Sete motivos para assistir ao envolvente terror ‘Entrevista com o demônio’, já em cartaz

Cotação: quatro estrelas

Publicado em 05/07/2024 às 10:22

'Entrevista com o demônio' consegue nos convencer de que estamos vendo o tape de um programa exibido nos anos 70, no qual o tinhoso foi invocado Foto: divulgação

Estreou esta semana no Brasil um dos melhores filmes -- não apenas de terror -- do ano: ‘Entrevista com o demônio’ (‘Late night with the devil’). Num tom meio de farsa e de humor negro, nos mostra um ‘fato’ que aconteceu na noite de halloween de 1977, quando, supostamente, o próprio diabo foi invocado:

1 - Terror found footage - A Bruxa de Blair (1999) foi o principal filme responsável (mas não o primeiro) por popularizar esse tipo de terror, como se fosse a descoberta de uma filmagem real.



2 - David Dastmalchian - O ótimo ator faz Jack Delroy, apresentador de TV que vê seu programa perdendo audiência enquanto lida com a morte de sua esposa. Para que o seu programa (um talk show) não seja cancelado, apela para o sobrenatural.



3 - Críticas positivas - O filme estreou no Festival SXSW e conquistou a crítica de imediato. Com uma pontuação de 97% no site Rotten Tomatoes. Para mim, é um dos melhores do ano.



4 - Ambiente dos anos 70 - A trama se passa no Halloween de 1977, em que a tentativa de demonstração de poderes paranormais para a audiência do programa sai do controle. O filme faz o espectador se questionar se realmente não está assistindo algo que aconteceu décadas passadas. E consegue.



5 - Inspirações em grandes diretores - A dupla de diretores (os irmãos Colin e Cameron Craines) disse que se inspirou em ‘O rei da comédia’, de Martin Scorsese, e ‘Rede de intrigas’, de Sidney Lumet, que mostram programas de TV dos 70s.



6 - The Don Lane Show – Os diretores australianos contam que o fictício ‘Night owl’ e o personagem Jack Delroy têm forte inspiração em um dos talk shows mais famosos da Austrália (onde o filme foi rodado). No programa noturno, o apresentador Don Lane, que era muito curioso sobre temas sobrenaturais, apresentava caça-fantasmas e médiuns picaretas.



7 - Possessão demoníaca - O gênero do terror é bem amplo e apresenta uma variedade de temas, mas uma das mais famosas é a possessão e o exorcismo. Em ‘Entrevista com o demônio’, o tema é o foco da narrativa, porém não é apenas isso. O filme consegue criar tensão sem precisar utilizar sustos baratos ou fórmulas mais tradicionais já conhecidas do gênero (inclusive, nos faz rir em alguns momentos) e nos ilude direitinho.



STREAMINGS+

*O Prime Video anunciou a data de estreia da segunda temporada da série Original Amazon ‘5x Comédia’. Os novos episódios chegam em 8 de agosto e contam com Fernanda Paes Leme, Ingrid Guimarães, Fabiana Karla, Lázaro Ramos, Monique Alfradique, entre outros.

*A Apple Original Films anuncia que adquiriu os direitos do projeto ‘The Wives’, novo longa de mistério e assassinato, estrelado e produzido pela vencedora do Oscar Jennifer Lawrence.



Vem ai, no Paramount+, um documentário sobre o rock farofa dos anos 80 Foto: reprodução



O MIS de SP vai estrear a mostra Billy Wilder, que terá recriação de cenários como este, do clássico 'Crepúsculo dos Deuses' ('Sunset Blvd') Foto: divulgação

*Protagonizada por Sylvester Stallone, a segunda temporada de ‘Tulsa king’ estreará dia 15 de setembro, no Paramount+

*O Samsung TV Plus, streaming gratuito das Smart TVs da marca, com mais de 95 canais, lança mais cinco este mês: DiaTV, Fitdance, WhE play, Car City Adventures e SFT Combat.

*O Apple TV+ anunciou ‘A casa de moda’ (‘La Maison’), nova série dramática de dez episódios, falada em francês. Passada nos bastidores do mundo contemporâneo da moda, ‘La maison’ segue duas famílias rivais e poderosas que competem pela liderança.

*O Paramount+ anunciou a nova série documental ‘Nothin’ but a good time: the uncensored story of ‘80s hair metal’ que estreará, em breve, na plataforma. Dirigida por Jeff Tremaine (‘Jackass’), a série de três partes mostra o fenômeno do hard rock/metal farofa dos anos 80.

*O MIS (Museu da Imagem e do Som) de São Paulo anuncia o tema de sua nova megaexposição que estreia em agosto: Billy Wilder, diretor de clássicos do cinema como ‘Crepúsculo dos deuses’ e ‘Quanto mais quente melhor’. A mostra, concebida inteiramente pelo MIS, estreará no dia 15 de agosto e ocupará os três andares do museu, com recriações de cenários dos trabalhos mais influentes do cineasta.

*As séries ‘As bruxas de Mayfair’ e ‘Entrevista com o vampiro’ (ambas baseadas na obra de Anne Rice), que estavam no extinto streaming Lionsgate+, agora estão disponíveis no Prime Video.

*O Canal Brasil vai transmitir, ao vivo e com exclusividade na TV e no streaming, para todo o país, o Festival de Inverno, um dos maiores eventos musicais do Rio de Janeiro. Nos dois primeiros finais de semana de julho, dias 5, 6, 7, 12, 13 e 14, os shows serão exibidos direto da Marina da Glória; além de entrevistas e bastidores.



COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.