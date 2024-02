Balenciaga: o misterioso e recluso estilista espanhol ganha minissérie interessante

Publicado em 02/02/2024 às 10:34

Entrou no Star+ e Disney+ a série dramática ‘Cristóbal Balenciaga’, que recria a vida e o legado do designer espanhol nascido em Getaria (norte da Espanha), tido como um dos estilistas de moda mais enigmáticos do mundo fashion. Balenciaga, que morreu em 1972 (aos 77 anos), era uma pessoa discreta, reclusa, avesso à publicidade e badalação, e que tinha controle total sobre as suas criações. Daí não ter ficado tão popular quanto seus contemporâneos, como Dior e Coco Chanel. Ele era totalmente contra a moda fast food, o pret-à-porter.

Na série criada por Lourdes Iglesias e pelos 12 vezes vencedores do Goya Aitor Arregi, Jon Garaño e Jose Mari Goenaga, Alberto San Juan interpreta Cristóbal Balenciaga, um homem enigmático com um talento extraordinário que desafiou as convenções sociais da época e revolucionou o mundo da moda. Os maneirismos e trejeitos de San Juan nos dão uma boa ideia de como deveria ser o verdadeiro Cristóbal. O ator passa muito bem pelas mudanças de tempo (vai de seus 30 e poucos anos, quando Balenciaga deixou a Espanha, por causa da Guerra Civil, e se exilou em Paris, na França, até aos 70), sempre seguro.

A série começa quando, com uma carreira de sucesso em seus ateliês em Madrid e San Sebastián, vestindo a elite e a aristocracia espanhola, Balenciaga apresenta sua primeira coleção de alta costura em Paris, em 1937. No entanto, os designs que marcaram tendências na Espanha não se adequam ao sofisticado império da moda que Paris havia se tornado, onde Chanel, Dior e Givenchy eram as referências da alta costura (dentro de um movimento chamado ‘The New Look’). A narrativa toda é guiada através de uma entrevista que Balenciaga (que sempre foi discreto quanto à sua homossexualidade) dá para uma repórter inglesa, já em seus tempos de reclusão, fora do mercado, no começo dos anos 1970. Ele, sempre tão controlador, não imaginaria que, 50 anos depois, sua marca seria uma das mais populares e copiadas da cena fashion contemporânea.



STREAMINGS+

*A propósito de ‘Balenciaga’: entra no AppleTV+ em 14 de fevereiro, ‘The New Look’, minissérie limitada (10 episódios) que mostrará como grandes nomes da moda, como Christian Dior, Coco Chanel (que namorou um oficial nazista), Pierre Balmain e Cristóbal Balenciaga mantiveram seus negócios nos anos 1940, enquanto Paris estava ocupada por Hitler. Ben Mendelsohn faz Dior (nada parecido com este, que era um senhorzinho rotundo e grisalho, já nesta época), Juliette Binoche (Coco Chanel) e John Malkovich estão no elenco



*Agora é oficial: a partir de 27 de fevereiro, a HBO Max será apenas Max, em toda a América Latina, como já o é nos EUA desde o ano passado. Para o assinante, nada mudará (mensalidade, promoções, login etc), além do nome, garantem. Apenas o app será atualizado.



*O Prime Video confirmou a estreia de duas produções originais: ‘Upgraded’, filme, estrelado por Camila Mendes e Archie Renaux, globalmente no dia 9 de fevereiro. Já o longa nacional, ‘Fazendo meu filme’, chega ao serviço de streaming no dia 14 de fevereiro.



*O Prime Video anunciou, também, que ‘Matador de Aluguel’, longa, estrelado por Jake Gyllenhaal, chega no dia 21 de março. É baseado no filme de mesmo nome, de 1989, que foi estrelado por Patrick Swayze, ‘Road House’. Nesta releitura, Jake faz um ex-lutador do UFC, Dalton, que consegue um emprego como segurança em um bar na Flórida.



*’Avatar: O Último Mestre do Ar’ estreia globalmente em 22 de fevereiro, na Netflix. É uma reimaginação em live-action da série animada que segue Aang, o jovem Avatar, enquanto ele aprende a dominar os quatro elementos (Água, Terra, Fogo, Ar) para restaurar o equilíbrio de um mundo ameaçado pela aterrorizante Nação do Fogo.



*Já o filme ‘O Astronauta’, com Adam Sandler, estreia dia primeiro de março, no Netflix. No elenco, também Lena Olin e Carey Mulligan.



*Aliás, Claro, TV por assinatura, e a Netflix, ampliam a parceria: a partir de agora, todos os planos da Claro TV+ contam com uma assinatura Netflix inclusa, disponível por R$ 109,90 na modalidade box Claro TV+.

*Após sete temporadas, a série ‘The Good Doctor’ (aqui, no Globoplay) está encerrando carreira este ano. Deixará muitos órfãos.

*No próximo domingo, dia 4 de fevereiro, a partir das 21h30, TNT e HBO Max transmitirão, ao vivo, a cerimônia dos Grammys.