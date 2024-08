‘Fernanda Young – Foge-me ao controle’, um documentário poético sobre a falecida artista

Publicado em 23/08/2024 às 08:08

Alterado em 23/08/2024 às 08:08

Engraçada, poética, desbocada, reflexiva, errática. Essas e outras características que tornaram Fernanda Young (1970-2019) conhecida misturam-se no documentário “Fernanda Young: Foge-me ao controle”, de Susanna Lira, que estreia no dia 29 de agosto, quatro dias depois da data que marca os 5 anos da morte de Fernanda.



O filme, que ganhou os prêmios de Melhor Montagem no Festival É Tudo Verdade, e de crítica no Festival de Paraty, não conta a vida da artista de forma linear, mas de um modo poético, com frases, montagens, pensamentos, fragmentos, o que pode levar os mais habituados a ver tudo contado ao pé da letra sentir enfado.



O que o documentário de longa-metragem “Fernanda Young - Foge-me ao Controle” propõe ao espectador é: uma viagem poética pelo pensamento de Fernanda, por meio de trechos de programas de TV que apresentou, depoimentos que deu e imagens de sua vida pessoal. O filme traz ainda cenas de filmes e séries roteirizados por ela – como “Os Normais” (o primeiro, e de maior sucesso) e “Shippados” (que já pegou a era do streaming, e estreou, primeiro, no Globoplay) –, muitas vezes em parceria com o marido, o publicitário e roteirista Alexandre Machado, que foi, de certa forma, o seu Pigmalião, no sentido de incentivar suas habilidades artísticas que estavam adormecidas (a conheci na ‘infame’ casa noturna, Crepúsculo de Cubatão, onde ela também conheceu o marido, que era um habitué da casa).



Apesar de ter feito sucesso popular principalmente pelos roteiros e aparições na televisão, Fernanda Young sempre se identificou como escritora (no filme, ela diz que sabia disso desde que tinha 7 anos). Trechos de alguns de seus 15 livros publicados, tanto de poesia quanto de prosa, ganham vida no filme, lidos pela atriz Maria Ribeiro. Animações criadas a partir de desenhos feitos pela própria Fernanda completam o mosaico do documentário.



“O documentário mergulha neste lado literário da Fernanda que pouca gente conhece. Ela se ressentia por não ser reconhecida como escritora, e foi uma voz sobre o feminismo em uma época em que o assunto era pouco abordado”, conta Susanna Lira.



Com argumento de Marcella Tovar e Susanna Lira, o documentário tem roteiro final de Clara Eyer e Ítalo Rocha; e roteiro de Beto e Bruno Passeri. “Fernanda Young – Foge-me ao controle” é um filme da Modo Operante Produções, em coprodução com o canal GNT.



STREAMINGS+

*Por motivos óbvios, a estreia do streaming gratuito +SBT, que seria no dia 19 de agosto, foi adiada, embora uma versão beta possa ser apreciada no site. Lá é possível acessar uma seleção de antigos quadros do Programa Silvio Santos. É uma viagem e tanto.

*O AppleTV+ divulgou a data de estreia da segunda temporada da premiada comédia dramática americana-britânica "Mal de família" ("Bad Sisters"): será na quarta-feira, dia 13 de novembro.



A série, estrelada por Juliana Paes, já está disponível no catálogo do Disney Foto: divulgação

*O É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários abriu as inscrições para filmes que queiram participar da 30ª edição do evento, em 2025. Fundado e dirigido pelo crítico de cinema Amir Labaki, o 30º É Tudo Verdade acontecerá entre 3 e 13 de abril de 2025, simultaneamente em São Paulo e no Rio de Janeiro A data final para inscrições é 6 de dezembro. A consulta ao regulamento e inscrições devem ser feitas no site: www.etudoverdade.com.br.

*A nova minissérie nacional original ‘Vidas bandidas’ já chegou ao Disney+. Dirigida por Gustavo Bonafé, A produção acompanha Raimundo (Thomás Aquino) e Serginho (Rodrigo Simas), parceiros de crime que trabalham para a quadrilha de Bruna (Juliana Paes).

*“Matéria Escura” (“Dark Matter”), série de ficção científica do AppleTV+, estrelada por Joel Edgerton, Jennifer Connelly, e com a brasileira Alice Braga, foi renovada para a segunda temporada.

*Após levar milhares de pessoas aos teatros, Miguel Falabella agora traz a história de Sarah Leighton para o streaming. Sob sua direção, a série ‘O som e a sílaba’ chegará exclusivamente ao Disney+ em 28 de agosto. É protagonizada por Alessandra Maestrini e Mirna Rubim, que continuam fazendo os mesmos papéis nos palcos.

