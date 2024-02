‘Argylle’: um dos piores filmes do ano? Sim!

Cotação: uma estrela

Publicado em 09/02/2024 às 09:55

O mais recente filme do diretor britânico Matthew Vaughn (trilogia ‘Kingsman’) mostra o cotidiano da autora de romances de espionagem Elly Conway (Bryce Dallas Howard, dos últimos filmes “Jurassic world”, filha do diretor Ron Howard, ela mesma, uma diretora), que passa a maior parte do tempo em casa com seu gato Alfie. Inesperadamente, sua vida é virada de cabeça para baixo. De repente, as ações de seus livros best-sellers de espionagem passam a refletir as atividades de uma verdadeira organização secreta. Assim, ela se vê no meio de uma trama de ação, envolvida com um verdadeiro espião (Sam Rockwell).



Os dois últimos filmes de Matthew Vaughn não foram grandes coisas. Suas duas sequências de ‘Kingsman’ deixaram muito a desejar. Parece que a fase criativa mais interessante do diretor já passou faz tempo (sendo “Kick-ass”, 2010, seu auge). No entanto, “Argylle” prometia trazer frescor ao filme de espionagem. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Na maior parte das vezes, os efeitos são um CGI fajuto (apesar do filme ter custado estimados US$200 milhões!), e seu roteiro é uma completa bagunça. A trama a todo momento ganha uma nova virada e, chega uma hora, cansa (até porque, o filme dura mais de duas horas). Fora isso, a comédia já chega querendo ser uma trilogia, forçando a barra nisso. Pela bilheteria mundial, dificilmente será. O elenco é mais empolgante do que o filme: Henry Cavill (sempre tido como um provável novo James Bond, aqui novamente como um espião), Samuel L. Jackson, Catherine O´Hara, John Cena (o pacificador, de “Suicide squad” e da série do HBO) e ainda Bryan Cranston, Sofia Boutella e a cantora Dua Lipa.



Contudo, “Argylle” se perde muito em sua narrativa e, na parte final, é ladeira abaixo, deixando o espectador um bocado frustrado, já que ele prometia muito mais no começo do que entrega do meio pro final. E, cá pra nós, Sam Rockwell e Bryce Dallas Howard não têm cacife para serem os protagonistas de uma aventura de espionagem, carecem de carisma e tipo físico para isso (até estão meio escondidos no cartaz, que destaca Cavill e Dua Lipa em primeiro plano).



Quem não quiser arriscar no cinema, o filme será exibido exclusivamente na Apple TV+, que o produziu, muito em breve. Poupe seu tempo e dinheiro.



STREAMINGS +

*O Apple TV+ lançou o trailer do novo especial “Snoopy apresenta: seja bem-vindo, Franklin!” (“Snoopy presents: welcome home, Franklin”), que estreia na sexta-feira, 16 de fevereiro. A história de origem de um dos personagens mais amados de Peanuts, o menino negro Franklin, mostra como ele conquistou a turma do Minduim.



*O serviço de streaming gratuito VIX divulga os principais lançamentos em fevereiro, entre eles está o filme “Cosmopolis”, de David Cronenberg, com Robert Pattinson e Juliette Binoche. Outros destaques são: “Assassinos de aluguel”, estrelado por 50 Cent, Robert De Niro e Forest Whitaker, “Fantasmas de guerra”, “Poder paranormal”, “Bem-vindo à selva” e “Deu a louca na história - O filme”.



*O streaming gratuito Pluto TV (que mudou de visual), que conta com mais de 150 canais, acaba de anunciar mais seis canais para este mês. A partir do dia 13 de fevereiro: “Dora, a aventureira” ganha um canal inteiramente dedicado a ela, 24 horas, assim como o filho do ninja mais famoso do mundo, “Boruto: Naruto next generations”. Aos amantes dos ETs, o canal “Caçadores de Óvnis” chega com suas teorias, mistérios e pesquisas. Para quem prefere um reality, o canal “Acumuladores obsessivos” integrará a grade. Já para os amantes de terror, o reality “Estado paranormal” chega à Pluto TV. E para finalizar, “MTV just tattoo of us” ganha um canal todo próprio.



*Para animar os amantes de futebol, o canal DSports, em parceria com o Paulistão Play, está disponível no Brasil com exclusividade na SKY+ (antiga DGO), plataforma que une TV ao vivo e streaming, transmitindo o melhor do Paulistão Sicredi 2024. O canal esportivo conta com três canais para a transmissão: DSports, DSports 2 e DSports 3.



*“Ultraman orb - O filme” chega à plataforma gratuita de filmes NetMovies neste mês de fevereiro. Nele, Gai, o humanóide conhecido como Ultraman Orb, retorna à Terra após ser informado por Ultraman Zero que havia uma nova ameaça se aproximando.



*O ator, comediante e produtor Adam Sandler receberá o prêmio People's Icon, no People's Choice Awards 2024, no próximo dia 18 de fevereiro. O tapete vermelho começa às 20h, e a premiação, a partir das 22h, tudo transmitido ao vivo pelo canal E! Entertainment.



COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.