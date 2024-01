‘Mal viver’, um raro filme português em cartaz nos cinemas brasileiros. E que precisa de legendas

Cotação: duas estrelas

Um raro filme português entrou em cartaz esta semana no Brasil. Trata-se de ‘Mal Viver’, de João Canijo, baseado vagamente em lembranças de sua infância. Foi o escolhido de Portugal para ser submetido à seleção de filmes internacionais do Oscar deste ano, daí a sua chegada por estas plagas. O mais curioso é que, apesar de falado em nossa língua, é necessário o uso de legendas para que a gente entenda o que é dito, visto os sotaques e palavras diferentes, lá e cá.



Na trama (extremamente lenta, mas com bela fotografia e boas atrizes), cinco mulheres da mesma família, de diferentes gerações, administram um antigo hotel familiar, na costa norte de Portugal, tentando salvá-lo da decadência. Um conflito antigo pesa sobre elas: são mães incapazes de amar suas filhas. Quando a jovem Salomé chega ao hotel, velhas feridas são reabertas. É a mesma trama de outro filme do mesmo diretor, lançado também em 2023, chamado ‘Viver mal’. O motivo é que: este conta a mesma história do ponto de vista dos hóspedes do hotel. Devem ser vistos juntos.

O cineasta português João Canijo nasceu no Porto, em 1957. estudou História na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e abandonou esses estudos para se dedicar ao cinema, tendo sido assistente de realização de Manoel de Oliveira, Wim Wenders, Alain Tanner e Werner Schroeter. Em 1988, realizou seu primeiro filme, “Três Menos Eu”. Participou do Festival de Cannes, na mostra Un Certain Regard, por duas edições: em 2001, com “Ganhar a vida”; e com “Noite escura”, em 2004, que foi o filme português escolhido como candidato ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro daquele ano.



“Mal viver” recebeu o Urso de Prata, Prêmio do Júri, no Festival de Berlim 2023, e “Viver mal” participou da mostra Encounters, também em Berlim. Poderiam ter lançado os dois aqui, num programa duplo. Quem sabe, no streaming?



“Viver mal” será lançado aqui na próxima semana.

STREAMINGS+

*HBO anunciou alguns nomes que estarão na terceira temporada de ‘The white lotus’, que começará a ser produzida em fevereiro em Koh Samui, Phuket e Bangkok. Além de Carrie Coon, estrela de outra série HBO, ‘A idade dourada’, foram anunciados os nomes de Parker Posey, Leslie Bibb, Jason Isaacs e Michelle Monaghan, entre outros.

*Já Netflix anunciou Laurence Fishburne (da trilogia Matrix) na nova temporada de ‘The witcher’ (que será a quarta), como Regis.

'Cheios de Graça' é um filme original da plataforma Looke que mostra uma freira que ensina órfãos a jogar futebol Foto: Divulgação

*A plataforma Looke lança hoje “Cheios de graça”, título original que conta a história real de freira que vira professora temporária em orfanato e incentiva os alunos a jogar futebol.

*O Paramount+ anunciou que a segunda temporada da série original ‘HALO’ estreará dia 8 de fevereiro, com os dois primeiros episódios.

*A série dramática Max Original, ‘Tokyo vice’ retorna com segunda temporada também no dia 8 de fevereiro, na HBO Max.

*O Prime Video anunciou a data de estreia da nova série ‘Sr. e Sra. Smith’ (baseada em filme de ação estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie). Todos os oito episódios estarão disponíveis em 2 de fevereiro.

*Os fãs de séries médicas poderão assistir, no canal Sony, à australiana ‘Royal flying doctor service’ e a turca ‘The town doctor’. Ambas já estão disponíveis no canal a partir desta semana.

*A partir de hoje (e até 19 de fevereiro), a coleção ‘Da França com amor’ destaca o melhor do novo cinema francês na plataforma MUBI: ‘Jane B. por Agnès V’ (Agnès Varda), ‘Junkyard dog’ (Jean-Baptiste Durand), ‘My sole desire’ (Lucie Borleteau), ‘The green perfume’ (Nicolas Pariser) e ‘The beast in the jungle’ (Patric Chiha).

*O TNT Novelas, canal criado especialmente para os amantes de dramalhões, começa o ano com novos títulos internacionais. Três produções turcas chegam na programação: a partir desta semana, estreia ‘Força da mulher’. No dia 29 de janeiro, às 20h50, chega ‘Yargi – Segredos de família’, novela que foi vencedora na 51ª edição do Emmy® International como Melhor Telenovela. Por último, no dia 19 de fevereiro, às 22h30, estreia ‘Esqueça-me se puder’.



