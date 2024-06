O novo Doctor Who chega com novos episódios toda sexta

Publicado em 07/06/2024 às 09:28

Alterado em 07/06/2024 às 11:28

A nova fase da clássica série britânica ‘Doctor Who’ já estreou. Ela é protagonizada pelo ator Ncuti Gatwa (de ‘Sex Education’), interpretando o viajante do tempo que, junto com a personagem Ruby Sunday (Millie Gibson), transita da era da Regência Britânica a futuros devastados. Com os primeiros episódios já disponíveis, e novos toda sextas-feira, às 20h, no Disney+.

Uma das marcas registradas de ‘Doctor Who’ é a variação de Doutor(es) ao longo das temporadas, ou seja, não há somente um ator que interpreta o personagem. Até o momento, a série já contou com 15 protagonistas. O novo é o primeiro abertamente gay.



Em 1963, quando a série estreou, quem deu vida ao primeiro Doutor foi William Hartnell. Contudo, o ator ficou doente e teve que ser substituído para que a série continuasse. Para justificar a mudança, o roteiro teve que ser modificado e o personagem recebeu a habilidade de se regenerar. Assim, ele nunca morreria, somente trocaria de corpo. Num filme para cinema, o Doutor foi feito por Peter Cushing (‘Star Wars’)

O Doutor é um alienígena viajante do tempo, que vem do planeta Gallifrey, terra natal dos Senhores do Tempo. Ele pertence à raça dos TIMELORDS e tem o dom de manipular o espaço-tempo, e possui habilidades em diferentes áreas do conhecimento. Seu nome verdadeiro é desconhecido. O tema da série é muito bom.

Todo viajante temporal tem sua ‘máquina do tempo’ que costuma se assemelhar com uma nave espacial, e em ‘Doctor Who’, ao contrário das naves comuns, a dele é uma espécie de cabine policial britânica do século 20, conhecida como TARDIS (acrônimo para Time and Relative Dimension in Space, em inglês). Teoricamente, ela foi programada para se disfarçar em qualquer ambiente que for pousar, porém, seu mecanismo de disfarce sofreu um dano e não foi mais possível mudar seu formato. É sempre uma típica cabine telefônica inglesa, por mais anacrônica que possa soar hoje em dia.

Outra característica de ‘Doctor Who’ é que ele nunca está sozinho durante suas viagens no tempo, está acompanhado por um humano. Nessa temporada, a parceira dele é Ruby Sunday, interpretada pela atriz Millie Gibson. Já os clássicos vilões robóticos, os Daleks, agora aparecem menos.

Novos episódios de ‘Doctor Who’ são lançados todas as sextas-feiras, às 20h, exclusivamente no Disney+.



STREAMINGS+

*O Apple TV+ anunciou que a série ‘Snoopy vai acampar’ (‘Camp Snoopy’), estreia na sexta-feira, 14 de junho. Depois de descobrir que sua tropa está prestes a se separar, Snoopy e os Escoteiros Beagle partem para uma aventura na natureza.



*O Prime Video anunciou o elenco de ‘Mentirosos’, série baseada no livro de E. Lockhart. Emily Alyn Lind é Cadence, Shubham Maheshwari é Gat, Esther McGregor é Mirren, e Joseph Zada é Johnny. ‘Mentirosos’ é uma história de amor e um thriller que se passa numa ilha privada.





O bom novo filme dos Ghostbusters já chegou para aluguel Foto: Jaap Buitendijk

*O Apple TV+ divulgou as primeiras imagens e o vídeo da abertura da segunda temporada de ‘Pachinko’, elogiada série dramática criada por Soo Hugh (‘The Terror’, ‘The Killing’), baseada no best-seller homônimo, que estreia na sexta-feira, 23 de agosto.



*‘Ghostbusters: Apocalipse de Gelo’ chegou às plataformas digitais para aluguel e compra. O novo capítulo é estrelado por Paul Rudd (‘Antman’), Finn Wolfhard (‘Stranger Things’), Mckenna Grace (‘Jovem Sheldon’) e Carrie Coon (‘The Guilded Age’). Os fãs nostálgicos também vão poder conferir alguns dos veteranos dos Ghostbusters originais de 1984, incluindo Bill Murray, Ernie Hudson, Dan Aykroyd e Annie Potts. Até o tema original do filme, com Ray Parker, está de volta.



*O 16º In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical, que acontece de 12 a 23 de junho, em São Paulo, terá uma seleção de 20 títulos inéditos no circuito comercial sobre importantes nomes da música mundial, como: Karen Carpenter, Carlos Santana, Cyndi Lauper, Barbara Dane, Paul Simon, Joan Baez, o lendário produtor J Dilla, Omar Rodríguez-López e Cedric Bixler-Zavala, das bandas The Mars Volta e At the Drive-In, Brian Jones e os Stones, a banda sul-africana Die Antwoord, a história da banda australiana The Birthday Party, liderada pela relação entre Nick Cave e Rowland S. Howard, The Black Keys, o compositor Andrés Godoy, a banda Earth, a vida do pianista de jazz Erroll Garner. Confiram a programação.

*No dia 11 de julho, chega ao Prime Video a série sequência baseada no filme adulto de animação ‘A Festa da Salsicha’.

