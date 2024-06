Com o fim do Star+, a partir do dia 26, o Disney+ vai centralizar tudo numa única plataforma

Publicado em 21/06/2024 às 10:49

A partir do dia 26 o Disney+ fica mais robusto, com a absorção do Star+ ao seu catálogo. Além disso, lançará várias novas séries de produção nacional Foto: divulgação

No último dia 4 de junho, a Disney Plus Brasil promoveu um evento no Copacabana Palace para anunciar suas novas produções nacionais com presença de nomes dos elencos. Estiveram no palco, apresentados por Octaviano Filho, nomes como Xuxa, Bruna Marquezine, Sergio Malheiros, Juliana Paes, Rodrigo Simas, Raphael Logam, Rui Ricardo Díaz, Lorena Comparato, Carol Castro, José Loreto, Isis Valverde, Júlio Andrade, que fazem parte de séries como ‘Americana’, ‘Jogo cruzado’, ‘Amor da minha vida’, ‘Capoeiras’, ‘Vidas bandidas’, ‘O som e a sílaba’, ‘Volta Priscila’ e ‘Tarã’. Também esteve no palco do Golden Room Jovita Belfort, mãe de Victor e Priscila Belfort, esta última (que desapareceu há 20 anos, sem deixar rastros) é tema de uma série documental do canal. Estive lá e conferi tudo.

O evento também serviu para anunciar que, a partir do dia 26 de junho, o Disney+ se transformará em uma combinação de conteúdos, absorvendo o catálogo do Star+, que será uma aba dentro da plataforma (com títulos de Searchlight Pictures, 20th Century Studios e FX, produções originais da América Latina e entretenimento ao vivo). Haverá também a aba ESPN. Me surpreendeu, positivamente, o volume e a qualidade das séries nacionais (como ‘Inumanos’, indo para a quarta temporada), a maioria com cara de cinema.

Com o relançamento do Disney+ na América Latina, uma grande quantidade de conteúdo do Star+ estará na plataforma. Entre eles: todas as temporadas de ‘Os Simpsons’, ‘Futurama’, ‘American dad’ e ‘Family guy’; séries como ‘Grey’s anatomy’, ‘Criminal minds’, ‘American horror story’ e ‘S.W.A.T.’; todas as temporadas das séries ‘This Is Us’, ‘Modern family’, ‘Desperate housewives’, ‘The walking dead’, ‘How I met your mother’, ‘Prison break’ e ‘The X files’; produções latinas como ‘Meu querido zelador’, ‘Nada’, ‘Santa Evita’; filmes de sagas premiadas, como "Indiana Jones’ ‘Star wars’, ‘Planeta dos macacos’; transmissão ao vivo de partidas, torneios e campeonatos ao redor do mundo (ESPN); conteúdos musicais, como ‘The Beatles: Let It be’; ‘The Beatles: Get back’; ‘Olivia Rodrigo: driving home 2 u’; ‘Thank you, Goodnight: A história de Bon Jovi’; ‘BTS: Permission to dance’; ‘The beach boys’; e especiais de shows como: ‘Taylor Swift | The eras tour (Taylor’s Version)’; ‘Elton John live: O show de despedida’; e o clássico ‘Queen rock Montreal’.

Agora, serão três tipos de assinatura: Premium, Disney+ Standard e Disney+ Standard com anúncios. Os assinantes atuais do Disney+, Star+ ou Combo+ ficarão no plano Premium a partir de 26 de junho.



*Mostra de cinema ‘Uma mulher é uma mulher: Anna Karina’ está na Caixa Cultural Rio de Janeiro (Rua do Passeio 38, Centro), até 30 de junho, com exibição de 18 filmes com a musa da Nouvelle Vague. A mostra vai exibir filmes inéditos e raros no Brasil. Tudo com entrada franca (mediante retirada de senhas meia hora antes das sessões).



Mostra Anna Karina celebra a musa da nouvelle vague na Caixa Cultural Foto: divulgação

A restauração em 4K de ‘Stop making sense’, o filme concerto do Talking Heads, já tem previsão de lançamento no Brasil. O longa dirigido pelo falecido Jonathan Demme (de ‘O silêncio dos inocentes’) em 1984, será relançado no país em 28 de agosto. A distribuidora do filme, a O2 Play, negocia o lançamento com salas Imax. Tomara.O Prime Video divulgou que o novo filme de Tyler Perry, ‘Divórcio em família’, será lançado em 11 de julho. A plataforma também divulgou a data de estreia da série ‘Betty, a feia: a história continua’ (sequência da famosa série/novela colombiana). Será no dia 19 de julho.



Sequência da série/novela 'Betty, a feia' chega em julho no Prime Video Foto: divulgação



'Sunny' (AppleTV+) mostra a relação de uma mulher com um robô caseiro Foto: divulgação

O Apple TV+ anunciou a série ‘Sunny’, com estreia mundial em 10 de julho. ‘Sunny’ traz Rashida Jones (‘The Office’) como Suzie, uma americana morando no Japão, cuja vida muda quando seu marido e filho desaparecem. Como “prêmio de consolação”, ela ganha Sunny, um robô doméstico fabricado pela companhia de eletrônicos de seu marido, com quem desenvolve uma inesperada amizade.Numa recente medição da Kantar Ibope Media, o serviço de streaming gratuito Pluto TV ficou na quinta posição (num ranking de oito), empatada tecnicamente com HBO/Max e na frente de Disney+.New Brasil Plus é a plataforma de streaming que conta com 27 canais de vídeo e 53 de áudio, além de produções originais do grupo Band. A plataforma traz ainda conteúdos de parceiros: cinco canais Stingray; cinco canais Hallo!; sete canais Paramount (incluindo Paramount Network, Nickelodeon, MTVs e Comedy Central); além dos canais europeus TV5, RAI Itália, TVE e SIC (Portugal). Além disso, também conta com produtos da Band, BandSports, BandNews TV, Arte1, Sabor & Arte, Sabor & Arte 2, Terraviva e AgroMais.Toda sexta, às 22h, este vosso amigo felino comanda um programa na rádio Roquette-Pinto, o ‘Na cova do Leão’, com música alternativa nacional e internacional. Sintonize em 94,1 FM ou via apps de rádio.

