Nem sempre o melhor é quem ganha o Oscar principal

No último domingo, o filme ‘Oppenheimer’, como previsto, foi o grande ganhador da cerimônia do Oscar de 2024, levando estatuetas nas categorias melhor filme, diretor, ator principal e ator coadjuvante, além de mais três prêmios, incluindo o de melhor trilha sonora. Nao atrapalhou o bolão de ninguém. Mas nem sempre o filme que ganha o prêmio principal é realmente o melhor. Pelo menos, não para este que vos digita.

Um dos meus favoritos para o prêmio principal (junto com ‘A zona de interesse’, ‘Os desajustados’ e ‘Ficção americana’) foi ‘Pobres criaturas’ (‘Poor things’). Este ganhou quatro estatuetas, três na parte técnica e uma principal. Os prêmios foram: o de melhor atriz, pela performance de entrega total, feita por Emma Stone (em seu segundo Oscar, depois do que ganhou por ‘La La Land’), como Bella Baxter, e os de melhor direção de arte, melhor figurino e melhor cabelo e maquiagem. Para quem ainda não viu nos cinemas (rende bem na tela grande), ‘Pobres criaturas’ chega ao serviço de streaming Star+ no próximo dia 20 de março.



Dirigido pelo cineasta grego Yorgos Lanthimos (de ‘O lagosta’, que está no Netflix; e de ‘A Favorita’, que está no Star+), ‘Poor things’ conta a fantástica (e fantasiosa) história de evolução de Bella Baxter (Stone), uma jovem que é trazida de volta à vida pelo brilhante e pouco ortodoxo cientista Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sob a proteção de Baxter, Bella (que chama o cientista, a quem tem como pai, de God) vive aprisionada na casa do cientista, mas anseia por aprender e conhecer mais sobre o mundo. Então, ela foge com Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), um advogado canalha, para uma aventura por vários países diferentes (incluindo versões de sonho de Lisboa e Paris, ela vive em Londres). Livre das amarras masculinas, Bella se firma em seu propósito de defender igualdade e libertação.



Baseado no livro Alasdair Gray, o roteiro foi escrito por Tony McNamara, em sua segunda colaboração com Lanthimos (fez ‘A Favorita). O filme é, no fundo, sobre a liberdade e crescimento intelectual da mulher. Ele só peca pela parte final, um tanto desnecessária e explicativa. Mas é um belo filme.

STREAMINGS+

*O Prime Video firmou um acordo com a NBCUniversal Global TV Distribution. Novos filmes e sucessos de bilheteria da Universal Pictures e da DreamWorks Animation serão incluídos no streaming da Amazon. ‘Velozes e Furiosos 10’, o primeiro filme do acordo, já está lá, além de outros da série ‘Fast & Furious’, bem como a animação ‘Super Mario Bros, o filme’. Em 7 de abril, o serviço lança ‘Oppenheimer’, que ganhou sete Oscars na premiação de 2024 (incluindo melhor filme). O acordo também inclui séries de sucesso, como: Jurassic Park, Meu Malvado Favorito, Kung Fu Panda, Minions, Shrek, Madagascar, Como Treinar o Seu Dragão e A Múmia. Nunca teremos Universal+

*’Nell, a renegada’, série original do Disney+, chegará à plataforma em 29 de março com todos os episódios.

‘Thank you, goodnight: A história de Bon Jovi’ estreia em 26 de abril, com quatro episódios, no Star+ Foto: divulgação

*O Paramount+ anunciou que Joe Wright, o diretor por trás de filmes premiados como ‘Orgulho e Preconceito’, dirigirá e será produtor executivo da nova série dramática da Showtime/MTV Entertainment Studios, ‘The department’, que estreará em breve no serviço de streaming. A nova produção é uma série de suspense de espionagem política baseada no drama francês Le Bureau des Légendes.

*A Netflix anunciou a renovação do sucesso global e fenômeno cultural ‘Avatar: o ultimo mestre do ar’, para mais duas temporadas.

*‘Thank you, goodnight: A história de Bon Jovi’ é a nova docussérie do Star+, que estreia na íntegra em 26 de abril, exclusivamente na plataforma. Composta de quatro episódios, a produção foca na história de uma das bandas de rock mais famosas do planeta.

*Sucesso de bilheteria mundial, ‘Todos menos você’ já está disponível nas plataformas digitais. O longa, estrelado por Sydney Sweeney e Glen Powell, já pode ser adquirido em lojas virtuais para compra, e entrará no catálogo do streaming Max até o fim do mês.

*O ganhador do Oscar de filme internacional de 2024, ‘A zona de interesse’, de Jonathan Glazer, entra no Prime Video este mês.

*A HBO iniciou gravações da nova série documental sobre a tragédia do Bateau Mouche, que relatará os acontecimentos da fatídica noite de Ano Novo de 1988 para 1989, em que 55 pessoas morreram a bordo da embarcação turística. A produção está sendo gravada no Rio de Janeiro e ainda não tem previsão de estreia.