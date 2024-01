A nova parabólica traz mais de 100 canais gratuitos

Publicado em 29/12/2023 às 09:48

Alterado em 29/12/2023 às 09:48

STREAMINGS: 'A sociedade da neve' conta, mais uma vez, o acidente aéreo que aconteceu em 1972, nos andes chilenos. Estreia dia 4 de janeiro, na Netflix Foto: divulgação

Algumas colunas atrás nós falamos aqui da migração dos canais que eram captados pela banda C (que pegavam naquelas parabólicas grandes) para a banda KU (mini parabólicas). Agora, todos eles estão organizados pela Nova Parabólica. Ao todo, serão mais de 100 canais, com conteúdo infantil, jornalístico, esportivo, religioso, afiliadas regionais das principais emissoras do país e muito mais. O serviço conta também com 13 canais de rádios. Para conferir a grade de canais disponíveis, acesse o site (novaparabolica.com.br), pois a lista é atualizada constantemente.



A Nova Parabólica, por meio de seu site, permite que o usuário ative seu equipamento de recepção de sinais TVRO-Ku e também fornece informações relevantes sobre instalação e equipamentos compatíveis (caso você não tenha). O serviço surgiu para apoiar a população no processo de troca da parabólica tradicional para a digital, que agora deve ser apontada para satélites de Banda Ku, já que a Banda C, antes utilizada pela TV aberta, será ocupada pela tecnologia 5G.

As principais vantagens da Nova Parabólica são a simplicidade de instalação (basta chamar um técnico para apontar o satélite) e ativação do sinal, e a cobertura nacional. Para quem optar por adquirir no varejo um equipamento compatível com a tecnologia da Nova Parabólica, a inovação vai além da oferta de canais e estende-se à flexibilidade de escolha, já que aqueles que ativarem o sinal TVRO-Ku via Nova Parabólica terão a possibilidade de realizar recargas do serviço de TV por assinatura na modalidade pré-paga de 3 e 30 dias com a SKY e, com isso, usufruir dos mais de 100 canais nacionais e internacionais disponibilizados pela empresa.

Ao optar pela habilitação do TVRO-Ku via Nova Parabólica, os telespectadores desfrutarão da vantagem dos canais gratuitos, disponibilizados pelos radiodifusores ao satélite. A tecnologia de alta qualidade não só assegura uma imagem nítida como também um som de boa qualidade. O único porém é que, quando chove forte, o sinal de satélite geralmente fica instável. A Nova Parabólica não é apenas uma evolução tecnológica; é uma revolução na forma como os brasileiros desfrutam o entretenimento televisivo, elevando a experiência a um novo patamar. E, o principal: é tudo de graça.



STREAMINGS+

*A lista completa dos indicados para a 81ª edição dos GOLDEN GLOBES AWARDS®, no cinema e na televisão, foi anunciada na segunda-feira, dia 11 de dezembro. A cerimônia, uma das maiores premiações internacionais, acontecerá no dia 7 de janeiro de 2024, às 22h, no Beverly Hilton, em Los Angeles, e poderá ser acompanhada ao vivo no canal TNT e na plataforma HBO Max.

*A 29ª edição do CRITICS CHOICE AWARDS®, a cerimônia de premiação que reconhece as melhores conquistas do cinema e da televisão, será transmitida ao vivo pela TNT e HBO Max, no dia 14 de janeiro, às 21h. O evento de gala será realizado no Fairmont Century Plaza Hotel, em Los Angeles, e reunirá os artistas mais destacados do ano. A Critics Choice Association (CCA) anunciou os indicados no começo de dezembro (os filmes, no dia 13 de dezembro).

*A campanha global de fim de ano da Disney, além de comemorar as festividades, encerra o ano de celebração do 100º aniversário e promove o novo longa-metragem de Walt Disney Animation Studios, ‘Wish: O Poder dos Desejos’, que chega aos cinemas brasileiros em 04 de janeiro de 2024. O vídeo “Disney: Um desejo de fim de ano”, já disponível no Youtube, reforça o desejo universal de famílias e amigos de estarem juntos nas festas de fim de ano, apresentando pessoas de diferentes nações e culturas para cantarem juntos “A dream is a wish your heart makes” em seis idiomas (inglês, português, italiano, hindu, zulu e mandarim) – canção do filme ‘Cinderela’ (1950) e que também fará parte da trilha sonora de ‘Wish’. A abertura da música é cantada, em inglês, por Ariana Debose – que dá voz à Asha, protagonista do novo filme animado.

*No dia 4 de janeiro, estreia na Netflix o longa ‘A sociedade da neve’ (‘The Society of snow’), de J. A. Bayona. O filme aborda, mais uma vez, o acidente aéreo que aconteceu em 1972, quando um avião uruguaio (levando um time de rugby) caiu em uma região remota dos Andes chilenos, e os sobreviventes precisam enfrentar juntos a situação. Já houve uma versão mexicana, ‘Os sobreviventes dos Andes’ (‘Survive!’, 1973), e uma americana, ‘Vivos’ (‘Alive’, 1993).