‘Alien: Romulus’ - Eficiente, mas pouco traz de novo

Cotação: três estrelas

Publicado em 30/08/2024 às 07:02

Alterado em 30/08/2024 às 11:07

E lá vamos nós com mais um filme passado no universo de Alien, aquele monstro fascinante (criado pelo já falecido artista suíço H.R. Giger) que nasceu de um filme já clássico (e imbatível) de Ridley Scott, em 1979. De lá para cá, já foram seis filmes solo, dois com o Predador e, agora, chega o nono. Este novo, ‘Alien: Romulus’, tem uma diferença: se passa, cronologicamente, entre o primeiro e o segundo filmes (‘Alien’, 1979, e ‘Aliens’, 1982), pois os dois anteriores eram prequels que, infelizmente, não chegaram a uma conclusão.



O diretor Fede Alvarez (que fez um remake do clássico de terror ‘The Evil Dead’, de Sam Raimi, apenas acrescentando mais sangue) conduz o filme com cautela de fã. Ele sabe que não pode estragar o que veio antes, nem trair o cânone. Assim, pisando em solo consagrado, ele tem menos chances de errar. E desagradar aos adeptos. Para as plateias atuais, que podem não conhecer todos os filmes (a nova geração já pegou de ‘Prometheus’, 2012, e ‘Covenant’, 2017, para cá), ele optou por um elenco composto apenas de jovens atores, como em nenhum filme antes. E nos dá um pequeno vislumbre de como é a vida daqueles mineiros/operários (que são os tipos que geralmente vemos nos filmes), quando não estão no espaço. É muito ruim.



Essa galerinha (dois homens, duas mulheres e um androide de serviço, que é o melhor ator em cena) resolve explorar uma estação espacial abandonada que paira sobre o planeta onde estão, para usar suas câmaras criogênicas e ir para um planeta melhor (literalmente para pegar um sol, pois vivem no frio e na escuridão). Mas acabam se deparando com as sofisticadas e mortais criaturas, aqui com menos CGI e mais marionetes, o que funciona melhor.



Os jovens são tão imbecis (ou mais) do que suas versões mais velhas em filmes passados (são mestres em tomar decisões erradas e fazer ‘caca’) ou o filme não aconteceria. E, assim como o original, este tem um approach mais chegado para o terror. A fotografia e o clima sujo emulam o primeiro, bem como as mortes e situações de perigo. Pena que a mocinha da vez, Rain (feita por Cailee Spaeny, de ‘Priscilla’ e ‘Guerra Civil’), não tenha o carisma e nem o tour de force de suas predecessoras, sobretudo a maior de todas, Ripley (Sigourney Weaver). Ela fica abaixo até da Daniels (Catherine Waterston, em ‘Covenant’) e de Elizabeth Shaw (a sempre confiável Noomi Rapace, em ‘Prometheus’). Mas o terço final do filme tem umas cenas, sustos e revelação que compensam mais essa viagem.



STREAMINGS+

*Por motivos óbvios, o lançamento do streaming gratuito +SBT, que seria no dia 19 de agosto, foi adiado. Mas o streaming já está disponível para SmarTVs Samsung, LG, celular e PC. Lá é possível acessar uma seleção de antigos quadros do Programa Silvio Santos, Hebe, Programa Livre, Jô Soares e outros. É tudo de graça.

*O Apple TV+ anunciou que a série de comédia bilíngue "Acapulco", estrelada e com produção executiva de Eugenio Derbez (“No Ritmo do Coração”), vencedor do Emmy e do prêmio SAG (do sindicato de atores nos EUA), foi renovada para sua quarta temporada.

*O É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários abriu as inscrições para filmes que queiram participar da 30ª edição do evento, em 2025. Fundado e dirigido pelo crítico de cinema Amir Labaki, o 30º É Tudo Verdade acontecerá entre 3 e 13 de abril de 2025, simultaneamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. A data final para inscrições é 6 de dezembro. A consulta ao regulamento e inscrições devem ser feitas no site: www.etudoverdade.com.br.

*A nova minissérie nacional original ‘Vidas Bandidas’ já chegou ao Disney+. Dirigida por Gustavo Bonafé, a produção acompanha Raimundo (Thomás Aquino) e Serginho (Rodrigo Simas), parceiros de crime, que trabalham para a quadrilha de Bruna (Juliana Paes).

*O Apple TV + renova, para a segunda temporada, "Histórico Criminal" (“Criminal Record"), elogiada série de suspense inglesa estrelada pelo vencedor do Oscar Peter Capaldi ("Doctor Who") e pela indicada ao Critics Choice Award Cush Jumbo ("The Good Wife").

*A quarta temporada de ‘Only Murders in the Building’ já está disponível no Disney+. Desta vez, a ação leva o trio de podcasters de crime (feitos por Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short) de Nova York para Los Angeles. Novos episódios toda terça-feira.

#omitb #julianapaes #étudoverdade #silviosantos #tomleao

_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.