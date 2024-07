Jake Gyllenhaal brilha duas vezes no streaming

Publicado em 12/07/2024 às 08:23

Alterado em 12/07/2024 às 11:15

O ator americano Jake Gyllenhaal (que apareceu para o mundo no cult ‘Donnie Darko’, 2001) pode não ter nenhum filme de destaque nos cinemas há algum tempo. Mas, no streaming, está em duas produções de sucesso: o longa ‘Matador de aluguel’ (‘Roadhouse’), remake de filme de ação dos anos 80, com Patrick Swayze (e que, em sua estreia, foi a maior audiência do Prime Video em todos os tempos, na categoria ‘filmes originais’); e também na minissérie limitada ‘Presumed innocent’ (‘Acima de qualquer suspeita’), no AppleTV+

Esta última é uma minissérie de oito episódios baseada no livro homônimo de Scott Turow, publicado em 1987, que foi levada aos cinemas em 1990, com Harrison Ford, e adaptada para a telinha por David E. Kelley (‘L.A. Law’, ‘Ally McBeal’), afeito a adaptar e realizar produções que se passam no meio da advocacia, geralmente ambientadas em Chicago. Kelley também é o showrunner e produtor executivo, ao lado do craque J.J. Abrams (‘Alias’), da produtora Bad Robot.



‘Presumed Innocent’ é a história de um assassinato terrível que agita o escritório do Ministério Público de Chicago quando um dos integrantes da equipe (o benquisto promotor Rusty Sabich/Gyllenhaal) é suspeito do crime -- a vítima é uma colega de trabalho com a qual ele vinha tendo um caso (feita pela ótima atriz norueguesa Renate Reinsve, do também ótimo longa ‘A pior pessoa do mundo’). O caso abala o casamento de Rusty (Ruth Negga faz a esposa dele) e de todos à sua volta.



O bamba David E. Kelley adaptou o livro explorando os temas da obsessão, sexo, política e poder, além dos limites do amor. Neste contexto, o acusado luta para preservar sua família e seu casamento. Jake, está muito bem em cena (e ainda com o corpo malhado, pelo trabalho que fez no inferior ‘Matador de aluguel’) e todo o elenco coadjuvante não fica abaixo.

A minissérie ainda está no sexto episódio (um novo toda quarta). Então, ninguém sabe como isso tudo vai acabar (a não ser quem leu o livro e viu o filme). Quem curte tramas de julgamento (como eu) vai curtir bastante acompanhar.



STREAMINGS+

*O Prime Video anunciou a data de estreia da série ‘Detetive Alex Cross’, estrelada por Aldis Hodge. Todos os oito episódios estreiam em 14 de novembro. É um thriller baseado nos personagens da série de livros best-sellers de James Patterson, ‘Alex Cross’. Antes da estreia, a série já foi renovada para uma segunda temporada.

*‘Espiões da Máfia’ é a série documental que estará disponível, a partir de 17 de julho, no Paramount+. Conta a história da escandalosa conspiração entre a CIA e a máfia para assassinar Fidel Castro.



'A friend of the family' é a série inédita que o Universal+ lançará em agosto Foto: divulgação

*’Pssica’, nova minissérie brasileira da Netflix, com direção de Quico Meirelles e Fernando Meirelles, iniciou as gravações esta semana na cidade de Belém, no Pará. A produção com quatro episódios é baseada no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto.

*Depois de muitas marchas e contramarchas, enfim, a Paramount foi vendida para a Skydance (com quem já tem parceria em filmes e séries faz tempo). O que será do streaming Paramount+? Ninguém sabe.



*Universal+ anuncia a estreia da nova série dramática ‘A friend of the family’, em agosto. Nesta minissérie de 9 episódios e ambientada nos anos 1970, a chegada de um novo ‘amigo’ desestrutura a vida pacata de uma família americana de classe média. Principalmente quando a intenção da aproximação fica clara: o sequestro da filha de 12 anos.

*A Looke, plataforma de filmes e séries gratuita, lançou o título original ‘Pouso de emergência’, longa inspirado em eventos reais ocorridos na Rússia em 2019, quando um bando de aves colide com um avião comercial com mais de 200 passageiros, danificando os motores e impedindo a continuidade do voo.

*’Blitz’, novo filme de Steve McQueen (‘12 Anos de escravidão’), estreia 22 de novembro no Apple TV+. O longa acompanha a jornada de George, um garoto de 9 anos que vive em Londres durante a Segunda Guerra Mundial, cuja mãe, Rita (Saoirse Ronan), o envia para o interior da Inglaterra para ficar em segurança.

*Quem assina o plano Meli, do Mercado Livre, terá a versão com anúncios do Disney+ inteiramente grátis. Não é tão ruim, já que os anúncios entram apenas antes do começo dos filmes e séries.



