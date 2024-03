Appletv+ está com várias séries que valem a vista

Publicado em 01/03/2024 às 09:02

Alterado em 01/03/2024 às 10:58

Com o preço das coisas lá em cima, ficou cada vez mais difícil dar conta de todos os serviços de streaming pagos disponíveis. Alguns, como Lionsgate+, até já saíram do mercado brasileiro. Em breve o Star+ vai se fundir com o Disney+. Mas um que está valendo a pena no momento, apesar do catálogo reduzido, é o AppleTV+. Por causa de uma promoção que apareceu na atualização da minha Smart TV, dando três meses grátis, estou desfrutando do serviço da maçã.



Minha série favorita do catálogo é a britânica ‘Slow Horses’ (três temporadas, mais uma a caminho este ano). Não só traz Gary Oldman em uma de suas melhores atuações (o tipo feito por ele é asqueroso e fascinante), como as tramas, baseadas em série de livros de Mick Herron, são muito boas, bem desenvolvidas e rápidas (seis episódios de 46 minutos por temporada). Fruí tudo em duas semanas. Mostra uma equipe paralela do MI6 que faz o, digamos, ‘trabalho sujo’.



Outra série policial britânica, que estreou por lá agora, é ‘Criminal Record’. Passada na Londres dos dias atuais, mostra uma trama que envolve racismo, injustiça e corrupção policial. Se não é tão envolvente quanto ‘Slow Horses’, ao menos traz uma excelente atuação de Peter Capaldi (que já foi um Dr. Who) como um policial da velha guarda que sabe das manhas para driblar o sistema. Aliás, seja lá ou aqui, a corrupção policial é mais ou menos parecida.



Uma produção que acabou de estrear, ‘The New Look’, mostra como costureiros famosos, como Dior (o bom, mas mal escalado ator inglês Ben Mendelsohn, nada parecido com Dior), Chanel (feita por Juliette Binoche, ótima) e Balenciaga, sobreviveram à ocupação nazista de Paris, nos anos 1940. A sobrevivência estava em primeiro lugar, mesmo que alguns fizessem coisas algo duvidosas. É bem mais dramática do que aparenta, não focando só no mundo fashion.



Mas a mais custosa e espetacular de todas é ‘Masters of the Air’ (produzida por Spielberg e Ron Howard), que mostra uma equipe de pilotos dos EUA durante a Segunda Grande Guerra, em batalhas aéreas de tirar o fôlego (muito bem criadas e executadas, como raras vezes vimos, até mesmo no cinema). Mesmo que você não seja fã do gênero (como eu), ficará impressionado com a produção, a mais cara para a TV até hoje, estimada na casa dos US$ 200 milhões.



Por tudo isso, tá valendo assinar AppleTV+ por um tempo.



STREAMINGS+

*Cinco anos depois, a tragédia do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, ganha um olhar aprofundado em ‘O Ninho: futebol & tragédia’, nova minissérie documental da Netflix que estreia dia 14 de março.

*Quatro documentários entraram no catálogo da IC Play, todos sobre povos indígenas do país: ‘Reformatório Krenak’, ‘Língua e Território’, ‘Yamiyxop - Os Espíritos Guerreiros’ e ‘Trilha da Lagoa Seca’.

A série 'Knuckles' (do universo Sonic) estreia no Paramount+ em abril Foto: divulgação

*Baseado no personagem principal do clássico livro infantil de Roald Dahl, ‘A Fantástica Fábrica de Chocolates’, a prequel ‘Wonka’, que mostra Willy Wonka ainda jovem, estreia no Max dia 8 de março.

*O Apple TV+ lançou a série documental “Sons do Planeta” (‘Earthsounds’), com todos os 12 episódios. Narrada pelo ator inglês Tom Hiddleston (‘Loki’), a produção revela o planeta de uma nova maneira: como um mundo repleto de sons desconhecidos.

*A Netflix lançará a série ‘Magnatas do Crime’ no dia 7 de março. Ela é baseada em filme homônimo de Guy Ritchie, que a dirige.

O filme musical 'Wonka' chega no Max (e canais HBO) no dia 8 de março Foto: Jaap Buittendijk/divulgação

*A série ‘Buzum’ estreia hoje, às 18h na TNT. A produção conta histórias inspiradas em acontecimentos reais que ocorrem dentro do ônibus da linha 408, que atravessa todo o Rio de Janeiro.

*O programa ‘Manhattan Connection’, após breve passagem pela TV Cultura (depois de sair do GNT), está de volta. Agora, pelo canal BM&C News, que está disponível no lineup da ClaroTV (linear e digital).

*Os remanescentes canais Fox Sports foram todos substituídos por canais com a marca ESPN, agora como ESPN 6 e 7.

*Os atores da série ‘Os Escolhidos’, Jonathan Roumie, Paras Patel e Lara Silva, estarão no Brasil entre os dias 16 e 22 de março (São Paulo e Rio de Janeiro) para divulgar a quarta temporada.

*O Paramount+ lançará a nova série live-action original ‘Knuckles’, no sábado, dia 27 de abril, em toda América Latina.

*O novo Canal LMC+ (Claro TV, app e box) traz uma variada programação com documentários, séries, esportes, filmes, desenhos, programas de viagens e exercícios. É um bom passatempo.