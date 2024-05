Streaming news

Publicado em 03/05/2024 às 08:47

Alterado em 03/05/2024 às 08:47

O jogador de futebol Romário ganha minissérie documental, de seis capítulos, no streaming Max. A estreia será no dia 23 de maio Foto: divulgação

O documentário ‘O lado sombrio da TV infantil’ (‘Quiet on Set’), que revela os bastidores dos programas de televisão liderados por Dan Schneider (do Nickelodeon), ganha data de estreia no canal ID. A produção, que já está disponível na plataforma de streaming Max, chega ao Investigação Discovery no dia 3 de maio, às 22h45. A série documental apresenta, por meio de entrevistas e imagens, relatos inéditos das principais figuras que trabalharam com o produtor Schneider na Nickelodeon, em depoimentos que revelam um ambiente repleto de abusos, racismo, sexismo e comportamentos inapropriados. No entanto, os depoimentos são muito repetitivos, parecem ensaiados, e o programa, que poderia ser apenas um documentário de hora e meia, com cinco episódios de 50 minutos, cansa logo na saída.

*Com episódios semanais, o docu-reality de aventura do Discovery, ‘Sobrevivência Extrema’, estreou esta semana no canal e na plataforma Max. Os ‘sobrevivencialistas’ Luciano Tigre e Taís Teixeira revivem casos reais de pessoas que, por vontade própria ou não, ousaram desafiar a natureza selvagem do Brasil.



*Com quatro episódios, a série documental ‘Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi’ já está disponível no Star+. Ela leva o público em uma jornada emocionante com o vocalista Jon Bon Jovi, enquanto ele enfrenta uma lesão que ameaça sua carreira e confronta a possibilidade do fim de suas performances. A narrativa acompanha a banda em tempo real, desde fevereiro de 2022.



*O Prime Video divulgou as primeiras imagens de ‘My Lady Jane’, a nova série de romance e fantasia que se passa durante o reinado da Dinastia Tudor da Inglaterra. Os oito episódios estreiam juntos em 27 de junho, exclusivamente no streaming da Amazon.



*A MTV anunciou que o VMA 2024 retornará a Nova York na terça-feira, 10 de setembro, na UBS Arena. Com exibição AO VIVO em todo o mundo, em mais de 150 países, este ano celebrará os melhores videoclipes do ano passado com performances, tributos e aparições das maiores celebridades do mundo da música.



*O Apple TV+ anuncia que Callum Turner (‘Mestres do Ar’, série original Apple) será Case na nova série limitada ‘Neuromancer’, drama de dez episódios baseado no premiado romance de ficção científica de William Gibson, ainda sem data de estreia.



*Romário – O Cara’, a série documental Max Original que trata de um dos nomes mais queridos do futebol brasileiro, estreia na plataforma de streaming Max no dia 23 de maio. Com seis episódios, a produção mostra a trajetória de Romário até a histórica conquista do tetracampeonato mundial de 1994, que completa 30 anos no próximo mês de julho. A cada semana serão lançados dois episódios.



*O Samsung TV Plus, serviço de streaming gratuito da marca, reforça o time de canais esportivos da plataforma com a adição da CazéTV, que agora está disponível como um canal com grade de programação 24 horas, totalmente grátis nas Smart TVs que contam com o app.



*A Pluto TV, serviço de streaming de televisão gratuito, oferece mundialmente aos fãs de ‘South Park’ uma nova maneira de aproveitar a série animada de sucesso, com o lançamento de uma categoria especial dedicada à animação. Já está disponível o canal South Park, com vários episódios dedicados à série adulta.



*O Apple TV+ anunciou a sua nova série infantil ‘Yo Gabba Gabbalândia!’, remake de ‘Yo Gabba Gabba!’, série musical infantil, no ar entre 2007 e 2015, criada pelo ator, produtor e músico Christian Jacobs (‘Married... with Children’) e o músico, produtor e diretor Scott Schultz. A série é muito divertida e bastante musical.



*A série dramática ‘Pretty Little Liars: Curso de Verão’ estreia com dois episódios na quinta-feira, 9 de maio, seguidos por um novo episódio semanal até 20 de junho na Max. Ela se passa após os acontecimentos de ‘Pretty Little Liars: um novo pecado’.

*Protagonizado por Jennifer Lopez, o longa ‘Atlas’ chega à Netflix em 24 de maio. Atlas Shepherd (Jennifer Lopez) é uma analista de dados brilhante e antissocial, com profunda desconfiança da inteligência artificial, que se junta a uma missão para capturar um robô renegado com quem compartilha um passado misterioso.



*O Prime Video anunciou que a série alemã ‘Maxton Hall: o mundo entre nós’ chega no dia 9 de maio na plataforma. É baseada no premiado romance best-seller ‘Save me’, de Mona Kasten. A série centra-se em James e Ruby, que vivem uma moderna história de amor entre um rapaz rico e uma menina da classe trabalhadora. Todos os seis episódios estarão disponíveis no próprio dia 9 de maio.



*O E! Entertainment transmite, com exclusividade e ao vivo, o tapete vermelho mais fashion do ano! O Live from E!: MET GALA será no dia 6 de maio, a partir das 19 horas, diretamente de Nova York.