Karl Lagerfeld: um estilista frio, mas determinado

Publicado em 16/08/2024 às 06:02

Alterado em 16/08/2024 às 11:17

Daniel Brühl está perfeito como o enigmático estilista alemão Karl Lagerfeld na minissérie que se passa nos anos 1970, antes do estouro do estilista Foto: divulgação

A série original francesa ‘Becoming Karl Lagerfeld’ (produzida pela Gaumont e Jour Premier) já está no Disney+ com todos os seis episódios. A produção sobre o estilista alemão é um mix de tramas sobre rivalidades, traições e paixões nas noites parisienses dos anos 1970. Recomendamos uso do controle parental, porque é uma série para adultos, com cenas sexo, palavrões e de uso de drogas.



Cada episódio da série se passa num determinado ano da década de 1970. Começa em 1972, quando Karl Lagerfeld tem 38 anos (e já começa a se preocupar com a idade) e ainda não ostenta seu penteado e look marcantes (os detalhes vão vindo aos poucos). E nem tem ainda a fama internacional que viria a ter depois. Ao conhecer (e se apaixonar) por Jacques de Bascher, um jovem ambicioso e arrivista, o sempre indecifrável estilista ousa confrontar seu antigo amigo – e rival – Yves Saint Laurent, um gênio perturbado da alta costura, que tem o apoio do empresário, o temido Pierre Bergé.



A série (que é mais focada nos relacionamentos de K do que propriamente na moda e, além de Paris, tem locações em Roma e Monaco) mostra a personalidade complexa do estilista (é um tanto assexuado e não libera suas emoções), determinado a se tornar o imperador da moda (a série é baseada no livro ‘Kaiser Karl’, de 2019). Entre o glamour e os choques de egos, festas grandiosas e paixões destrutivas, descobrimos o Karl antes de Lagerfeld.



Destaca-se em cena o excelente Daniel Brühl (que brilhou no filme ‘Rush’, como o piloto de F1 Nikki Lauda) como Lagerfeld; o novato Théodore Pellerin (Jacques de Bascher) e Arnaud Valois, muito bem no papel de Yves Saint Laurent (que, em 2014, ganhou uma cinebiografia). Alex Lutz interpreta Pierre Bergé. Agnès Jaoui faz Gaby Aghion, fundadora da casa de moda Chloé (na qual K trabalhou antes da fama). O elenco principal tem ainda Lisa Kreuzer, como Elisabeth Lagerfeld, mãe de Karl, pela qual ele tinha devoção.



A série também apresenta personalidades da época que conviveram com Lagerfeld, como Paloma Picasso (filha de vocês sabem quem), a lendária atriz alemã Marlene Dietrich e Andy Warhol. A série está no mesmo nível de qualidade de ‘Balenciaga’ (sobre o estilista espanhol, também no Disney+) e ‘The New Look’ (que mostra Dior e Chanel nos tempos do nazismo, disponível no AppleTV+). O documentário ‘The Mysterious Mr. Lagerfeld’ (2023) é um bom complemento a este.

STREAMINGS +

*Entra no ar hoje (após um período de testes) um novo serviço de streaming gratuito, o +SBT. Ele traz um catálogo generoso de atrações que incluem, além de novelas e programas do SBT (inclusive, antigas edições do ‘Programa Silvio Santos’, do ‘Programa Livre’ de Sergio Groisman, programas ‘Hebe’ e entrevistas selecionadas do ‘Jô Soares Onze e Meia’), filmes de todos os gêneros. Basta ir no site mais.sbt.com.br ou baixar o aplicativo para PC, SmartTVs das marcas Samsung e LG, Chromecast e smartphones (Android e iOS).

*Michelle Pfeiffer será a produtora executiva e estrelará ‘The Madison’, nova série original do inquieto Taylor Sheridan, que é, também, um novo capítulo do universo de ‘Yellowstone’. A série acompanha uma família da cidade de Nova York, que se muda para Montana. Entra em breve no catálogo do Paramount+.



A minissérie 'Difamação', da AppleTV+, é dirigida por Alfonso Cuarón Foto: divulgação

*O Apple TV+ anunciou ‘Difamação’ (‘Disclaimer’), nova série limitada de sete episódios estrelada por Cate Blanchett e Kevin Kline. Escrita e dirigida por Alfonso Cuarón, a série é baseada no romance best-seller homônimo de Renée Knight, e estreia em 11 de outubro.

*O Prime Video divulga os seus próximos lançamentos do ano: ‘Meu eu do futuro’ (em breve), ‘Killer heat’ (26 de setembro), ‘A casa mórbida’ (3 de outubro), ‘Irmãos’ (17 de outubro), ‘Canary black’ (24 de outubro), ‘Livre: Encanto criminal’ (produção francesa, 1º de novembro) e ‘Sua culpa’ (produção espanhola (27 dezembro).

*O longa ‘Feios’, de McG, baseado no livro homônimo de Scott Westerfeld, estreia dia 13 de setembro no Netlix. A trama se passa num mundo distópico onde jovens, ao fazerem 16 anos, passam por um procedimento estético obrigatório para se enquadrarem nos padrões de beleza daquela sociedade. Até que Tally (Joey King) decide ir contra esse sistema e se juntar aos Uglies.

