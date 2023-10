As novas séries do Paramount+ que estreiam este mês

O serviço de streaming Paramount+ está com três novas séries sendo lançadas em outubro. Tive acesso aos screeners de ‘Barganha’, ‘Frasier’ e ‘Companheiros de viagem’ (‘Fellow Travelers’), que estreiam este mês. A primeira delas (e a melhor), já com todos os seis episódios disponíveis, é a sul-coreana ‘Barganha’, série original distópica.



Em ‘Barganha’, diferentes pessoas são atraídas para um hotel num lugar remoto sob o pretexto de encontros sexuais, apenas para serem apanhadas em uma rede de tráfico onde seus órgãos são leiloados. Contudo, após um terremoto, vítimas, traficantes e compradores ficam presos dentro do prédio em ruínas. Isolados do mundo exterior. A série é adaptada do premiado curta-metragem de mesmo nome do diretor Lee Chung-hyun, que foi lançado em 2015. O diretor e escritor Jeon Woo-sung pegou a história e a desenvolveu nesta série de seis partes. O começo é muito bom; e o final, surpreendente.



Já ‘Fellow Travelers’ (estreia dia 27) é uma história de amor gay e thriller político, narrando o romance de dois homens muito diferentes que se encontram na Washington da era McCarthy. O carismático Hawkins Fuller (Matt Bomer) evita compromissos sérios, até conhecer Tim Laughlin (Jonathan Bailey), um jovem repleto de idealismo e de fé religiosa. Eles começam um romance no momento em que Joseph McCarthy e Roy Cohn declaram guerra aos ‘subversivos e desviantes sexuais’. Assim, ao longo de quatro décadas, Hawk e Tim se reencontram através dos protestos da Guerra do Vietnã e dos anos 1960, do hedonismo da era disco dos anos 1970 alimentado pelas drogas, e da crise da Aids dos anos 1980, que levou vários de seus amigos.



Por fim, mas não por último, ‘Frasier’ (que estreia nesta sexta, 13), traz de volta o personagem Dr. Frasier Crane (que teve série de sucesso entre 1993 e 2004, com 11 temporadas), um psiquiatra que está indo para uma cidade diferente, Boston (antes, era em Seattle). O ator Kelsey Gramer, que ganhou notoriedade no papel de Frasier, está de volta, junto com outra personagem que fez parte da série original, Roz Doyle (Peri Gilpin). O primeiro episódio traz de volta o mesmo clima, abertura, música e risadas da plateia no estúdio, da série original. Não mexeram em nada. Os fãs não terão do que reclamar. No fim, relembram John Mahoney (1940-2018), que, na série original, fazia Martin Crane, o pai de Frasier.



STREAMING NEWS

*A nova série ‘Cirurgiões: no limite da vida’ (‘Surgeons: at the edge of life’) estreou no Discovery Home & Health e no Discovery+.

*A temporada final de ‘The Crown’ (Netflix) será em duas partes: a primeira em 16 de novembro (4 episódios), e a segunda em 14 de dezembro (6 episódios). Retrata os acontecimentos de 1997 a 2005.

'Barganha', minissérie sul-coreana distópica, já está no Paramount Foto: divulgação

O Prime Video anunciou a data de estreia e elenco do novo show de namoro ‘Twin Love’. Produzido pela ITV Entertainment, a nova série de competição amorosa será apresentada pelas gêmeas Brie e Nikki Garcia, e tem estreia marcada para sexta-feira, 17 de novembro.

*O Looke, plataforma de filmes e séries, adiciona 31 novos filmes voltados ao terror/halloween em outubro. Entre os destaques do mês estão ‘A maldição da floresta’, ‘Traumas do passado’, ‘Você não está sozinha’, ‘A barraca do medo’, ‘Tenha medo’, além dos Originais Looke, ‘Sob o domínio do mal’ e ‘Terror no dia das bruxas’.

*O Prime Video anunciou que ‘Expats’, série limitada de seis partes dirigida por Lulu Wang e baseada no romance best-seller internacional ‘The Expatriates’, de Janice Y. K. Lee, tem estreia marcada para 26 de janeiro de 2024. Estrelada por Nicole Kidman.

*No mês do Halloween, a Pluto TV programa seis filmes da série ‘Jogos mortais’ (‘Saw’). Até o dia 31 de outubro, os primeiros seis longas ficarão disponíveis, em uma categoria exclusiva, e também serão exibidos no horário nobre do canal Pluto TV Cine Terror.



*Também no clima do dia das bruxas, ViX, serviço de streaming gratuito, acaba de lançar um canal dedicado ao tema. O Especial Halloween traz mais de 100 filmes, divididos em “Terror para todas as horas”, “Os seres mais aterrorizantes”, “Terror psicológico” e “Espíritos, assombrações e alucinações.

'Expats', série estrelada e co-produzida por Nicole Kidman, estreia em janeiro Foto: divulgação

*O Apple TV+ anunciou o drama sobre guerra ‘Mestres do ar’ (‘Masters of the air’). A série limitada, de nove episódios, estreia mundialmente na sexta-feira, 26 de janeiro de 2024. Acompanha a história real de um grupo de bombardeiros americanos na Segunda Guerra Mundial. Produção de Steven Spielberg.

*A série ‘Pan Am’, que nos revelou Margot Robbie, e só teve uma temporada, está disponível no Prime Video.



