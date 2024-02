Netflix aposta na Coréia em 2024 com séries e filmes

Publicado em 16/02/2024 às 07:02

Alterado em 16/02/2024 às 16:17

A Netflix terá uma variedade impressionante de novas séries, filmes e programas coreanos em 2024. Os favoritos dos fãs estão retornando este ano, com a chegada da segunda temporada de Round 6. A terceira temporada de Sweet Home também terá sua estreia no segundo semestre, marcando o início de uma nova humanidade e o fim da monstruosidade. Já a segunda temporada de A Criatura de Gyeongseong irá transportar Park Seo-jun e Han So-hee para a Seul dos dias atuais, enquanto a segunda temporada de Profecia do Inferno investigará as consequências do caos da primeira temporada.



Os reality shows da Netflix estão voltando mais fortes e inovadores. A primeira temporada de A Batalha dos 100 foi o primeiro título do gênero a ficar em primeiro lugar na lista Global (de língua não inglesa) do Top 10 da Netflix. Com A Batalha dos 100: Temporada 2 – Desafio Subterrâneo, um novo grupo de 100 participantes de origens ainda mais variadas testará seus limites em desafios de grande escala em um novo conceito underground. Enquanto isso, Zumbiverso está aprimorando seus zumbis na segunda temporada, tornando a sobrevivência do novo elenco mais desafiadora.



Séries: em um cenário histórico, Reino da Conquista explora o amor em uma partida de Go (jogo de tabuleiro), enquanto a moderna Rainha das Lágrimas reúne um casal afastado, apresentando o tão esperado retorno de Kim Soo-hyun (It's Okay Not to Be Okay) e Kim Ji-won (My Liberation Notes) ao gênero. Além disso, Médicos em Colapso acrescenta um toque médico à comédia romântica, e Resident Playbook (título provisório) apresenta Go Youn-jung (Alquimia das Almas) no spin-off de Hospital Playlist.

Reviravoltas podem ser encontradas em séries como Mr. Plankton, em que uma mulher infeliz acompanha seu ex-namorado na jornada final de sua vida em busca de seus pais biológicos; Hierarchy, um romance de vingança adolescente; e The Trunk, estrelado pelo lendário Gong Yoo (Goblin - O Solitário e Grande Deus), em que segredos obscuros de um serviço clandestino de casamentos vêm à tona. Para os entusiastas do suspense, A Herdeira mistura assassinatos e segredos obscuros envolvendo cemitérios familiares. Em A Killer Paradox, Choi Woo-sik (Parasita) e Son Suk-ku (D.P. Dog Day) travam um jogo complexo de perseguição, enquanto Quando Ninguém Vê leva os espectadores a um motel nas profundezas da floresta para resolver um caso.



Na parte de longas, a Netflix traz títulos para todos os gostos: Os gêneros incluem romance e drama (Meu Nome é Loh Kiwan) com Song Joong-ki (Vincenzo), ação (O Agente Faixa-Preta) com Kim Woo-bin (Black Knight); ficção científica de desastre (A Grande Inundação) com Park Hae-soo (Narco-Santos); ficção científica distópica (Em Ruínas) com Don Lee (Eternos); e histórico (Uprising) com Gang Dong-won (Broker), filme que marca a primeira colaboração da Netflix com o grande Park Chan-wook.



STREAMINGS +

*O Apple TV+ lançou ‘The New Look’, série estrelada por Ben Mendelsohn como Christian Dior (não se parece nada com ele), e Juliette Binoche como Coco Chanel. Se passa nos anos 40, em Paris, e mostra como os grandes nomes da moda lidaram com a ocupação nazista. Serão 10 episódios, um por semana, toda quarta.

*Um ex-membro de um clã ninja jura vingança contra uma misteriosa organização sombria que matou sua esposa e seu filho, na nova série ‘Ninja Kamui’. O primeiro episódio estreia no domingo, 18 de fevereiro, às 22h20, no bloco Toonami do canal [adult swim].

'The New Look' estreou no AppleTV+ e mostra como importantes nomes da alta costura lidaram com os nazistas durante a ocupação de Paris nos anos 1940 Foto: divulgação

*Anthony Michael Hall e Sonya Cassidy estarão na terceira temporada de ‘Reacher’, série de ação do Prime Video estrelada por Alan Ritchson como Jack Reacher. Maria Sten retornará como Frances Neagley. A terceira temporada será baseada no sétimo livro de Lee Child.

*‘Taylor Swift: The Eras Tour’ (Taylor’s Version), estreará no Disney+ em 15 de março. O filme do show contará com a música ‘Cardigan’ e outras quatro do set acústico, que não estiveram na versão dos cinemas. O filme arrecadou mais de US$260 milhões nas bilheterias, tornando-se o filme-concerto de maior sucesso de todos os tempos.

*O Paramount+ anunciou que Demi Moore estrelará a série original ‘Landman’. Nela, Moore interpretará Cami, esposa de um dos petroleiros mais poderosos do Texas (Billy Bob Thornton).

*A Apple Original Films e a A24 fecharam parceria para a produção de "High and Low", novo filme de Spike Lee, que será estrelado por Denzel Washington. O filme é uma releitura do thriller policial ‘High and Low’, de Akira Kurosawa, mestre do cinema japonês.

O filme-concerto de Taylor Swift chega ao Disney+ com músicas extras Foto: divulgação

*‘Palm Royale’, série ambientada na alta sociedade de Palm Beach em 1969, estrelada e produzida por Kristen Wiig e Laura Dern, estreia em 20 de março na AppleTV+. O streaming da Apple anunciou também que Haley Bennett e Dominic Cooper vão estrelar ‘The Last Frontier’, série original de dez episódios, ainda sem data de estreia.

*Já Apple Original Films adquiriu os direitos mundiais de exibição de ‘Fancy Dance’. O longa-metragem, exibido no Festival de Sundance, é estrelado pela premiada atriz Lily Gladstone, indicada ao Oscar por “Assassinos da Lua das Flores” (também da Apple Original Films).