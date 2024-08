‘The bear’: a nova temporada é bastante irregular

Publicado em 02/08/2024 às 06:02

Alterado em 02/08/2024 às 11:57

Já disponível na aba Star+ do Disney+, a terceira temporada de ‘The bear’ (‘O urso’). É uma das séries mais populares dos EUA no momento (está no top ten do streaming). Mas, curiosamente, é considerada ‘comédia’, apesar de ser um drama um bocado tenso. Não sei de onde tiraram isso de ‘comédia’. Você ri de nervoso, isso sim. A nova temporada tem 10 episódios.



Nesta temporada, Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri), Richard ‘Richie’ Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) e sua equipe querem elevar o ‘The Bear’ (o nome é uma corruptela do nome da família Berzatto como apelido de Carmy na infância, Bear), a lanchonete bagunçada que virou um restaurante requintado, ao mais alto nível, para ganhar uma cobiçada estrela Michelin, o que vira a obsessão de Carmy.



Assim, para motivar a si mesmo e a sua equipe, Carmy cria uma lista de ‘inegociáveis’ que os incentiva a ‘ultrapassar os limites do possível’ e a ‘evoluir constantemente por meio da criatividade’, entre outras coisas. Mas os problemas pessoais da equipe são o que se sobressai na trama: Carmy ainda não pediu desculpas pelo ‘perdido’ que deu em sua namorada, Claire (Molly Gordon); Sydney não sabe se aceita ou não a proposta para virar chef do restaurante de um amigo; Richie sente falta de sua filha (é recém-separado), e a irmã de Carmy, Natalie ‘Sugar’ Berzatto (Abby Elliott), vai dar à luz pela primeira vez.



Carmy, Sydney, Richie e o resto da equipe do The Bear – que inclui Sugar (cuida das finanças), Marcus Brooks (Lionel Boyce), Tina Marrero (Liza Colón-Zayas) e Neil Fak (Matty Matheson), além do tio Jimmy (Oliver Platt), que financia o restaurante e não está vendo o dinheiro retornar (investiu próximo do milhão de dólares na empreitada) – continuam às voltas com o drama de sempre, mostrando que, de comédia, a série não tem nada.



Embora a série continue com boa qualidade na parte de atuações (Jamie Lee Curtis retorna como mamãe Berzatto num episódio), na parte de roteiros está meio solta. Alguns episódios parecem apenas um amontoado de flashbacks e sobras de cenas passadas; e a temporada acaba sem acabar, como se fosse a metade de algo que só concluirá no ano que vem. Frustrante.



STREAMINGS+

*O Disney+ anuncia que ‘Ariel’, do Disney Jr., a nova série musical inspirada em ‘A pequena sereia’, estreia com seus seis primeiros episódios no dia 7 de agosto. Já traz a sereia negra.

*A segunda temporada de ‘O senhor dos anéis: Os anéis de poder’ estreia no Prime Video em 29 de agosto.



A segunda temporada de 'Os Anéis do Poder' chega em agosto Foto: divulgação



A série solo/spin-off com a feiticeira Agatha, estreia em setembro Foto: divulgação

*A série ‘Mulheres de azul’ (‘Las azules’), inspirada nas histórias verídicas da primeira força policial feminina do México, e estrelada por Ariel Bárbara Mori, já está disponível no Apple TV+.

*A nova série da Marvel, ‘Agatha desde sempre’, estreia em 18 de setembro, com dois episódios, no Disney+. A série traz de volta a personagem Agatha Harkness (Kathryn Han), de ‘WandaVision’.

*O Apple TV+ anunciou a nova série documental de seis episódios, ‘Ídolos do K-pop’ (‘K-pop Idols’), que estreia no dia 30 de agosto.

*O Prime Video e a NBA anunciaram um acordo histórico de direitos de mídia de 11 anos, começando com a temporada 2025-26 da NBA. O serviço de streaming apresentará a cobertura global exclusiva de 66 jogos da temporada regular da NBA, incluindo uma dupla de abertura na semana inicial, um novo jogo da NBA na Black Friday e todos as partidas das Rodadas Eliminatórias da Emirates NBA Cup.

*Após o sucesso de ‘Rainha das lágrimas’, Netflix fortalece seu catálogo de doramas de 2024 com ‘O amor mora ao lado’, que estreia no dia 17 de agosto no Brasil, e na América Latina no dia 31.

*O Apple TV+ revelou que sua primeira série falada em alemão, ‘Onde está a Wanda?’ (‘Where’s Wanda?’), estreia no dia 2 de outubro.

*Estreou no Disney+ a 12ª temporada da série animada de ficção científica ‘Futurama’, de Matt Groening (‘Os Simpsons’).

*O Prime Video anunciou a data de estreia do filme ‘Maníaco do Parque’. O longa chega no streaming em 18 de outubro

*A segunda temporada de ‘Silo’, série sci-fi estrelada e produzida por Rebecca Ferguson (‘Duna’, ‘Missao: Impossível’), estreia na sexta-feira, 15 de novembro, na AppleTV+.



