Filme de sucesso nos cinemas brasileiros, ‘Assassino por acaso’ está no vod e chega em breve ao Netflix

Cotação: três estrelas

Publicado em 09/08/2024 às 06:02

Alterado em 09/08/2024 às 12:00

Ainda em cartaz nos cinemas do país, com sucesso de público e crítica, ‘Assassino por acaso (‘Hit Man’) é a quarta parceria entre Richard Linklater (diretor e roteirista do filme) e Glen Powell (ator principal e corroteirista). O filme foi lançado diretamente na plataforma Netflix, nos EUA, e grande parte do mundo. Mas, no Brasil, chegou primeiro nos cinemas (já está disponível para aluguel nos serviços de VOD Now e Amazon, e chega ao Netflix em breve).



É um filme atípico do diretor, que tem uma carreira consolidada no cinema, com mais de 30 anos. Mesmo morando em Austin, no Texas, onde se passam muitos de seus filmes (segue a máxima do ‘fale de sua aldeia, fale para o mundo’), ele marcou seu nome em Hollywood e foi indicado cinco vezes ao Oscar, além de ter vencido duas vezes o Bafta e duas vezes o Globo de Ouro. Dos 23 longas do diretor, seus mais famosos são a trilogia ‘Antes do amanhecer’, ‘Antes do pôr do sol’, ‘Antes do anoitecer’, o autobiográfico ‘Jovens loucos e rebeldes’ (passado nos anos 70, inspirado em lembranças pessoais do diretor) e ‘Boyhood: da infância à juventude’ (que acompanha um rapaz desde a sua infância até chegar à maturidade, em ‘tempo real’).

Já Glen Powell vem se destacando no cinema atual. O ator participou dos sucessos ‘Top Gun: Maverick’ e ‘Todos menos você’ (ao lado de Sidney Sweeney, de ‘Euphoria’, já disponível no streaming Max) e está em cartaz no filme-catástrofe ‘Twisters’. Em ‘Assassino por acaso’, Powell interpreta Gary Johnson, um professor que vive uma vida aparentemente tranquila, dando aulas e trabalhando meio-período com a polícia de Nova Orleans. Até que ele tem que, repentinamente, passar por assassino de aluguel para ajudar a polícia a prender aqueles que o contratam (por conta disso, usa de diferentes tipos e disfarces). Acaba quebrando o protocolo, para tentar salvar uma mulher que quer matar o marido, pela qual acaba se apaixonando. Nota: o filme/trama é baseado em fatos reais. O verdadeiro Gary Johnson ajudou na elaboração do roteiro. Infelizmente, morreu antes de ver o filme.

A mulher com quem Gary se relaciona se chama Madison (feita pela sexy Adria Arjona, vista em ‘Morbius’). Ela e Powell apresentam uma forte química na tela. O que resulta em cenas bastante sensuais entre os dois. No geral, ‘Hit Man’ é menos um filme de ação (não há uma cena sequer de tiros) e mais um romance sobre um improvável relacionamento amoroso, nascido de uma situação de crime. O final, ambíguo, nos deixa em dúvida sobre o caráter dos personagens.



STREAMINGS +

*O Prime Video anunciou a data de estreia do filme ‘Maníaco do parque’. O longa chega no streaming em 18 de outubro. O streaming da Amazon anunciou, também, a renovação para a segunda temporada de ‘Betty, a feia - a história continua’, uma semana após a estreia.



Estreia hoje no AppleTV o novo filme de Doug Liman, 'Os provocadores' Foto: divulgação

*A segunda temporada de ‘Silo’, série sci-fi estrelada por Rebecca Ferguson (‘Duna’), estreia dia 15 de novembro, na AppleTV+.

*Criada e roteirizada por Miguel Falabella, a série ‘O som e a sílaba’, inspirada na peça homônima, estreia dia 28 de agosto no Disney+.

*‘A knight of the seven kingdoms’ é mais uma série spin-off de ‘Game of thrones’, prevista para estrear no Max e HBO no ano que vem. Aliás, outro spin-off de ‘GoT’, ‘Casa do dragão’, que acabou de encerrar a sua segunda temporada, será finalizada na quarta temporada.

*O Apple TV+ lançará a série ‘Família da meia-noite’ (‘Midnight Family’), drama médico falado em espanhol, em 25 de setembro.

*O novo filme da saga ‘Planeta dos macacos’ (‘O reinado’) já está no catálogo do Disney+, bem como a terceira temporada das séries ‘O zelador’ e ‘Futurama’. Já a quarta de ‘Only murders in the building’, chega no dia 27 de agosto e, desta vez, se passará em Los Angeles.



Daniel Brühl encarna Karl Lagerfeld em minissérie já disponível no Disney Foto: divulgação

Entra hoje no AppleTV+, o filme ‘Os provocadores’ (‘The instigators’), estrelado por Matt Damon e Casey Affleck. O longa tem direção de Doug Liman (produtor dos filmes da saga Jason Bourne, com Damon).O documentário ‘Na ponta do lápis’, que aborda o processo de criação musical, será lançado hoje e amanhã (9 e 10 de agosto), na Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Teresópolis. Ele conta com depoimentos de nomes como Roberto Menescal, Pedro Luís e Ney Matogrosso.Estrelada por Juliana Paes, ‘Vidas bandidas’, nova minissérie nacional original, estreia em 21 de agosto na plataforma Disney+.Netflix anunciou que a esperada nova temporada da série coreana de sucesso ‘Round 6’ estreia no dia 26 de dezembro.A minissérie biográfica ‘Becoming Karl Lagerfeld’ já está no Disney+ com todos os seis episódios. A produção conta a história do famoso estilista alemão (feito por Daniel Brühl) na Paris de 1970.

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.