‘Bizarros peixes das fossas abissais’: uma animação brasileira original e diferente, para adultos

Cotação: três estrelas

Publicado em 26/01/2024 às 07:52

Alterado em 26/01/2024 às 11:26

O premiado diretor de curtas de animação, o fluminense (Marcelo) Marão, estreia na direção de longas com ‘Bizarros peixes das fossas abissais’, após longa carreira em curtas. O filme, que entra em cartaz nesta semana em várias capitais do país, conta com as vozes de Natália Lage, Rodrigo Santoro e Guilherme Briggs dando personalidades a três tipos muito interessantes que saem numa jornada inusitada: uma moça com superpoderes diferentes, uma tartaruga com toc (não pode ver nada fora do lugar) e uma nuvem com incontinência pluviométrica.



Mas, qual é o significado desse título bizarro, Marão?

“É um título estranho para um filme estranho. No caso, a heroína percorre múltiplos e distintos locais, desde a Baixada Fluminense até as fossas abissais do título, para encontrar partes de um misterioso mapa”, explica o diretor que também assina o roteiro do longa.

Essa jornada funciona apenas para possibilitar situações surreais de humor nonsense durante todo o filme, envolvendo um trio que inclui uma ‘heroína’, cujo poder reside na região glútea, que vira um primata quando pronuncia a frase "Minha bunda é um gorila!". Bizarro, não?



O diretor/animador conta que fez seu primeiro longa da mesma lógica que seus curtas: sem model sheet, sem storyboard e sem animatic, improvisando as cenas em ordem cronológica. Marão já fez 14 curtas, e conta com 667 participações em festivais por todo o mundo.



“O primeiro filme foi em 1996, mas as primeiras animações foram feitas, como flipbooks, nos bloquinhos do armarinho do meu pai em Nilópolis, nos anos 70. E há novos projetos para o futuro. O próximo será ‘O elevador’, longa de animação 2D também voltado para adultos e jovens adultos, que está em pré-produção e captação de recursos”.



Tomara que não leve tanto tempo para ficar pronto. Já que o atual (que é muito bacaninha), no total, levou quase dez anos, do começo ao fim do processo (ideia, produção, captação etc). Valeu, Marão!



STREAMINGS+

*A ‘Família Stallone’ está de volta. Os dez episódios da segunda temporada do reality chegam em 21 de fevereiro, no Paramount+. A série documental é estrelada por Sylvester Stallone, sua esposa, Jennifer Flavin Stallone, e suas filhas, Sophia, Sistine e Scarlet. Depois de quatro décadas em Los Angeles, os Stallone deixam Hollywood para sempre e se mudam para o leste dos Estados Unidos.

A Família Stallone está de volta: agora, vai trocar a Costa Oeste dos EUA (Los Angeles) pela Costa Leste (Nova York e Miami) Foto: Divulgação

*O Prime Video anunciou que a série de super-heróis animados para adultos, ‘Invincible’, coproduzida pela Skybound Animation e Amazon MGM Studios, estreará a segunda metade de sua segunda temporada, no dia 14 de março. A temporada tem um total de oito episódios, e cada um dos quatro novos será disponibilizado semanalmente.

*Já está disponível exclusivamente no Star+ a nova série original ‘Cristóbal Balenciaga!’. A produção conta a trajetória do designer espanhol que está mais na moda do que nunca.

*A top model Gianne Albertoni e a maquiadora Maxi Weber começam a gravar em março ‘Werk It’, novo reality do canal E! que promove uma competição para consagrar o melhor maquiador do Brasil.

*O Paramount+ anunciou o início da produção da terceira temporada da série ‘O Dono de Kingstown’, protagonizada por Jeremy Renner, que se recuperou de grave acidente que sofreu no final de 2022.

*O Prime Video anunciou a data de estreia de ‘This is me…now: A love story’. A produção, estrelada por Jennifer Lopez, chega ao serviço de streaming no dia 16 de fevereiro.

*Netflix revela data da estreia de ”Bom Dia, Verônica: A caçada final”, terceira e última temporada do suspense brasileiro: 14 de fevereiro.