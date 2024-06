Filme que conta o começo da Flu FM chega ao streaming

Cotação: três estrelas

Mal saiu dos cinemas, ‘Aumenta que é rock´n´roll!’ já está disponível em VOD e no streaming Globoplay. É uma divertida comédia romântica que usa como base o livro ‘A onda Maldita’, de Luiz Antonio Mello, para contar a história do surgimento da lendária rádio Fluminense FM (94,9Mhz), de Niterói/RJ, da qual Luiz Antonio foi o diretor por duas vezes. Foi através de fitas demo tocadas na rádio, que bandas hoje renomadas, como Paralamas, Legião Urbana (que ‘aparecem’ no filme, além de Cazuza), Plebe Rude, Capital Inicial, Kid Abelha e tantas mais (também o falecido bluesman Celso Blues Boy, cuja música dá nome ao filme) tiveram a sua primeira chance.



O filme (dirigido por Tomas Portella, diretor da série ‘Impuros’, do streaming Disney+) se passa num recorte de tempo, entre 1982 -- quando a antiga Difusora Fluminense deu lugar à ‘Maldita’ (como a rádio era conhecida e chamada por seus fãs) -- e 1985, época do primeiro (e histórico) Rock in Rio, mostrando os primeiros passos na carreira do jornalista Luiz Antonio (Johnny Massaro, muito bem no papel), que, junto com o amigo Samuca (o precocemente falecido Samuel Wainer filho, feito por George Sauma, nada parecido) tiveram a ideia de fazer uma rádio que só tocasse rock. Não foi fácil convencer o dono. Mas, como a rádio só dava traço, rolou.



Além disso, a Fluminense FM foi a primeira rádio do Brasil a ter exclusivamente locutoras mulheres, o que chamou a atenção (e depois virou padrão). Quando monta a equipe, no filme, Luiz Antonio fica encantado com Alice (Marina Provenzzano, ok), e o romance entre eles vai crescendo aos poucos. No filme, não há destaque para nenhuma locutora em especial (a fictícia Alice sintetiza várias delas). Mas vale lembrar que foi da Flu FM que saíram nomes conhecidos, como Monika Venerabile (que virou referência em locução de rock, criando várias imitadoras pelo país) e Milena Ciribelli (hoje conhecida apresentadora de programas esportivos na TV).



O filme mostra tudo isso de forma ligeira, tendo como pano de fundo as coisas que aconteciam no Brasil, que ainda vivia sob um regime de ditadura militar, até chegar na abertura ‘pro dia nascer feliz’, como Cazuza cantou, simbolicamente, no primeiro Rock in Rio, justamente no dia em que Tancredo Neves, o primeiro presidente pós-ditadura, foi eleito. O bom roteiro de LG Bayão equilibra tudo isso (história da rádio, romance, fundo político) muito bem. Pena que o filme não fez sucesso nos cinemas. Quem sabe agora, no streaming?



*A terceira temporada de ‘Meu querido zelador’, estrelada por Guillermo Francella e criada por Mariano Cohn e Gastón Duprat (que estiveram aqui, na Rio2C), chega ao Disney+ em 19 de julho, com seus dois primeiros episódios. A nova temporada foi filmada em locações em Buenos Aires, Argentina, e Rio de Janeiro.



O maquiavélico zelador Eliseo estará de volta em julho, no Disney+ Foto: divulgação

*A série spin-off (derivada) do último filme do Batman, ‘The penguin’, estrelada por Collin Farrell, estreia no Max em setembro.

*A primeira parte da temporada final de ‘Cobra Kai’ chega dia 18 de julho na Netflix. Antes, dia 4, chega o longa ‘Um tira da pesada 4: Axel Foley’, com Eddie Murphy de volta ao papel que o marcou.

*Estreou esta semana no AppleTV+ ‘Terra de mulheres’ (‘Land of Women’), série de comédia dramática estrelada e com produção executiva da atriz Eva Longoria (‘Desperate housewives’). A série também tem a espanhola Carmen Maura (de filmes do Almodóvar, como ‘Mulheres à beira de um ataque de nervos’).

*Entrou nesta semana na programação do Canal Brasil o documentário ‘Utopia tropical’, de João Amorim. No longa, o linguista, filósofo e ativista norte-americano Noam Chomsky e o diplomata brasileiro Celso Amorim (pai do diretor) analisam o surgimento e a queda dos governos de esquerda da América Latina.



Documentário junta Noam Chomsky e Celso Amorim no Canal Brasil Foto: divulgação

Especializado em filmes de ação, catástrofe, terror e suspense, o streaming Adrenalina Pura tem no seu catálogo quase 400 produções protagonizadas por conhecidos astros de ação. O canal está disponível na Prime Video Channels, Apple TV e Claro TV+, tem produções originais e exclusivas. A assinatura mensal é de R$ 14,90.A Disney Branded Television anunciou que os sete primeiros curtas de ‘Pequenas histórias com Bluey’ estreiam na quarta-feira, 3 de julho, no Disney+. A série de curtas é uma das favoritas das crianças.

