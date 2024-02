Produções para adultos agora estão no Disney+

Publicado em 23/02/2024 às 08:29

Alterado em 23/02/2024 às 08:29

Os Defensores é uma das séries para adultos do Netflix, que está no Disney+, junto com várias outras do Universo Marvel Foto: Reprodução

Com a iminente fusão do Disney+ com o Star+ (algo que já deveria ter sido feito desde o início destes serviços de streaming), várias produções direcionadas para o público adulto foram entrando no catálogo do ‘infantil’ Disney+. A mais recente delas é ‘Echo’. A nova série da Marvel Studios é a primeira produção para maiores de 18 anos. A série conta a história de Maya Lopez (Alaqua Cox), a Eco, que deve confrontar sua família e seu legado enquanto é perseguida pelo império de Wilson Fisk, o Rei do Crime (Vincent D'Onofrio).

Eco faz parte do universo do Demolidor. Assim como Punho de Ferro (2 temporadas disponíveis), Jessica Jones (3 temporadas), Luke Cage (2 temporadas), Demolidor (3 temporadas), O Justiceiro (2 temporadas) e Os Defensores (minissérie com 1 temporada), que migraram do Netflix. A série ‘Daredevil’ (no original) apresenta Matt Murdock, um advogado durante o dia e vigilante à noite. Após perder a visão em um acidente quando criança, Murdock usa seus sentidos aguçados para combater o crime nas ruas de Nova York quando o sol se põe. Mas seus esforços acabam entrando em rota de colisão com Wilson Fisk, o Kingpin, que aparece em ‘Eco’.

‘Demolidor’ foi a primeira série desse universo Marvel da Netflix, que agora está toda no Disney+. A segunda série é a de Jessica Jones. Quando uma tragédia põe fim à sua curta carreira como super-heroína, Jessica se instala em Nova York e abre sua própria agência de detetives, para casos envolvendo pessoas com habilidades especiais. Em seguida, veio Luke Cage. Ao adquirir uma superforça e pele indestrutível após um experimento sabotado, Luke Cage se torna um fugitivo tentando reconstruir a vida no Harlem.

Um dos mais populares da turma é o Justiceiro. Frank Castle, também conhecido como Punisher (no original), acredita ter se vingado dos criminosos responsáveis pelo trágico assassinato de sua família. Já Iron Fist (no original) é um sobrevivente: o jato particular que transporta a família bilionária Rand cai misteriosamente no Himalaia. Quase 20 anos depois, Danny Rand, o único sobrevivente do acidente, retorna a Nova York como o imortal Punho de Ferro.

A minissérie dos Defensores reúne Matt Murdock (Charlie Cox), o Demolidor; Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) e Danny Rand (Finn Jones), o Punho de Ferro, e conta a história dos 'heróis imperfeitos de Hell's Kitchen' (bairro pobre de Manhattan), que se unem para salvar Nova York. Atente para ativar o modo parental em sua TV, porque estas séries não são para crianças.

STREAMINGS+

*No dia 27 de fevereiro (próxima terça-feira), a HBO Max se converte em Max. Na mesma data, será lançada a série animada ‘Franjinha e Milena em busca da Ciência’. Produzida pela Discovery Kids, em colaboração com Biônica Filmes e Mauricio de Sousa Produções. O canal também anunciou o lançamento da minissérie original HBO ‘O Simpatizante’, composta por sete episódios, que estreia 14 de abril às 22h, na Max e na HBO. No elenco, Sandra Oh e Robert Downey Jr.

*’Napoleão’, o épico filme dirigido por Ridley Scott e estrelado por Joaquin Phoenix, estreia no AppleTV+ dia primeiro de março. Será a versão dos cinemas, não a estendida de 4 horas, prometida por Scott.

’Iwajú’ é a série do Walt Disney Animation Studios que estreia no dia 3 de abril no Disney Foto: Divulgação

*O canal Tooncast saiu do lineup da ClaroTV linear/cabo, mas continua presente no lineup via satélite. Que fim terá o canal TCM?

*O Paramount+ anunciou que Jon Hamm (o eterno Don Draper, de ‘Mad Men’) estará no elenco da série original ‘Landman’. Ele fará Monty Miller, titã da indústria petrolífera do Texas que tem ligações pessoais e de negócios com Tommy Norris (Billy Bob Thornton).

*’Iwajú’ é o nome da série do Walt Disney Animation Studios em parceria com a empresa panafricana de entretenimento e quadrinhos Kugali. A produção é resultado de uma colaboração entre o estúdio e a empresa, e estreia seus seis episódios no Disney+, em 3 de abril.



*O Prime Video anunciou a tabela de transmissões ao vivo da primeira rodada da Copa do Brasil 2024. No total, assinantes terão acesso a 54 partidas do campeonato, sem custo adicional.

*Está se aventando, nos Estados Unidos, a possibilidade de se juntar dois serviços de streaming num só: Paramount+ e Peacock.



A temporada final de 'Star Trek: Discovery' estreia no Paramount+ dia 4 de abril Foto: Reprodução

*’Constelação’ (‘Constellation’), thriller psicológico estrelado por Noomi Rapace (‘Lamb’), estreou nesta semana no AppleTV+.



*O Paramount+ divulgou a data de estreia da quinta e última temporada de ‘Star Trek: Discovery’. A nova temporada contará com dez episódios, e os dois primeiros chegam no dia 4 de abril.



*MUBI anuncia lançamento do documentário ‘Made in England: the films of Powell and Pressburger’, narrado por Martin Scorsese. O filme chega em breve ao Brasil, América Latina, Alemanha, Áustria, Suíça, Itália, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Turquia e Índia.