Três tempos de terror:

Em cartaz ou estreando, três filmes de terror que valem a vista: ‘Imaculada’, ‘A semente do mal’ e ‘Entrevista com o demônio’

Publicado em 14/06/2024 às 10:29

Alterado em 14/06/2024 às 10:29

‘Imaculada’



Cotação: três estrelas

Já em cartaz, a trama deste guarda muito em comum com o de ‘A primeira profecia’ (já exibido, entra este mês no Disney+), mas é mais enxuto. E mais assustador. Cecilia (Sidney Sweeney), uma noviça americana, vai para convento no interior da Itália, e lá, subitamente, se vê grávida, apesar de continuar virgem (até aí, tudo igual ao roteiro de ‘The First Omen’). Contudo, aos poucos, ela descobre o motivo de sua gravidez. O final é bem sinistro.

‘A semente do mal’

(‘Amelia´s children’)



Cotação: duas estrelas

Curiosa produção de terror portuguesa, ancorada por uma atriz americana, Brigette Lundy-Paine (da série ‘Atypical’, Netflix), para vender ao mercado internacional. Rapaz que foi adotado e nunca conheceu a família biológica, de repente, descobre que tem um irmão gêmeo e uma herança para receber em Portugal. Viaja com a namorada americana, e lá, além do irmão, conhece a sua estranha mãe. Aos poucos, vai sabendo por que só agora ele soube da existência de sua família. O desenrolar e o desfecho são bem bizarros (estreia dia 13 de junho).

‘Entrevista com o demônio’

(‘Late night with the Devil’)

Cotação: quatro estrelas

Quando você achava que não há mais surpresas em filmes do tipo found footage (arquivos perdidos de algo que já aconteceu), eis que chega esta produção muito interessante. Mostra a transmissão de um talk show noturno, em 1977, que deu muito errado. O videotape é encontrado e, assim, ficamos sabendo o que realmente aconteceu naquela fatídica noite de Halloween: o próprio demônio foi invocado e libertado! O filme é muito bem conduzido pelo apresentador do programa, Jack Delroy (David Dastmalchian, ótimo), transitando na fina linha da comédia de humor negro e do terror de fato. Em poucos minutos a gente esquece que está vendo um ‘fato de mentira’ e passa a acreditar que realmente assistimos a algo que aconteceu. Os convidados do programa (uma menina ‘possuída’, um cético e um médium picareta) são muito bons. Estreia dia 4 de julho.

STREAMINGS+

*Neste domingo, estreia a nova temporada de ‘A Casa do dragão’ (‘House of the dragon’), spin-off de ‘Game of Thrones’, no canal HBO e no streaming Max. ‘The boys’ também voltou, no Prime Video.

*O Prime Video anuncia uma nova atração ao seu catálogo: a chegada da CazéTV ao serviço de streaming. O conteúdo já está disponível, sem custos adicionais. A CazéTV nasceu como canal de esportes no YouTube e na Twitch, em novembro de 2022.



‘A Lenda de Vox Machina’ retornará para sua terceira temporada (com 12 episódios) em 3 de outubro, no Prime Video Foto: divulgação

Novidades AppleTV+: Estreou nesta semana a série ‘Acima de qualquer suspeita’ (‘Presumed Innocent’), estrelada por Jake Gyllenhaal; a primeira temporada de “WondLa”, série de aventura animada, baseada na série de livros “The Search for WondLa”, de Tony DiTerlizzi, estreia com sete episódios dia 28 de junho; Asegunda temporada de ‘Palm Royale’, série estrelada por Kristen Wiig e Laura Dern, foi confirmada; ‘Terra de Mulheres’ (‘Land of Women’), comédia dramática estrelada por Eva Longoria, estreia dia 26 de junho. A série também é estrelada pela atriz espanhola Carmen Maura, de filmes do Almodóvar; Marion Cotillard estará no elenco da quarta temporada de ‘The Morning Show’, como Céline, uma executiva francesa.A nova série policial ‘Hudson & Rex’ chegou no canal AXN, trazendo o detetive Charlie Hudson e seu parceiro canino Rex.O Prime Video anunciou que a série de fantasia e aventura ‘A Lenda de Vox Machina’ retornará para sua terceira temporada (com 12 episódios) em 3 de outubro, com os três primeiros episódios.O Samsung TV Plus, que já conta com mais de 85 canais (séries, filmes, notícias, esportes, novelas etc), agora em junho estreia o da série ‘A Lista Negra’, que terá um canal 24 horas.A Universal Pictures anunciou que o documentário ‘Lil Nas X: Long Live Montero’, sobre o rapper americano, estará disponível para aluguel e compra nas plataformas digitais a partir de 4 de julho.No próximo dia 26, a plataforma Star+ deixará de existir, e passará a ser uma aba dentro do streaming Disney+

_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.

