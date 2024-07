Séries que se vão e que chegam no streaming

Publicado em 19/07/2024 às 07:32

Alterado em 19/07/2024 às 12:03

'The Bear' está de volta com sua terceira temporada, já em exibição Foto: divulgação

No próximo domingo, chega ao fim a segunda temporada de ‘A casa do dragão’ (‘House of the dragon’, HBO e Max, já com a terceira temporada garantida) e, na semana que vem, a quarta (e penúltima) de ‘The boys’ encerra no Prime Video. São duas das séries mais vistas do mundo no streaming. Mas, a partir desta semana, novas – e esperadas -- séries chega(ra)m às plataformas no Brasil.



‘O urso’ (‘The bear’, terceira temporada), desde 17 de julho no Disney+. Nesta temporada (por mim, a série teria apenas a primeira, que foi irretocável), Carmy (Jeremy Allen White) e seus principais funcionários, Sydney (Ayo Edebiri) e Richie (Ebon Moss-Bachrach), farão de tudo para transformar o restaurante The Bear (o nome é uma corruptela do nome da família Berzatto) digno de conseguir uma estrelinha Michelin, enquanto ralam para permanecer no mercado. Vários chefs famosos fazem participação especial.

‘Cobra Kai’ (6ª temporada – Parte 1), desde 18 de julho na Netflix. Nesta bem sucedida sequência dos filmes dos anos 80 da série ‘Karatê Kid’, Daniel (Ralph Macchio) receberá a ajuda de antigos amigos e fará visita ao passado para fechar ciclos. E enfrentará o mega rival Kreese (Martin Kove, egresso dos filmes originais). O confronto final promete muita pancadaria entre os dois dojos.



‘Betty, a feia – A história continua’, a partir desta sexta (19), no Prime Video. Sequência da famosa telenovela colombiana (que já virou até série da TV americana). Enquanto busca reconstruir o relacionamento com a filha, Betty (Ana María Orozco) precisa tomar outras decisões que irão afetar sua carreira, inclusive, se irá se reconciliar com o ex-marido.



Fora estas sequências, teremos uma nova série que estreia também nesta sexta (19), na AppleTV+: ‘A Dama do lago’ (‘Lady in the lake’).



É sobre duas mulheres unidas após o desaparecimento de uma jovem na cidade de Baltimore durante o feriado de Ação de Graças de 1966 (baseado em livro de mesmo título, de Laura Lipman, publicado em 2019, que se inspirou em fatos reais). Maddie Schwartz (Natalie Portman) é uma dona de casa judia que busca se livrar de um passado secreto e se reinventar como jornalista investigativa; e Cleo Johnson (Moses Ingram) é uma mãe que vivencia a situação política frágil da população negra, enquanto luta para sustentar a família. A minissérie limitada conta com sete capítulos, um por semana.



STREAMINGS+

*A quinta e última temporada de ‘Stranger things’, que acaba de chegar à metade das filmagens, será lançada em 2025 pelo Netflix. E Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux são os novos do elenco.

*Entrou no catálogo do AppleTV+ a nova série de live-action ‘Eu’ (‘Me’). Conta a história de um garoto de 12 anos chamado Ben, que está no ensino fundamental e descobre que tem superpoderes.



'One Piece' ganha maratona especial de aniversário na PlutoTV Foto: divulgação

*O Paramount+ anunciou que a série original de drama ‘Landman’, protagonizada por Billy Bob Thornton, estreará em novembro. Criada pelo prolífico Taylor Sheridan, ‘Landman’ se passa no mundo das plataformas de petróleo. Baseada no podcast ‘Boomtown’, a série é uma história de criminosos e bilionários, passada no Texas.

*O Apple TV+ anunciou para breve ‘Os bandidos do tempo’ (‘Time Bandits’), série adaptada do clássico longa-metragem de mesmo nome, dirigido em 1981 por Terry Gilliam. A produção de comédia e aventura é estrelada por Lisa Kudrow (‘Friends’) e criada por Jemaine Clement (‘Flight of the Conchords’) e Taika Waititi (‘Jojo Rabbit’).



*Para quem curte séries e desenhos animados das antigas, alguns canais que estão disponíveis, gratuitamente via parabólica, os exibem quase o tempo todo. São eles: Vivax, ISTV (que tem também via app), Rede Brasil (também disponível na Claro TV) e RBTV. Ficadica



*Pluto TV comemora 27 anos do anime ‘One piece’, com uma programação especial do anime, do dia 22 ao dia 26 de julho, de segunda a sexta-feira, das 15h às 18h, no canal da série.



*A MUBI anunciou a realização do MUBI Fest 2024, que acontece de 26 a 28 de julho, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Criado no Brasil, em 2022, o MUBI Fest se expandiu globalmente e será realizado em mais oito cidades pelo mundo - incluindo América Latina, Europa e Estados Unidos. Programação completa no site da cinemateca.



