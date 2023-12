‘Diário de uma onça’: sob o ponto de vista do animal

O curioso filme ‘Diário de uma onça’ (que estreou nos cinemas no último dia 30, em comemoração ao Dia Nacional da Onça Pintada), narra a jornada verídica de três onças-pintadas através de uma perspectiva inédita: o relato em primeira pessoa. A atriz Alanis Guillen, intérprete de 'Juma' no remake da novela ‘Pantanal’, dá voz a Leventina, uma jovem onça-pintada que precisa se proteger de predadores e da ameaça humana. Fora a linguagem voice over, tudo no filme é real. O documentário chegou à plataforma Globoplay ontem.



O longa, que contou com mais de 200 horas de material bruto filmado ao longo de três anos, é dirigido por Joe Stevens, reconhecido por seus trabalhos de documentários da natureza, como ‘Earth at night’ (AppleTV+); Mario Haberfeld, ex-piloto de fórmula 1 e fundador da ONG Onçafari; e Fábio Nascimento, cineasta e fotógrafo documental.



O Onçafari conseguiu, pela primeira vez na história, reintroduzir com sucesso uma onça pintada na natureza, e é através do trabalho dos biólogos dessa organização que o filme relata uma relação possível e harmoniosa entre o felino e o homem. Neta de Fera, a primeira onça resgatada e reintroduzida com sucesso em habitat natural no mundo, e filha de Ferinha, onça que é um marco na continuidade de sua espécie, Leventina vive em um território ameaçado pela mão do homem.



“Eu nunca tinha narrado nada, então fiquei muito empolgada e me perguntando como seria isso, qual voz eu daria para essa onça, se seria a voz da Alanis, de uma nova onça ou a da Juma. Então fomos encontrando a voz que pudesse contemplar a Leventina em cada momento da narrativa; os seus momentos de fúria, dificuldade, alegria etc. Foram dias muito divertidos, e sempre vai ser emocionante pra mim trazer a história de uma onça e estar nesse cenário do Pantanal”, conta Guillen sobre o processo de narração e interpretação de Leventina. “Esse projeto traz o educativo e a informação por uma perspectiva profunda e empática, sobre algo que está acontecendo aqui na nossa frente; mas que nem sempre reparamos”, complementa a atriz.

STREAMINGS+



*O Star+ lançou ‘A história delas’, nova série nacional. Estrelada por Cris Vianna, Letícia Spiller, Bia Arantes e Emma Araújo, é um drama que conta a história de quatro mulheres, mães e filhas de diferentes classes sociais, forçadas a morar sob o mesmo teto.

*'Berlim', spin-off (derivado) de ‘La casa de papel’, estreia dia 29 de dezembro na plataforma Netflix.

Série documental sobre Brigitte Bardot está com todos os seus episódios liberados no site do Festival de Cinema Varilux Divulgação

*’Os deliquentes’ (‘Los delincuentes’), representante da Argentina para o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2024, chega com exclusividade à plataforma MUBI, no dia 15 de dezembro.

*A série biográfica “Brigitte Bardot” segue disponível no site do Festival Varilux de Cinema Francês até 22 de dezembro. Para assistir aos seis episódios, basta acessar o site do festival.

*O Prime Video anunciou que a sua nova série original, o sci-fi ‘Fallout’, vai estrear em 12 de abril de 2024.

*O Apple TV+ lançou a nova série documental em três episódios ‘John Lennon: Assassinato sem julgamento’ (‘John Lennon: Murder without a trial’), narrada por Kiefer Sutherland. A estreia mundial se dá na semana de aniversário de morte do artista, assassinado em 1980.

*O Paramount+ anunciou que a segunda temporada da série original ‘HALO’ (baseada em videogame do X-Box) estreará no dia 8 de fevereiro, quinta-feira, com os dois primeiros episódios.

*O Prime Video anunciou a data de estreia do longa ‘Saltburn’: 22 de dezembro. O filme é dirigido por Emerald Fennell e tem no elenco Jacob Elordi (‘Euphoria’), Barry Keoghan e Rosamund Pike.

*’True Detective: Terra Noturna’, estrelada por Jodie Foster, estreia dia 14 de janeiro no HBO e HBO Max.

*‘Maestro’, a cinebiografia de Leonard Bernstein (feito por Bradley Cooper), que estreou nos cinemas brasileiros esta semana, estará disponível no Netflix a partir do dia 20 de dezembro.

*Apresentada por Charles Gavin (Titãs), a 16ª temporada de ‘O som do vinil’ estreia hoje no Canal Brasil. Pela primeira vez em formato de maratona, com um episódio por dia até 20 de dezembro, às 23h.