O fim de ‘Curb your enthusiasm’, a melhor comédia de TV dos últimos 20 anos

Publicado em 10/05/2024 às 09:25

Fazendo uma paródia de si mesmo, Larry David brilhou nos 20 anos em que durou a série do HBO 'Curb your enthusiasm', agora encerrada Foto: HBO

Encerrou no fim de abril, ‘Curb your enthusiasm’ (‘Segure a onda’), série de comédia americana criada e estrelada por Larry David (também o cocriador de ‘Seinfeld’), que foi produzida e exibida pelo HBO de 2000 a 2024. Nela, Larry David interpreta uma versão fictícia de si mesmo -- um velho rabugento que não se deixa dobrar pelo politicamente correto --, mostrando como detalhes aparentemente triviais da vida cotidiana podem desencadear uma cadeia catastrófica de eventos. A série é conhecida por seu humor seco e situações constrangedoras muitas vezes baseadas em experiências reais de David.

Através de seus episódios ligeiros e engraçados, Larry mostra como certas coisas poderiam ser contornadas, se os americanos não fossem tão certinhos, na maioria das vezes. Falta a eles o que costumamos chamar de ‘jeitinho brasileiro’ para resolver certas situações banais. Por isso, Larry vive se metendo em confusão. Exemplo simples: a fila do banheiro masculino está longa, a cabine para deficientes está vazia, ninguém entra. Larry, apertado, entra. Logo, todos passam a xingá-lo por isso. Qual o problema? Exemplo complicado: para pegar a faixa expressa nas freeways de Los Angeles é preciso estar acompanhado no carro. Larry, que sempre se desloca sozinho, bota uma boneca inflável no banco de passageiro, para não chegar atrasado para o jogo de basquete!

São situações malucas como estas que permeiam toda a série, sempre se ajustando aos tempos em que se passa, aos assuntos atuais. O protagonista Larry expõe sua personalidade, que é muito semelhante à de George Costanza (um dos personagens principais de ‘Seinfeld’). De certa forma, ele interpreta uma versão exagerada de si mesmo. Além dele, há personagens recorrentes como: Leon (J. B. Smoove), seu empresário Jeff (Jeff Garlin), a esposa deste, Susie (Susan Essman), o falecido Richard Lewis (ele mesmo) e muita gente famosa, como eles mesmos (na última temporada, teve até Bruce Springsteen!), aparecem em cada episódio. A série recebeu 22 prêmios e 164 indicações, incluindo 2 Prêmios Emmy do Primetime. Larry vai fazer uma falta danada.

STREAMING NEWS:

*No dia 15 de maio chega ao Disney+ ‘Queen Rock Montreal’, o primeiro (e lendário) filme-concerto da banda inglesa Queen, com som remixado em DTS e imagem IMAX Enhanced.

*Em maio, no AppleTV+, estreiam as séries “Matéria escura” (“Dark matter”), baseada no romance homônimo de Blake Crouch, com Joel Edgerton, Jennifer Connelly e Alice Braga; “The big cigar: A fuga” ("The big cigar"), sobre Huey P. Lewis, líder dos Panteras Negras; e o documentário “A rainha da trapaça de Hollywood” (“Hollywood con queen”), sobre uma figura misteriosa que finge ser executiva da industria do entretenimento para enganar pessoas.



A nova temporada de 'Doctor Who' estreia hoje no Disney , com novo Doutor Foto: divulgação

*A série argentina “O museu” já está disponível na íntegra, no Star+. Em seis episódios de 30 minutos, a comédia de humor negro mostra um reflexo da sociedade e possibilita a reflexão sobre os problemas e contradições do mundo atual através da trama que gira em torno da gestão de um museu de arte contemporânea.

*Em maio, no MUBI, o especial Festival em foco: Cannes apresenta uma seleção de filmes que passaram pelo festival francês, desde a primeira edição, em 1946. Como Hiroshima, meu amor (1959), de Alain Resnais; passando pelo polêmico O império dos sentidos (1976), de Nagisa Ôshima, premiado como melhor diretor em 1978; até a intriga sensual de Os frutos da paixão (1981), de Shûji Terayama.

*Entre os destaques de exclusivos e inéditos do mês de maio, no Paramount+, está a série dramática original protagonizada por Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead, ‘Um cavalheiro em Moscou’.



O lendário show do Queen em Montreal será exibido em versão remasterizada Foto: reprodução

*A nova temporada de ‘Doctor who’ estreia hoje, no Disney+, com dois novos episódios. Esta temporada traz um novo ator fazendo o Doctor: Ncuti Gatwa, que fez o jovem negro gay em ‘Sex education’.

*Parceria entre Canal Brasil e É Tudo Verdade completa 20 anos e, durante esta semana, vários curtas do festival de documentários foram exibidos na programação do canal.