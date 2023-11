A série argentina ‘Nada’ é uma das melhores coisas que você verá no streaming este ano

Entrou no catálogo do Star+ a série de comédia ‘Nada’ (que aqui virou ‘O faz nada’, nada a ver). Ela mostra a rotina de um crítico de gastronomia extremamente portenho, o dândi e rabugento (e temido) Manuel Tamayo Prats (o sensacional Luis Brandoni), que, dependente quase a vida toda de Celsa (Maria Rosa Fugazot), uma auxiliar/empregada/motorista/secretária, com a morte desta fica sem chão. Daí, relutantemente, ele acaba aceitando a indicação de uma ex-namorada, Grace (Silvia Kutika, que, no papel, nos faz lembrar da falecida Betty Lago), a imigrante paraguaia Antonia (Majo Cabrera). A princípio, totalmente despreparada para fazer qualquer coisa, a doce e inocente Antonia conquista a simpatia de Manuel aos poucos, enquanto prepara caldos e sopas com temperos que Manuel desconhecia.

Apesar de ser uma figura muito conhecida e respeitada na cultura da cidade, Manuel ficou praticamente sem economias após passar a vida desperdiçando seu dinheiro e tentando manter um estilo de vida luxuoso (tem até uma Mercedes). Para manter dinheiro em caixa, vai vendendo, aos poucos, seus quadros valiosos para amigos.



Uma das coisas mais bacanas da série é que ela é narrada e apresentada, desde a primeira cena, por ninguém menos que Robert De Niro, que faz um grande escritor ítalo-americano, chamado Vincent Parisi, amigo de longa data de Manuel (na vida real, os dois atores são realmente velhos amigos). Essa é uma das melhores sacadas da série (que também conta com participação especial do grande ator argentino Guillermo Francella). Porque nela DeNiro aparece meio como ele mesmo, como raramente vimos em filmes, sem fazer nenhum tipo caricato ou estereotipado de mafioso italiano.



A série tem a consultoria do chef Francis Mallmann, ao lado da chef Narda Lepes e do jornalista gastronômico Federico Oldenburg. ‘Nada’ conta ainda com a participação do arquiteto, curador de arte e roteirista Andres Duprat, como consultor das obras expostas.



Com cinco episódios preciosos (poderiam ser 6 ou 8), filmados em vários locais conhecidos de Buenos Aires, a série se destaca por usar humor irônico e inteligente para abordar vários comportamentos socioculturais típicos que nos fazem rir e também emocionam. A história também insere os espectadores no fascinante mundo gastronômico com diversas referências a profissionais conhecidos e de restaurantes bacanas de Bs As. Vale anotar os lugares.



STREAMINGS+

*De hoje a domingo, os oito canais do pacote HBO - que incluem HBO, HBO-2, HBO Family, HBO Signature, HBO Mundi, HBO Xtreme, HBO Pop e HBO Plus - abrirão seu sinal e estarão disponíveis sem custo adicional nas principais operadoras de TV por assinatura.

*O último (e mais fraco) filme da série cinematográfica ‘Indiana Jones: a relíquia do destino’ chega ao Disney+ no dia 1 de dezembro. No mesmo dia, também chega à plataforma de streaming o documentário ‘Heróis Lendários: Indiana Jones e Harrison Ford’, que mostra a criação do lendário herói arqueólogo, nosso Indy.

A segunda temporada de 'Reacher' chega dia 15 de dezembro no Prime Foto: divulgação

*O Prime Video anunciou a data de estreia da segunda temporada de ‘Reacher’: 15 de dezembro. Os novos episódios serão lançados semanalmente, com os três primeiros no dia da estreia. O personagem já foi feito no cinema, em dois filmes, por Tom Cruise.

*A DreamWorks estreia em novembro os novos episódios das animações ‘Tip e Oh’, ‘As aventuras do Capitão Cueca’ e ‘Troll Hunters’.

*O filme ‘Plano em família’, estrelado por Mark Wahlberg e Michelle Monaghan, estreia na sexta-feira, 15 de dezembro, no Apple TV+. A plataforma anunciou também um novo longa com a turma do Snoopy.

*A série ‘The Bear’ foi renovada para uma terceira temporada.

*Em um mundo onde a procura pela beleza ideal parece ser o caminho da felicidade, ‘Pesadelos da cirurgia plástica’ (‘Plastic Surgery Knifemares’) mostra que, às vezes, o procedimento pode dar errado. O primeiro episódio estreia quinta-feira, 16 de novembro, às 21h35 no Discovery Home & Health e na plataforma Discovery+.

*O Prime Video anunciou estreia de ‘Bottoms’, para 21 de novembro. A comédia teen, sobre uma dupla de meninas lésbicas que criam um clube da luta feminino na escola, é inédito nos cinemas brasileiros.



*Estreia hoje, no Paramount+, a série ‘The Curse’. Estrelado por Emma Stone, mostra como uma suposta maldição perturba o relacionamento de um jovem casal, estrelas de um programa do canal HGTV.

*O filme ‘Rebel Moon, Part One: a Child of Fire’, de Zack Snyder, estreia no dia 22 de dezembro, mundialmente, no Netflix.



