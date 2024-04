Nova série animada dos X-Men começa exatamente onde a anterior parou, e nos leva de volta aos anos 90

Publicado em 05/04/2024 às 10:19

Alterado em 05/04/2024 às 16:52

A nova série animada 'X-Men 97' é muito boa e começa onde a anterior parou, no final dos anos 90, com a mesma equipe de heróis mutantes Foto: divulgação

Estreou no Disney+ a série animada ‘X-Men 97’, nova produção da Marvel Animation. A série conta com 10 episódios e chegou na plataforma em 20 de março, com os dois primeiros episódios; toda quarta-feira entra um novo. ‘X-Men 97’ tem um detalhe: ela começa exatamente quando termina a série animada dos anos 90: ‘X-Men: The animated series’, que foi de 1992 a 1997. A série encerrou com a chocante ‘morte’ do professor Xavier.



Então, como se o tempo não tivesse passado, e ainda estivéssemos no final dos anos 90, ‘X-Men 97’ começa logo em seguida à morte do professor X (na verdade, ele foi levado para um outro planeta), e revisita os anos 90, quando os X-Men -- um grupo de mutantes que usam de seus extraordinários dons para proteger o planeta -- são perseguidos por serem diferentes e considerados ‘ameaças’. O elenco de heróis inclui Cíclope (Cyclops), Jean Grey (a futura Fênix, e casada com Cíclope, com quem teve um filho), Tempestade (que saiu do time, temporariamente), Wolverine (no seu clássico visual do collant amarelo), Morfo, Vampira (Rogue), Fera, Gambit, Jubileu, Noturno e Magneto, que ficou no lugar de Xavier como o líder do grupo. De quebra, há brasileiro Roberto da Costa. A maioria dos dubladores (inclusive, na versão em português) também voltou para seus papéis originais. Este foi um pedido pessoal de Kevin Feige, que gerencia tudo relativo ao universo Marvel.

O mais legal nesse retorno é que a animação clássica foi quase toda mantida do jeito que era. A maioria das cenas foi animada manualmente, com pouco uso de animação digital. E para completar, o mesmo tema de abertura da série original está de volta, apenas com leve retoque no arranjo. Afinal, vista hoje em dia, a animação original já deixa notáveis alguns detalhes do passado, que as novas gerações poderiam interpretar como malfeito. Do jeito que fizeram, ficou ótimo. Tanto os fãs ‘das antigas’ vão gostar do resultado final, como os novatos não vão se sentir vendo uma coisa ‘velha’ ou defasada. Bola dentro.

Então, se você curte animação e heróis da Marvel, sobretudo os clássicos X-Men, essa série é a pedida certa. Nota dez!



STREAMINGS +

*A unificação dos serviços de streaming Star+ e Disney+ já tem data para acontecer na América Latina: dia 26 de junho. Nos EUA, a fusão entre Disney+ e Hulu já aconteceu (incluindo conteúdos ESPN e NatGeo). Até a cor do logo Disney+ mudou de púrpura para verde. Cá entre nós, isso já deveria ter sido feito desde o início do D+.

*Várias séries que eram do Starzplay/Lionsgate+ entraram no catálogo do MGM+, que foi relançado, esta semana, em toda a América Latina. Entre elas, a ótima ‘High Town’, a saga ‘Power Book’, ‘The Great’. Infelizmente, séries europeias, como ‘Express’ e ‘Nacho’, estão de fora. O MGM+ pode ser acessado através dos Amazon Channels ou por aplicativos avulsos em SmarTVs.

'Nova Cena' (ainda em produção e sem data de estreia) é o primeiro reality musical nacional da Netflix, que revelará novos nomes da cena rap e trap Foto: divulgação

*O primeiro reality musical brasileiro da Netflix está em produção. Se chama ‘Nova Cena’ e segue o formato do americano Rhythm & Flow, com foco nas histórias dos participantes que se enfrentam para revelar o novo nome da cena de rap e trap do Brasil. O vencedor ganha R$ 500 mil e participação na 5ª temporada de ‘Sintonia’.

*A série documental ‘Massacre dos Mórmons’ estreará seus dois primeiros episódios em 11 de abril, na Max. Retrata o crime ocorrido em 4 de novembro de 2019 entre os estados de Sonora e Chihuahua, no México, no qual nove membros da comunidade mórmon; todos, mulheres e crianças, foram brutalmente assassinados.

*‘O Bipo’ é a nova série nacional em animação que estreou na Rede Brasil, criada por Juliet Jones e dirigida por Cristiano Vieira.



*A Max anuncia a estreia de ‘O lado sombrio da TV infantil’ (‘Quiet on set’), documentário de quatro episódios que desvenda os bastidores de populares programas infanto-juvenis do final dos anos 90 e início dos anos 2000, revelando um ambiente repleto de abuso, sexismo, racismo com estrelas menores de idade e equipe. A estreia será na terça-feira, 16 de abril. Deu o que falar nos Estados Unidos.



*A Cinemateca Brasileira e o Museu Mazzaropi vão recuperar e digitalizar seis filmes de Amácio Mazzaropi (1912-1981). O projeto inclui mostras e debates no segundo semestre deste ano, tanto na sede da Cinemateca Brasileira, em SP, quanto no Museu, em Taubaté.



*Até domingo, os canais Telecine estarão com sinal aberto.