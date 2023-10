Canal [adult swim] chega à América Latina em 31 de outubro

Os fãs de animação adulta e games estão animados. Em 31 de outubro, a Warner Bros. Discovery lança o canal de televisão [adult swim] na América Latina. A marca, reconhecida por suas produções para adultos, também terá um hub dedicado na HBO Max, onde seu conteúdo encontra-se espalhado. No Brasil, o [adult swim] surgiu como um bloco noturno, dentro do Cartoon Nertwork. Mas causou controvérsia e saiu para integrar a programação de canais mais adequados, como i-Sat, TBS e Comedy Central.



Agora, por meio do canal linear, que estará disponível na TV paga, os fãs poderão aproveitar uma variedade de animações originais, incluindo temporadas da aclamada comédia ‘Rick and Morty’ (disponível no HBO Max); histórias dos personagens favoritos da DC; o popular bloco de anime Toonami e muito mais.



Confira alguma das principais atrações do canal:



‘Rick and Morty’: comédia maluca que mostra as aventuras interdimensionais de um gênio sociopata e seu neto enquanto enfrentam as situações e os inimigos mais absurdos.



‘Genndy Tartakovsky’s Primal’: este thriller (do criador de ‘O Laboratório do Dexter’) acompanha um homem das cavernas e um dinossauro que formam um vínculo improvável.



‘Smiling Friends’: comédia que acompanha os funcionários de uma pequena empresa dedicada a levar felicidade a um mundo surreal.



‘Unicorn: Warriors Eternal’: série de aventura que acompanha um grupo de guerreiros destinados a reencarnar toda vez que uma força maligna retorna para ameaçar a Terra.



‘Robot Chicken’: sátira a personalidades, filmes, programas e situações da cultura pop, em curtas que misturam várias técnicas de animação.



‘Royal Crackers’: comédia familiar que começa quando o patriarca da família Hornsby entra em coma e o restante da família luta para manter sua empresa, que vende salgadinhos, funcionando.



As aventuras dos heróis e vilões da DC estão em ‘Harley Quinn e Young Justice’. E os fãs de anime terão episódios de produções já conhecidas, como ‘Dragon Ball-Z’, ‘Naruto’, ‘Death Note’, ‘Yashahime: Princess Half-Demon’, entre outras. É desenho, mas não para criancinhas.

STREAMING NEWS



A superprodução 'Senna', da Netflix, terá filmagens em quatro países Foto: divulgação

*A MUBI anuncia o lançamento no Brasil de ‘A Tiger in Paradise’, sobre o músico sueco José González (que acabou de fazer shows no Brasil). O filme chega em breve à plataforma, ainda sem data definida.

*O Star+ anunciou que “Últimas Férias”, nova série nacional de drama, estreia em 8 de novembro. A produção brasileira conta a história de um grupo de jovens que tem a viagem de férias surpreendida por uma tragédia.

*No dia 14 de novembro, estreia a primeira série brasileira de ação policial da Netflix, ‘DNA do crime’, inspirada em crimes reais.

*A TNT anuncia o início das gravações da nova sitcom nacional ‘Clube Spelunca’. A produção tem no elenco Antonio Pitanga.

*No dia 3 de novembro, chega ao Star+ o longa inédito ‘Quiz Lady’, estrelado por Sandra Oh (‘Killing Eve’) e Awkwafina.

*“Anderson Spider Silva’, que contará a vida do lutador que se tornou um dos mais importantes atletas do mundo, estreia com 5 episódios, no dia 16 de novembro, com exclusividade no Paramount+, no Brasil.

*‘Gen V’, o spin-off de ‘The Boys’, foi renovado para uma segunda temporada.

*Um dos mais renomados estilistas do país nos últimos 30 anos, Alexandre Herchcovitch é o piloto de ‘Descosturando com Herchcovitch’, novo reality do E! Entertainment, toda terça-feira, às 20h30.

*Estreou no Apple TV+ o documentário “O túnel de pombos” (“The pigeon tunnel”), sobre a vida e a carreira do ex-espião britânico e escritor David Cornwell (1931-2020) – mais conhecido como John le Carré.

*’Senna’, a superprodução do Netflix sobre a vida do piloto Ayrton Senna, tem Gabriel Leone (da série ‘Dom’) no papel principal.