‘O sequestro do voo 375’: suspense e ação à brasileira

Em 1988, o trabalhador Nonato (Jorge Paz) se rebela contra o presidente José Sarney e as dificuldades de um país em crise e orquestra o sequestro de um voo comercial para jogá-lo sobre o Palácio do Planalto. Murilo (Danilo Grangheia), o piloto desse avião, se vê responsável pela vida de mais de 100 pessoas a bordo e, mesmo com toda tensão criada pelo sequestrador dentro da aeronave, consegue manobrar a situação. E tudo realmente aconteceu.



Gravado no histórico estúdio Vera Cruz, em São Bernardo do Campo (SP), ‘O Sequestro do Voo 375’ contou com boa produção (o som, um problema em filmes nacionais, está ótimo neste), sendo fiel aos detalhes da época, especialmente na recriação do Boeing (com uso de imagens computadorizadas, para as cenas aéreas). O longa apresenta um filme nacional diferente da média, contando uma história real, com cenas de ação e suspense – num caso que poderia ter se tornado tão trágico quanto o 11 de setembro – sem a patriotada barata que vemos em produções de Hollywood, cheia de excessos e maniqueísmos. O diretor Marcus Baldini (‘Bruna Surfistinha’) evitou esse tipo de coisa.

Baseado em fato acontecido em 1988, o longa acompanha o trabalhador Nonato e seu ato de desespero por não conseguir emprego. Felizmente, a intenção de jogar um avião sobre o Palácio do Planalto não deu certo. Graças, em grande parte, ao controle da situação do capitão Murilo, o piloto do avião, um Boeing 737-300 da extinta companhia aérea Vasp. Ao executar uma manobra conhecida como turnover -- ele havia sido piloto da Esquadrilha da Fumaça --, Murilo (que faleceu em 2020) salvou a vida dos passageiros. E se tornou um herói não reconhecido. Ele nunca recebeu nenhum tipo de agradecimento por parte do presidente Sarney, e a Boeing, fabricante da aeronave, disse que era impossível fazer tal manobra daquela envergadura.



Junto com o filme, um podcast. O primeiro episódio do podcast ‘O Sequestro do Voo 375’ já está disponível em todas as plataformas digitais. Com depoimentos de testemunhas, convidados especiais, especialistas do caso e materiais exclusivos, o podcast utiliza o formato de dramaturgia policial e documental para apresentar os fatos do dia 29 de setembro de 1988. O primeiro episódio leva o público de volta ao ano do acontecimento, relembrando o cenário político e econômico da época, além de apresentar mais informações sobre Nonato e explicar por que existem teorias conspiratórias sobre os motivos que o levaram a cometer tal crime. Os outros cinco episódios serão lançados semanalmente, toda quinta-feira. Já o filme, estreia dia 7 de dezembro e, em breve, estará no streaming Star+

*Muitas atrações do streaming na CCXP, e novas temporadas:

A HBO Max vai levar o [adult swim] para a CCXP, nesta sexta-feira, às 13h30. A marca, conhecida por suas animações para o público adulto, terá Spencer Grammer, a atriz e dubladora que faz a voz da personagem Summer, de ‘Rick and Morty’, num papo com a plateia.

*O Prime Video anunciou seu painel na CCXP23, com a série épica ‘Fallout’ como atração principal, amanhã. Inspirada nos videogames de sucesso, terá o produtor executivo e diretor Jonathan Nolan, e os atores Ella Purnell (‘Yellowjackets’) e Walton Goggins.

Eli Roth, diretor do filme 'Thanksgiving', estará amanhã, na CCXP, em SP



*Zack Snyder e Deborah Snyder estarão na CCXP, junto com os atores Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Charlie Hunnam, e outros. Todos participarão de um painel para o lançamento do filme Netflix ‘Rebel Moon - Parte 1: E Menina do Fogo’. Está confirmado para hoje, sexta-feira, 01 de dezembro, às 18h, no Palco Thunder.

*O Paramount+ realizará um painel no Palco Thunder, neste sábado, 2 de dezembro, com as séries e os filmes que serão lançados no próximo ano. Os fãs poderão ver primeiras imagens exclusivas e conferir, pessoalmente, as estrelas de ‘HALO’ (Pablo Schreiber), ‘Star Trek: Discovery’, ‘The Thundermans Return’ entre outras produções.

*Hoje, o Palco Thunder da CCXP fará a exibição do clássico ‘Star Wars – O Retorno de Jedi’, que completou 40 anos, seguida por um painel com o ator Anthony Daniels (o C3PO), na área Disney+ do evento.

*O Star+ lançou a segunda temporada de “Meu Querido Zelador”, a série do selo Star Original Productions criada pela dupla de cineastas argentinos Mariano Cohn e Gastón Duprat. Já está disponível, com todos os episódios, exclusivamente na plataforma de streaming.

*O Prime Video lançou a terceira temporada de ‘LOL: Se Rir, Já Era!’, série de comédia brasileira Original Amazon. Sob o comando de Tom Cavalcante e com coapresentação da atriz Fabiana Karla.

*A sexta temporada de ‘Operação Fronteira: Espanha’ estreia neste sábado, às 23h25, no Discovery e no Discovery+.

*’Slow horses’ (a ótima série policial inglesa estrelada por Gary Oldman) confirmou terceira temporada no AppleTV+



COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.