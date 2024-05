A trajetória de Bon Jovi em série especial do Star+

Publicado em 24/05/2024 às 07:02

Alterado em 24/05/2024 às 11:24

Composta por quatro episódios, ‘Thank you, goodnight: A história de Bon Jovi’ está disponível no Star+. A produção é um olhar sobre o passado e o futuro de uma das bandas mais conhecidas do mundo, e de seu vocalista, Jon Bon Jovi. No primeiro episódio, o próprio Bon Jovi vai ao seu arquivo e rememora os 40 anos da banda, ao mexer em antigas fitas cassete (tem a demo original de ‘Blazes of glory’) e de VHS (o primeiro show deles no Yankee Stadium). Assim, em meio a reminiscências, ele vai nos contando a trajetória da banda, o mais famoso nome vindo de Nova Jersey depois de Bruce Springsteen.

Ainda adolescente, John Francis Bongiovi (seu nome verdadeiro) aprendeu a tocar violão e se apaixonou pela música. Decidiu criar uma banda para tocar nos bares da cidade. Depois, criou alguns grupos de vida curta, como o Jon Bongiovi and the Wild Ones. No começo dos anos 80, gravou uma demo da música ‘Runaway’, que logo se tornou um single. Com o sucesso da canção, o vocalista precisava de uma banda e decidiu chamar seu colega David Bryan (de uma das bandas frustradas) para uma nova tentativa. Bryan convidou Alec John Such e Tico Torres para se juntarem a eles e, em seguida, conseguiram um contrato com a gravadora Polygram, lançando, assim, seu primeiro disco, que foi o seu primeiro grande sucesso.



Bon Jovi (a origem do nome do grupo nasceu de uma brincadeira, como um trocadilho com o sobrenome de Jon, para imitar a banda Van Halen, já bastante famosa quando surgiram, e que usava o nome de um dos integrantes, o falecido guitarrista Eddie Van Halen) já veio várias vezes ao Brasil. As primeiras apresentações da banda por aqui foram em janeiro de 1990, no extinto festival Hollywood Rock, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. E desde então o grupo voltou para vários outros shows, como as apresentações das edições de 2013, 2017 e 2019 do Rock in Rio.

Mas não foi apenas nos palcos que Jon Bon Jovi se destacou. O músico de 62 anos também se aventurou no mundo do cinema e televisão, atuando em filmes como ‘Jovens demais para morrer’ (1990, cuja trilha usou a música ‘Blaze of glory’), ‘O jogo da verdade’ (1995), e ‘Noite de Ano Novo’ (2011), além de ter feito participações na segunda temporada das séries ‘Sex and the city’ (em 1999) e na quinta temporada de ‘Ally McBeal’, em 2005



STREAMINGS+

*Estreia hoje, no Disney+, o documentário ‘The Beach Boys’, sobre a lendária banda americana. O documentário traça a trajetória da banda desde suas origens, e apresenta imagens nunca vistas, além de novas entrevistas com os integrantes da banda que ainda estão vivos: Brian Wilson (que está com demência), Mike Love, Al Jardine, David Marks, Bruce Johnston, entre outros astros do mundo da música.



Os 'Beach Boys' Foto: divulgação

*

*

*

O Apple TV+ adquiriu os direitos do projeto da série ‘12 12 12’, que será estrelada por Anthony Mackie (‘Twisted Metal’) e Jamie Dornan (‘50 tons de cinza’). A trama de ‘12 12 12’ acontece em três momentos diferentes de um assalto: os 12 meses de planejamento, as 12 horas do assalto e os 12 dias após o acontecimento.O Prime Video divulgou o teaser trailer da segunda temporada da série ‘O senhor dos anéis: Os anéis de poder’, que estreia no dia 29 de agosto. Foi a série mais vista do Prime Video até hoje.O Apple TV+ anunciou ‘Time bandits’, série adaptada do clássico longa-metragem de 1981, de Terry Gilliam. Lisa Kudrow (‘Friends’) é a protagonista desta adaptação, que estreia dia 24 de julho.

*A nova série documental em três episódios ‘Lolla: A história do Lollapalooza’ estreou no Paramount+ esta semana. O festival de música Lollapalooza nasceu no verão de 1991 e se transformou num dos maiores do mundo, inclusive com edições no Brasil.

*O Star+ acaba de lançar ‘FEUD: Capote vs. The Swans’. A segunda temporada da série antológica de Ryan Murphy (a primeira foi sobre a treta entre Bette Davis e Joan Crawford). Formada por oito episódios, o drama é baseado no livro best-seller de Laurence Leamer, ‘Capote’s women: A true story of love, betrayal, and a swan song of an era’.

*O Apple TV+ anuncia a data de estreia de ‘Bad monkey’, comédia do produtor executivo Bill Lawrence (‘Ted Lasso’), estrelada pelo ator, produtor e roteirista Vince Vaughn (‘Curb your enthusiasm’): na quarta-feira, dia 14 de agosto, com os dois primeiros episódios.

*‘Doleira: A história de Nelma Kodama’, documentário sobre a primeira mulher presa na Operação Lava Jato, estreia 6 de junho no Netflix.