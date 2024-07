Séries e filmes (e realities) coreanos que chegam na Netflix nos próximos meses

Publicado em 26/07/2024 às 06:23

Alterado em 26/07/2024 às 12:14

Palco do reality coreano da Netflix, 'Batalha de influencers' Foto: divulgação

De filmes a temporadas finais das séries; de reality shows a ficção científica e drama. A Netflix terá lançamentos coreanos para todos os gostos nos próximos meses, além do dorama (os dramas, novelinhas coreanas), que está fazendo muito sucesso no mundo todo, tendo até canais próprios em alguns países:

‘Sweet home’ (terceira temporada) - desde 19 de julho. 8 episódios. A temporada anterior terminou com a volta surpreendente de Lee Eun-hyeok (interpretado por Lee Do-hyun), que ninguém sabia se estava vivo ou morto. Na terceira temporada, os personagens que estavam separados se reencontram e se enfrentam.

‘Véspera’ (desde 21 de julho, 16 episódios) - Sinopse: determinada a vingar sua família, Lee La-el inicia uma perigosa dança de vingança ao se infiltrar na poderosa família responsável pela destruição da sua.



‘Wonderland’ (estreia 26 de julho) - É um filme sci-fi que explora as profundezas das emoções humanas e das conexões.



‘Batalha de influencers’ (6 de agosto) - 77 das principais estrelas das redes sociais da Coreia competem em vários desafios criados para testar sua capacidade de chamar a atenção das pessoas.



‘Missão Cruzada’ (‘Keuroseu’, 9 de agosto) - Longa-metragem de ação. No teste final do casamento, um agente que virou dono de casa (Park Kang-moo) se envolve em uma missão perigosa com sua esposa detetive, que não tem noção de seu passado.



‘O amor mora ao lado’ (31 de agosto) - Série em 16 episódios (ainda sem data de estreia, prevista para o terceiro trimestre).



‘Quando ninguém vê’ - Série de suspense e mistério em 8 episódios, ainda sem data definida de estreia.



‘De ator a cantor’ (30 de agosto) - Cho Jung-seok, um grande ator com mais de duas décadas cativando o público em filmes, séries e no teatro musical, embarca em uma aventura sem precedentes para se transformar em um cantor e compositor. Essa não-ficção da Netflix narra a viagem de Cho ao mundo da música.

STREAMINGS+

*Falando em Coréia: o Prime Video anunciou o lançamento da série coreana ‘No gain no love’, que chegará na plataforma no dia 26 de agosto. É uma comédia romântica moderna.

*A Pluto TV irá exibir por meio dos seus canais New Brasil, Pluto TV Canal UOL, Pluto TV Record News e Euronews Português,a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 começarão nesta sexta (26).



'Yo Gabba GabbaLand!' é a continuação de 'Yo Gabba Gabba!' Foto: divulgação

*O Apple TV+ anunciou que a série musical infantil ‘Yo Gabba Gabbalândia!’ (‘Yo Gabba GabbaLand!’), inspirada no sucesso ‘Yo Gabba Gabba!’ (2007-2020), estreia com 10 episódios dia 9 de agosto.

*O Prime Video anunciou a sua nova série original, ‘La casa de los espíritus’. Com oito episódios, a produção é baseada no famoso livro homônimo de Isabel Allende, considerado uma das mais importantes obras literárias do século 20. Ainda está sem data de estreia.

*O E! Entertainment anuncia a estreia de ‘Mulheres asiáticas’, docu-talk-reality que reconhece o protagonismo de nipo-brasileiras em suas áreas de atuação. Apresentada por Jacqueline Sato, a atração estreia no dia primeiro de agosto, quinta-feira, às 23 horas.

*A terceira temporada de ‘CSI: Vegas’ estreia em agosto com exclusividade no AXN, em data ainda a ser anunciada.

*O Prime Video anunciou a data de estreia de ‘Citadel: Diana’, série italiana -- que faz parte do mundo da série ‘Citadel’ --, para 10 de outubro. Os seis episódios estrearão juntos.

