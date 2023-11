‘O pequeno corpo’: um filme mágico e fascinante

Em 2016, a diretora e roteirista Laura Samani descobriu um pequeno santuário Trava, o qual, até o século XIX, acreditava-se ser capaz de trazer de volta à vida bebês natimortos. Eles dariam apenas um suspiro, novamente, para poderem ser batizados e enterrados em solos sagrados. Partindo dessa história que a encantou, a cineasta escreveu e dirigiu ‘O pequeno corpo’ (‘Piccolo corpo’, 2021). Em cartaz.

O filme, que rendeu à Samani o prêmio David di Donatello de cineasta estreante, conta a história de Agata (a impressionante Celeste Cescutti), uma jovem que, em 1900, embarca numa jornada com a esperança de trazer sua filha à vida novamente. Levando o pequeno corpo da menina em uma caixa, ela parte de seu pequeno vilarejo rumo a um desses santuários, no norte da Itália. Em sua jornada, conhece Lince (Ondina Quadri), um andarilho que promete ajuda-la.



O filme se passa durante uma jornada de quatro dias, desde que Agata sai de sua aldeia, à beira-mar, até chegar ao santuário, nas frias montanhas Dolomitas. No trajeto, além de Lince (que, na verdade, não é quem aparenta), ela encontra com salteadores e todo o tipo de gente estranha e perigosa. Por vezes, nos lembrando situações que vimos em filmes de Pasolini, inclusive pela fotografia de filme antigo (a diretora se inspirou em pinturas clássicas de Giovanni Sagantini).



Durante sua pesquisa para o filme, Samani conta que descobriu que eram em sua maioria homens que viajam levando os pequenos corpos, uma vez que as mulheres, que acabaram de dar à luz, não tinham condições físicas de fazer essa jornada. Mas resolveu fazer o filme com uma protagonista mulher. Ficou muito mais dramático.



A diretora usou como cenário sua terra natal, a Friul-Veneza Júlia, no nordeste da Itália. Ela conta que enquanto buscava lugares onde filmar, usou habitantes da região no filme (que, de leve, faz uma crítica ao extremismo religioso). Por isso, o elenco é quase todo formado por pessoas que jamais atuaram. O que fez tudo soar ainda melhor.



STREAMINGS+



*O Star+ apresenta ‘Xógum: A gloriosa saga do Japão’, minissérie que estreará em fevereiro de 2024 exclusivamente no serviço de streaming, na América Latina. A minissérie, em 10 episódios, é uma adaptação do romance best-seller de James Clavell, ambientada no Japão no ano de 1600, durante o início da guerra civil que definiu um século.

*O hub de [adult swim] já está disponível na HBO Max. Agora, os fãs de animações têm um lugar para encontrar todos os conteúdos e personagens favoritos na plataforma. Só falta o do TCM.

A animação ‘A fuga das galinhas: A ameaça dos Nuggets’ será lançada na Netflix dia 15 de dezembro Foto: divulgação

*Já na nona semana em cartaz nos cinemas, “Nosso sonho”, a cinebiografia de Claudinho e Buchecha, chegou com exclusividade ao Telecine, para compra e aluguel. O filme se tornou a maior bilheteria nacional de 2023, ultrapassou a marca dos 500 mil espectadores.

*A segunda temporada de ‘What If...?’, série de animação da Marvel Studios, estreia exclusivamente no Disney+, em 22 de dezembro. Os fãs terão um novo episódio por dia, durante nove dias seguidos.

*O Prime Video anunciou a data de estreia da nova série original ‘Sr. & Sra. Smith’. Todos os oito episódios estarão disponíveis em 2 de fevereiro de 2024, exclusivamente no Prime Video. A série é uma releitura do filme de 2005, estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie.

*A animação ‘A fuga das galinhas: a ameaça dos Nuggets’, da Aardman, será lançada na Netflix no dia 15 de dezembro.

A segunda temporada de ‘What If...?’, da Marvel Studios, estreia exclusivamente no Disney+ em 22 de dezembro Foto: divulgação

*O documentário inédito ‘Um pouco de mim, um pouco de nós’ estreia exclusivamente nas plataformas digitais. A produção já está disponível para compra e locação nas plataformas: Now, Vivo Play, Microsoft, Google Play, Youtube e Amazon Prime Video.

*No dia 19 de janeiro, chega ao Star+ ‘Cristóbal Balenciaga’, a série dramática inspirada na vida e no legado do famoso estilista espanhol.

_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.