Série argentina ‘O museu’ dá uma bela ironizada nos clichês do mundo atual e na arte moderna em geral

Publicado em 17/05/2024 às 11:22

Alterado em 17/05/2024 às 11:22

A nova série argentina de Gastón Duprat e Mariano Cohn, ‘O museu’, estrelada, já está disponível, na íntegra, no Star +. No entanto, quando fui procurar a série por este nome (o que consta no material de divulgação e cartazete), não achei. No app de minha TV, a série está como ‘Bellas artes’ (seu nome original) e, também em inglês, como ‘Fine arts’. Ou seja, se você digitar ‘o museu’, ‘el museu’ ou ‘the museum’, como fiz, não aparece.

Em curtos seis episódios de 30 minutos cada, a comédia de humor negro mostra um retrato curioso da sociedade atual e nos leva à reflexão sobre os problemas e contradições do mundo atual, através de seus personagens e da trama que gira em torno da gestão de um museu de arte contemporânea, em Madrid.



Na série, Antonio Dumas (Oscar Martínez, muito bom) é um prestigiado historiador de arte e gestor cultural, culto e sofisticado, embora bastante cínico (e relapso no trato com os seus, mal dando atenção para seu filho e neto, que residem na mesma cidade), que é nomeado diretor de um importante museu de arte contemporânea de Madrid, após ganhar o concurso para o cargo (derrotando duas mulheres, uma moça afro, e outra lgbtqia+, ambas com aquele discurso pronto e sem ideias próprias; no fundo, sendo conservadoras no que dizem ser contra). Uma vez assumida sua nova posição, Dumas terá de lidar com personagens bizarros do mundo das artes (filhinhos de papai que acham que estão mudando o mundo e picaretas em geral), enquanto enfrenta as burocracias do cargo, incluindo problemas sindicais, pressões políticas e situações absurdas em relação às exposições e aos artistas (tem até uma baleia morta!).



Em alguns momentos, Antonio nos remete ao Larry David (da série ‘Curb your enthusiasm’, comentada aqui semana passada) por não se dobrar ao politicamente correto, a hipocrisia e bobagens do mundo contemporâneo, feitas apenas para ‘lacrar’. Gastón Duprat e Mariano Cohn são também os criadores e diretores de séries (excelentes) como ‘Meu Querido Zelador’ e ‘Nada’, disponíveis no Star+. Como dá a entender no episódio final, ‘Bellas artes’ terá segunda temporada (já filmada).



STREAMINGS+

*O Paramount+ anunciou o início das gravações da nova temporada da continuação de ‘Frasier’, protagonizada por Kelsey Grammer.

*O Prime Video anuncia a continuação do filme ‘Vermelho, branco e sangue azul’, em desenvolvimento pelo Amazon MGM Studios.



O Batman animado está de volta, com a mesma arte de Bruce Timm, criador da cultuada série dos anos 90, 'Batman, the animated series' Foto: divulgação

*O Apple TV+ anunciou ‘A mulher no lago’ (‘Lady in the Lake’), série limitada criada e dirigida por Alma Har’el, estrelada por Natalie Portman, que estreia na sexta-feira, 19 de julho.



*Prime Video, em acordo com a Sony Pictures Television, lançou o canal Sony One, no Prime Video Channels, para os assinantes do Brasil, México, Chile e Colômbia. Criado especialmente para América Latina, o Sony One custará R$14,90 por mês.

*Estreou no AppleTV+ ‘A Rainha da trapaça de Hollywood’ (‘Hollywood con queen’), série documental sobre um dos maiores golpes de Hollywood. Em três episódios, a produção apresenta a história real de uma figura misteriosa que finge ser as mulheres mais poderosas da indústria do entretenimento, para enganar pessoas.

*O Prime Video anunciou a data de estreia de ‘Betty a feia, A história continua’, série derivada de ‘Eu sou Betty, a feia’, um dos programas de televisão mais populares do mundo. A nova série conta a história de Beatriz Pinzón Solano, 20 anos depois do final da novela.

*O Star+ acaba de lançar FEUD: Capote vs. The Swans. A segunda temporada da série antológica de Ryan Murphy (a primeira foi a treta entre Joan Crawford e Bette Davis), desta vez focada no escritor Truman Capote, criador de ‘Breakfast at Tiffany´s’.

*O Prime Video anunciou que a nova série animada da Warner Bros. ‘Animation, Batman: Caped crusader’ estreará todos os dez episódios na quinta-feira, 1º de agosto. Os personagens que estarão na nova série incluem Bruce Wayne/Batman (claro), Selina Kyle/Mulher-Gato, Dra. Harleen Quinzel/Harley Quinn, Comissário Jim Gordon e Cara de Barro. A animação é de Bruce Timm, o mesmo da série dos 90s.



*Neste sábado, 18 de maio, a partir das 18h10, no E! Entertainment, rola maratona ‘Beleza GG’.