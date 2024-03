‘Xógum’: ambiciosa nova série limitada do Star+

Publicado em 08/03/2024 às 10:10

‘Xógum: A gloriosa saga do Japão’ (‘Shogum’) estreou simultaneamente no Star+ e Disney+ com seus dois primeiros episódios (um novo toda terça-feira, num total de 10 episódios). A trama é uma adaptação do romance best-seller de James Clavell (que já foi minissérie de TV de sucesso, nos anos 80), ambientada no Japão no ano de 1600. O também produtor Hiroyuki Sanada interpreta Yoshii Toranaga, que luta por sua vida enquanto seus inimigos no Conselho de Regentes se unem contra ele. Quando um misterioso navio europeu é encontrado em um vilarejo de pescadores, seu capitão inglês, John Blackthorne, chega com segredos que podem ajudar Toranaga a alterar a balança de poder e acabar com a grande influência dos inimigos do britânico: os padres jesuítas e comerciantes portugueses.

A série (que foi quase toda filmada na Columbia Britânica, no Canadá) é estrelada por um elenco predominantemente japonês. Embora este seja um remake da minissérie de 1980, ambas as minisséries são baseadas nas façanhas da vida real de William Adams, piloto de um navio que naufragou nas costas do Japão em 1600 e se tornou o primeiro inglês a fazer contato com o Japão. William e seu segundo ajudante acabaram se tornando samurais ocidentais e conselheiros do Shogun da época.



Destaques do elenco:

Hiroyuki Sanada (Toranaga), premiado ator e um dos mais ilustres e celebrados do Japão de sua geração. Ele estrelou em mais de 50 filmes e já é um nome conhecido no ocidente por seus trabalhos como ‘John Wick 4: Baba Yaga’ (2023) e ‘Trem Bala’ (2022).



Cosmo Jarvis (John Blackthorne) é conhecido por sua atuação em séries como ‘Peaky Blinders’ (2013) e ‘Criado Por Lobos’ (2020).



Anna Sawai (faz a tradutora Toda Mariko, elo entre o inglês e Toranaga) A atriz nasceu na Nova Zelândia e foi criada em Tóquio, Japão. Ele fala inglês e japonês fluentemente. Trabalhou em títulos como ‘Velozes e Furiosos 9’ (2021) e a série da AppleTV+ ‘Monarch - Legado de Monstros’ (2023). A personagem Toda Mariko em ‘Xógum: A gloriosa saga do Japão’ é casada, mais por dever do que por amor, com Buntaro, e é uma cristã devota. Ela se sentirá atraída pelo inglês, que é um homem totalmente diferente dos que ela já conheceu.

O FX tem um minidocumentário chamado ‘The World of Shogun: History & Backstory’, que serve como complemento à série.

STREAMINGS+

*Guy Ritchie dirigirá e será produtor executivo de ‘Os Donovans’, nova série baseada em ‘Ray Donovan’ (Showtime). O premiado roteirista, produtor e romancista irlandês Ronan Bennett escreverá todos os dez episódios. A série estreará, em breve, no Paramount+.



*O Apple TV+ ampliará sua linha de séries de ficção científica com "Neuromancer". Ainda sem data de estreia, o novo drama de 10 episódios é baseado no premiado romance homônimo cyberpunk de William Gibson (autor também de "Johnny Mnemonic", que já foi um filme estrelado por Keanu Reeves nos anos 90).

O documentário 'O centésimo batalhão' serve de complemento para a série 'Mestres dos Ares', da Apple TV+ Foto: divulgação

*Já está disponível no Paramount+ a antologia ‘Florescendo’, composta por cinco curtas-metragens. A coleção traz o curta brasileiro ‘Maré’, protagonizado por Vanessa Giácomo (‘Sinhá Moça’, ‘Travessia’).

*O Apple TV+ anunciou a estreia do documentário ‘O centésimo batalhão’ para sexta-feira, 15 de março. O filme é um complemento a ‘Mestres do ar’ (série que encerra este mês), com imagens raras do grupo retratado na série e histórias reais destes.

*Os canais Empreender e MultiRio foram encerrados. Ambos já saíram, definitivamente, do lineup da Claro/NET.

*Já os canais Much Music (que começou como concorrente canadense da MTV) e iSat, foram encerrados na América Latina.

*O Star+ deixará de existir no final de junho, com todo o seu catálogo passando a fazer parte do Disney+ na América Latina.

*A MUBI lança este mês o documentário ‘The last year of darkness’. Trata do amadurecimento, através das lentes de cinco amigos na cena de festas underground em Chengdu, China. Chega exclusivamente à plataforma em 15 de março.

*Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Canal Brasil preparou uma programação especial com dez filmes dirigidos por cineastas mulheres, além da estreia da série inédita ‘No ano que vem’, dirigida por Maria Flor e uma maratona da série ‘João sem Deus - A queda de Abadiânia’, de Marina Person. Os filmes vão ao ar às sextas e sábados de março, sempre às 22h, até o dia 30.