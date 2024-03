Taylor Swift: ‘The eras tour’ versão alongada, no Disney+

Publicado em 29/03/2024 às 09:57

Alterado em 29/03/2024 às 09:57

Quem acha que o último filme do Scorsese, ‘Assassinos da lua das flores’, é longo demais (3h20), o que dizer de ‘Taylor Swift: The eras tour (Taylor’s Version)’, que dura 3h30? O concerto, já disponível no Disney+, é uma versão alongada do que foi mostrado nos cinemas, que batia na casa das 3h. Dirigido por Sam Wrench, o especial da artista americana no streaming conta com cinco canções exclusivas do set acústico, que entram como extra, logo após os créditos.



Com mais de 35 registros no Guinness World Records, Taylor Swift é a rainha dos streamings de músicas e considerada pelo Spotify a cantora mais ouvida do mundo, sendo dona das cinco maiores estreias de álbuns femininos, com ‘Midnights’ em primeiro lugar, recebendo 185 milhões de reproduções. A artista também é recordista no iTunes, com o maior número de hits no topo do iTunes em todos os tempos. Além disso, ela coleciona 14 Grammys, sendo a única artista feminina na história a ganhar o prêmio de Álbum do Ano quatro vezes.



Seus inúmeros recordes também incluem ser a única a conseguir se tornar pela sexta vez a 'Artista do Ano' da Billboard 200, superando até os Beatles, que conquistaram o título 4 vezes; e a única artista viva a ter seus 10 álbuns na parada americana, desbancando o rei do rock, Elvis Presley, ficando o total de 68 semanas em primeiro lugar nas paradas. Em 2023, Taylor foi eleita a pessoa do ano pela revista ‘Time’, sendo a primeira artista a conseguir esse feito.



Após encerrar seu contrato com a Big Machine Records, responsável pelos seus seis primeiros álbuns, Taylor decidiu regrava-los depois de uma briga sobre os direitos autorais com o dono da antiga gravadora, adicionando ‘Taylor's Versions’ em seus títulos. Com isso, conseguiu quebrar novos recordes. Daí o nome do show ser ‘The eras tour’, porque ele é dividido pelas diversas fases da carreira da cantora, tendo uma programação visual para cada uma, transformando a exibição num megaespetáculo (daí a sua longa duração), que, muitas vezes, suplanta até mesmo a parte musical. Será que os shows aqui foram como o mostrado no filme? A produção no SoFi Stadium, na Califórnia, mostra coisas que, provavelmente, não foram replicadas igual no Brasil.

A ‘The eras tour’ (ainda em curso) já se tornou a turnê de maior bilheteria de todos os tempos, sendo a primeira a ultrapassar US$ 1 bilhão em receitas na história, segundo o Guinness World Records. A turnê fez sua estreia nos cinemas, ano passado, arrecadando mais de 260 milhões de dólares na bilheteria mundial. Dessa forma, o longa tornou-se o filme-concerto mais assistido de todos os tempos.



STREAMINGS+

*AppleTV+ lança hoje o documentário em duas partes ‘Steve! (martin)’. Dirigida por Morgan Neville, a produção mergulha na história de Steve Martin com imagens inéditas e depoimentos dele e de Martin Short, Tina Fey, Jerry Seinfeld, Eric Idle, Diane Keaton e Selena Gomez.

*O Samsung TV Plus*, serviço de streaming gratuito das Smart TVs da marca, traz novos canais em março: TV Cultura FAST, com programação selecionada do canal; o canal A Escrava Isaura, que irá oferecer 24 horas desta novela de época; ducktv (infantil). E, para os fãs de esporte, velocidade, corrida e automobilismo, MAV TV.

O incrível Steve Martin ganhou um documentário em duas partes, que estreia hoje no AppleTV+ Foto: divulgação

*O audiovisual brasileiro ganhou um novo streaming totalmente dedicado às suas produções: o BrasilianaTV, que está disponível sem custo adicional para toda a base de assinantes da Claro tv+.

*A Claro tv+ também incluiu na plataforma o NSports, canal oficial da Confederação Olímpica Brasileira (COB), que entrou no canal 566.

*Dois dos melhores filmes do ano (e que concorreram ao Oscar) entram no Prime Video: ‘Anatomia de uma queda’ (entrou esta semana) e ‘A zona de interesse’ (que entra neste domingo). Além destes, a plataforma já conta com o ótimo ‘Ficção americana’.

*O Star+ lançará ‘O véu’, thriller sobre espiões internacionais que estreia com seus dois primeiros episódios em 30 de abril, com novo episódio lançado a cada terça-feira.

*O Prime Video anunciou a renovação da série espanhola ‘Rainha vermelha’ para a segunda temporada. A série Original espanhola é uma adaptação dos livros de Juan Gómez-Jurado.

*O Globoplay entrou na lista de aplicativos da Claro TV+. O streaming é livre para toda a base de clientes. Basta entrar com login e senha.

*A segunda temporada de ‘A casa do dragão’ estreará no domingo, 16 de junho, às 22h, na HBO e na Max (terá oito episódios).

*’Wish: O poder dos desejos’ estreia em 3 de abril no Disney+. A animação comemora os 100 anos da Walt Disney Studios.

*MUBI anuncia que ‘Dias perfeitos’, de Wim Wenders, estará disponível em sua plataforma a partir de 12 de abril.