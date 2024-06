‘Fallout’: enfim, uma série pós-apocalíptica realmente boa

Publicado em 31/05/2024 às 10:48

Alterado em 31/05/2024 às 10:48

Entrou no catálogo do Prime Video a excelente série sci-fi distópica ‘Fallout’. Ela é inspirada numa premiada série de videogames, mas não é diretamente copiada de nenhuma das aventuras mostradas neles. Numa boa sacada, até para evitar comparações, os produtores e roteiristas optaram por criar uma trama inteiramente nova, passada num dos ambientes dos games que jamais foi mostrado, o Vault 33.



Foi uma decisão para lá de acertada do produtor Jonathan Nolan (irmão mais novo do aclamado Christopher Nolan, de ‘Oppenheimer’) que, em entrevistas recentes, disse que está enjoado de ver filmes e séries que apenas se baseiam em tramas já vistas, sem trazer nada de novo. Nolan é a favor de roteiros inéditos e diferentes. E é exatamente o que nos entrega em ‘Fallout’, uma das melhores séries passadas em ambientes pós-apocalípticos já feitas para a TV/streaming (muito melhor do que as irregulares ‘The Last of Us’ e ‘Silo’). É boa do começo ao fim.



Ambientada numa Los Angeles pós-apocalíptica, os fatos mostrados na série farão parte do cânone dos jogos. Os produtores executivos Jonathan Nolan e Lisa Joy são os criadores de ‘Westworld’, série produzida e exibida pelo HBO, que infelizmente não teve conclusão, já que custava caro e não deu resultados de audiência (era chata).



O elenco principal tem Ella Purnell (a menina morta de ‘Yellowjackets’, que está muito bem como a relutante e inocente heroína Lucy MacLean), Walton Goggins (de séries como ‘Vice principals’ e ‘The Righteous Gemstones’, ambas da HBO, aqui melhor do que nunca, como o pistoleiro morto-vivo), Aaron Moten (uma grata revelação, como o soldado Maximus), Kyle MacLachlan (o eterno Agente Cooper, de ‘Twin Peaks’, num papel-chave) e Michael Emerson (o Wesley, de ‘Lost’).



Nolan dirigiu os três primeiros episódios da série, que se passa onde outrora foi Los Angeles, mais de 200 anos após uma guerra nuclear, que devastou os Estados Unidos e levou grupos de sobreviventes a se refugiar em abrigos chamados Vault, mini cidades protegidas dos perigos do ‘mundo lá fora’. A saber: radiação e seres mutantes. Contudo, Lucy terá de enfrentar tudo isso para resgatar seu pai, que foi levado por uma líder revolucionária, inimiga do povo dos Vaults. A jornada é repleta de cenas bizarras (algumas de fechar os olhos), e levará Lucy a descobrir algo que nem ela -- nem nós --, imaginaríamos. Agora é esperar pela segunda temporada, que se passará numa destruída Las Vegas, como indica a cena final do último episódio.



STREAMINGS+

*O Paramount+ e o Showtime anunciaram o elenco principal da nova série ‘Dexter: Original Sin’ (anteriormente intitulada ‘Dexter: Origins’): Patrick Gibson fará o papel de Dexter Morgan. Christian Slater (‘Mr. Robot’) interpretará Harry Morgan, pai adotivo de Dexter. Molly Brown interpretará a irmã mais nova de Dexter, Debra Morgan. O novo thriller, em 10 episódios, se passará 15 anos antes dos acontecimentos que vimos anteriormente na série ‘Dexter’.





Documentário sobre a cantora canadense chegará em junho no Prime Video Foto: divulgação

*O Prime Video lançará ‘Minha Culpa: Londres’, um novo filme original do Reino Unido, após o sucesso global do filme original espanhol ‘Culpa mía’ (‘Minha culpa’). ‘Minha culpa: Londres’ refaz a história de Nick e Noah, com Asha Banks e Matthew Broome, agora em inglês.

*A Pluto TV, serviço de streaming gratuito, e a DiaTV, anunciaram a nova parceria de conteúdo com o lançamento do canal DiaTV na Pluto TV. Os usuários já podem desfrutar, gratuitamente, do canal linear.

*O Paramount+ anunciou que está em andamento a produção da segunda temporada da série ‘Lioness’. O thriller de espionagem está, atualmente, sendo filmado no Texas (EUA), e conta no elenco com a protagonista, Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, Michael Kelly, Morgan Freeman e Nicole Kidman.

*Retornando ao papel do divertido detetive Axel Foley, Eddie Murphy estrela ‘Um tira da pesada 4: Axel Foley’ (‘Beverly Hills Cop: Axel F’), que estreia no dia 03 de julho, na Netflix. Judge Reinhold, parceiro de Murphy nos filmes anteriores, também estará presente neste.

*O Prime Video divulgou a data de estreia de ‘Eu Sou: Celine Dion’. O documentário, da cineasta indicada ao Oscar Irene Taylor, chega ao serviço de streaming no dia 25 de junho.



