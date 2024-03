‘Todos nós desconhecidos’, um filme sobre se reconectar com o passado para ajudar a melhorar o presente

Cotação: três estrelas

Em cartaz nos cinemas, ‘Todos nós desconhecidos’ (‘All of us strangers’) mostra Adam (Andrew Scott, de ‘Fleabag’), um escritor gay que leva uma vida solitária em Londres. Adam está começando a escrever um livro baseado em suas memórias e, após achar uma foto de sua antiga casa, num álbum, resolve ir até o interior, ver se ela ainda existe. A casa de sua infância está lá, intacta. Ao adentrá-la, é levado ao passado, onde encontra seus pais, já falecidos (Claire Foy e Jamie Bell) e com a mesma idade que tinham do dia em que morreram, há mais de trinta anos. A partir daí, ele trava diálogos com ambos ou com cada um, em separado, onde questões de seu passado -- como o fato de saber que era gay, desde cedo --, são, enfim, reveladas aos pais.



Os pais de Adam morreram num acidente de carro, numa noite de Natal. Quase 40 anos depois, o personagem de Andrew Scott carrega consigo o fantasma do luto, que o persegue como se já fizesse parte dele.

“As memórias nos definem, elas definem o que nos tornamos, nosso caráter - tanto para o bem quanto para o mal. Mergulhei fundo nas minhas memórias de crescimento. Foi um experimento doloroso, mas catártico”, comenta Andrew Haigh, diretor do filme (que usou a casa de sua própria infância como cenário). “Essa dor nunca vai desaparecer”, acrescentou, em entrevista recente.

Pelo fato de perder seus pais muito cedo, Adam nunca teve a oportunidade de se conectar com eles, nem mostrar seu verdadeiro “eu”. Após alguns encontros ‘fantasmas’, o personagem finalmente consegue o acolhimento que buscava, podendo, enfim, seguir em frente. “De certa forma, é tudo sobre amor e conexão. Amor familiar e amor romântico”, complementa o produtor Graham Broadbent.



No meio disso tudo, Andrew passa a ter um súbito relacionamento com seu misterioso vizinho Harry (Paul Mescal, de ‘Normal People’). Se sentindo amado pela primeira vez em anos, ele consegue se entregar para uma paixão avassaladora e pura que nunca sentiu antes.



Para o diretor, o filme vai muito além de uma relação a dois: “Todos nós fomos crianças e a maioria vai perder os pais primeiro. Muitos de nós seremos pais e teremos filhos que se tornarão adultos em um piscar de olhos. Muitos de nós encontraremos e perderemos e, esperançosamente, encontraremos o amor novamente”.

O filme (que é baseado num romance de Taichi Yamada, ‘Strangers’) entrará, em breve, no catálogo do Star+

STREAMINGS+

*A Pluto TV, serviço de streaming gratuito, e o Grupo Bandeirantes, anunciam nova parceria de conteúdo com o lançamento do canal New Brasil. Dentre os conteúdos, estão programas como o ‘Jornal BandNews’, ‘Jornal da Band’, ‘Melhor da Noite’; programas da BandSports, do canal Sabor & Arte, e também do canal Arte1.

'The Acolyte' é a nova série Star Wars que estreia em junho, no Disney+ Foto: Divulgação

*A Max anunciou que sua nova série nacional original, ‘Da ponte pra lá’, estreia dia 4 de abril. O drama investigativo terá sete episódios e traz no elenco Marcello Antony e Virginia Cavendish.

*MUBI lançou ‘Who is Sabato de Sarno? – A Gucci Story’, um documentário sobre o novo Diretor Criativo da grife, Sabato de Sarno. O curta é narrado pelo ator e embaixador da marca, Paul Mescal.

*O Apple TV+ anunciou algumas novidades: ‘The Big Cigar’, série dramática limitada que conta a história da fuga do líder dos Panteras Negras, Huey P. Newton, para Cuba (vai estrear na sexta-feira, 17 de maio, com os dois primeiros episódios); uma nova comédia, com 10 episódios, ainda sem título, estrelada e com produção executiva de Owen Wilson; e ‘Franklin’, nova série limitada, de oito episódios, estrelada e com produção executiva de Michael Douglas.

*A série distópica ‘Black Mirror’ retornará ao Netflix para a sétima temporada, em 2025, com seis novos episódios. Incluindo uma sequência da aventura de ficção científica novamente a bordo da nave USS Callister, mostrada na quinta temporada.

'Who is Sabato de Sarno?' é um curta metragem que estreou no MUBI Foto: Divulgação

*O Prime Video anunciou que a segunda temporada de ‘Outer Range’ estreará em 16 de maio. A novidade é que o ator e produtor executivo Josh Brolin fará sua estreia na direção no penúltimo episódio.

*Além de dois novos canais na Claro TV (pagos à parte), o Universal + chegou ao Prime Video Channels, com várias séries, inclusive exibindo o programa ‘Saturday Night Live, ao vivo, aos sábados.

*O programa ‘Manhattan Connection’ está de volta, agora no canal BM&C News, que faz parte do lineup da Claro e ClaroTV+

*A série brasileira ‘DOM’ voltará com a sua terceira, e última, temporada, dia 24 de maio, no Prime Video.

*A nova série derivada do universo Star Wars, ‘The Acolyte’, estreia no dia 4 de junho, no Disney+



COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.