Segunda temporada de ‘Reacher’ mantém o clima

Publicado em 22/12/2023 às 09:02

Alterado em 22/12/2023 às 10:56

O grandalhão Reacher está de volta com a segunda temporada de 8 capítulos Divulgação

O Prime Video lançou a segunda temporada de ‘Reacher’, baseada em ‘Bad luck and trouble’, o 11º livro da série best-seller de Lee Child (que já foi adaptado para cinema em dois filmes estrelados por Tom Cruise, com resultados de bilheteria razoáveis). Os três primeiros episódios já estão disponíveis, com um novo chegando toda quinta-feira à noite (os cinco restantes serão disponibilizados semanalmente, até o dia 19 de janeiro).



Nesta segunda temporada, o veterano investigador da polícia militar Jack Reacher (Alan Richtson, perfeito no papel, Cruise era um bocado baixinho para fazê-lo) recebe uma mensagem codificada de que os membros de sua antiga unidade do Exército dos EUA, a 110ª MP de Investigações Especiais, estão sendo misteriosa e brutalmente assassinados, um por um (Robert Patrick, de ‘Terminator II’, faz o vilão da temporada). Para achar os culpados e as razões por trás dos crimes, Reacher se reúne com três de seus ex-companheiros de equipe: Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan) e David O’Donnell (Shaun Sipos), que não tinham muito destaque na temporada passada.



Nesta versão para TV/streaming, ‘Reacher’ (que não usa celular, não tem cartão de banco ou de crédito, nem nada que o conecte ao sistema, paga tudo em dinheiro) tem um clima próximo ao de histórias em quadrinhos, com muito senso de humor e bastantes cenas de ação. A série é produzida pelo Amazon Studios, Skydance Television (de Tom Cruise) e Paramount Television Studios. Lee Child, autor dos livros de onde saíram as tramas, atua como produtor executivo. A série foi escrita para a televisão pelo roteirista Nick Santora (‘Prison Break’), que também é produtor executivo e atua como showrunner. Neste momento, a terceira temporada já está em desenvolvimento.



Além de terem encontrado o ator com o tipo físico certo para encarnar o grandalhão Reacher, a série não força a barra tentando enxertar agendinhas atuais nas tramas. Elas são como são, daí o grande sucesso que a primeira temporada alcançou. Às vezes, só queremos ver algo para distrair, sem lacre.



STREAMINGS+

*Larry David anunciou que a próxima temporada de sua série de humor ‘Curb your enthusiasm’ (‘Segure a onda’), a 12ª, será a última. Estreia dia 4 de fevereiro, no HBO e HBO Max.

*O canal Combate agora está disponível no Prime Video Channels.

*O filme ‘Um tira da pesada 4’, que traz de volta o detetive Axel Foley (Eddie Murphy), estreia no Netflix em meados de 2024.

A próxima temporada de ‘Curb your enthusiasm’ será a última Reprodução

*O documentário ‘Pele’, de Marcos Pimentel, chegou para locação à plataforma Embaúba Play, nesta semana.

*Terceira temporada de ‘Bridgerton’ chegara à Netflix em duas partes: em maio e junho de 2024

*MUBI apresenta o especial Shaw Brothers: Mestres Do Kung Fu. Coleção traz 14 filmes do estúdio chinês Shaw Brothers.

*A Nova Parabólica vai disponibilizar mais canais abertos até o fim de 2023. Ao todo, serão mais de 100 canais de TV e rádio.

*A Netflix vai transmitir o The Netflix Slam, com Rafael Nadal enfrentando Carlos Alcaraz em amistoso especial. O evento está previsto para domingo, 3 de março, às 10h30.

*Disney+ e Star+ vão se fundir no Brasil, em 2024, e o app Star+ deixará de existir em meados de 2024. Já era tempo.

*Paramount+ absorveu o Starz, e agora serão um só, nos EUA.

*Mais uma plataforma de streaming desembarcou no Brasil. A NBC Universal lançou, em parceria com a Claro, o Universal+. Já está disponível dentro do serviço ClaroTV+ (antiga NET).

*O show de Paul McCartney no Maracanã (transmitido ao vivo pelo Disney+ e Star+) ficará disponível por 30 dias nas plataformas.

*Acaba de estrear na ViX, plataforma de streaming gratuita, o canal exclusivo de filmes de Natal, com 25 produções.

*O serviço de streaming MGM+ se expandirá na América Latina em 2024. Além dos filmes da MGM, contará com o catálogo que era do Lionsgate+. Assinatura no Brasil custará R$14,90 e estará disponível dentro dos Prime Video Channels a partir de janeiro. Quem assinava o Lionsgate+ dentro da plataforma continuará com o serviço.