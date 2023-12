O disco ‘Thriller’, de Michael Jackson, completa 40 anos e ganha documentário no Paramount+

...

Publicado em 15/12/2023 às 10:15

Alterado em 15/12/2023 às 10:21

O álbum de Michael Jackson ganha documentário em seus 40 anos, já disponível no Paramount+ Reprodução

Já vimos todo tipo de documentários envolvendo Michael Jackson. Desde o que cobriu os ensaios de seu último concerto, que jamais aconteceu (porque ele morreu antes), ao que liga o astro do pop a casos de pedofilia e abusos sexuais. Agora, chegou a vez de um todo dedicado a um único disco de MJ. No caso, não um disco qualquer. Mas o aclamado ‘Thriller’ (1982).



Está no Paramount+ o documentário ‘Thriller40’, que revisita 40 anos depois o álbum mais vendido de todos os tempos em todo o mundo (foi o sexto disco solo de MJ após sair do Jackson5). O diretor Nelson George faz uma viagem no tempo para relembrar a produção do álbum, sua influência na música pop e os clips que saíram dele, que redefiniram o formato de videoclipes.



Com imagens nunca vistas e entrevistas exclusivas (com gente envolvida na produção do álbum e artistas em geral), ‘Thriller40’ mostra a criação de um fenômeno global pré-internet diferente de tudo que veio antes ou depois. O ousado álbum (era um crossover de pop e rock, bem distante de seu disco anterior, ‘Off the wall’) lançou Michael Jackson ao mega estrelato e até hoje continua influenciando em todos os aspectos da cultura e do entretenimento, incluindo o mundo da música, video e moda.



No documentário, nomes como os artistas Usher, Mary J. Blige, Will I.Am, a atriz Brooke Shields, o produtor Mark Ronson e o cineasta John Landis dão depoimentos. Assim como seu disco anterior, o também vitorioso ‘Off the wall’, ‘Thriller’ foi produzido por Quincy Jones, e foi o pioneiro em lançar clipes musicais com cara de cinema (redefinindo o gênero daí em diante). O que dá o nome ao disco, por exemplo, foi dirigido por John Landis (de ‘Um Lobisomen americano em Londres’, 1981) e narrado pelo mestre do terror, o ator Vincent Price, com orçamento de cinema.



Sem contar os inúmeros hits que saíram dele (sete!). Desde ‘This girl is mine’ (dueto com Paul McCartney), o rock ‘Beat it’ (com marcante solo do falecido Eddie Van Halen), a balada ‘Human nature’, a maravilhosa ‘Billie Jean’, até a magnífica faixa-título. Enfim, um álbum difícil de ser superado. Inclusive, pelo próprio Michael Jackson, que não fez nada melhor depois.



STREAMINGS+

*‘Barbie’, finalmente, chega hoje ao streaming HBO Max.

*Neste domingo, os canais Disney+ e Star+ transmitem, ao vivo, o show de Paul McCartney, direto do estádio do Maracanã/RJ.

*Entrou no ar a F11 TV, via parabólica. O canal já está transmitindo a Copa São Paulo de Futebol Feminino 2023.

O show de Paul McCartney no Maracanã será transmitido ao vivo, neste sábado, pelos streamings Disney+ e Star+ Divulgação

*O longa ‘Indiana Jones e a Relíquia do Destino’ já está disponível exclusivamente no Disney+; é a quinta e última aventura com Indy.

*Chegou na programação do Discovery Kids e do discovery + a nova série de animação, ‘Shasha & Milo’, de segunda a sexta, às 12h30.

*O Prime Video lançou o filme nacional Original Amazon ‘O Primeiro Natal do Mundo’, com Ingrid Guimarães e Fabiana Karla.

*Após o sucesso da segunda temporada, Apple TV+ anuncia que ‘Fundação’ (‘Foundation’) foi renovada para a terceira temporada.

*O Disney+ lançou a segunda temporada da série indicada ao Emmy, ‘Tierra Incógnita’, nesta semana, dia 13 de dezembro.

*Chegou ao Paramount+ a segunda temporada de ‘Os Enviados’, série original espanhola, com todos os episódios da nova temporada.

*HBO Max fechou acordo de exclusividade com a produtora A24, os filmes do catálogo da produtora serão exibidos apenas no Max. Tomara que o contrato também valha para a América do Sul.

*O AMC estreou a série de ficção científica francesa 'Infiniti'. Com direção de Thierry Poiraud, a série foi gravada em Kyiv, na Ucrânia.

*A HBO anuncia o início das gravações da nova série documental ‘A Caixa Preta de Fernando Morais’. A produção, ainda sem data de lançamento, terá quatro episódios de 45 minutos cada.

*‘DNA do Crime’ ganhou segunda temporada na Netflix.

*Paramount+ absorveu o catálogo da Showtime, nos EUA. O streaming já exibia várias produções do canal. Já aqui, parece que o Prime Video irá pegar o catálogo do extinto Lionsgate+

*A MUBI anuncia a data de lançamento de ‘How to have sex’, de Molly Manning Walker. Chega na plataforma em 29 de dezembro.

*Depois de DirecTV virar DGO, agora se chama Sky+