‘Blackberry’: ascensão e queda do primeiro smartphone do mundo, em filme realista

Um dos filmes mais interessantes nesta leva de produções que contam como grande marcas e empresas surgiram nos últimos 20 anos (já vimos os do WeWork, Uber, e tantos outros), ‘BlackBerry’ chegará aos cinemas brasileiros no dia 12 de outubro. Dirigida, coescrita e estrelado por Matt Johnson, ao lado de Jay Baruchel e Glen Howerton, a produção canadense (assim como a própria empresa do BlackBerry, a Research In Motion) conta a história da incrível ascensão e do rápido declínio do primeiro smartphone do mundo.

Inspirado em uma incrível história real, ‘BlackBerry’ mostra a jornada da empresa canadense que conquistou a liderança do mercado e revolucionou a forma como nos comunicamos, antes de cair na obsolescência. O que aconteceu quando a Apple entrou em cena com o primeiro iPhone. O filme, que teve sua estreia no Festival de Berlim 2023, é um dos melhores sobre o assunto, equilibrando bem climas de humor, drama e suspense, quase como um reality/documentário.



‘BlackBerry’ nos mostra como a tecnologia criada por Mike Lazaridis (Jay Baruchel, de ‘American Treasure’) e seu melhor amigo, Douglas Fregin (Matt Johnson, que também é um dos roteiristas e diretor do filme), aliada ao dinheiro e à experiência do empresário Jim Balsillie (Glen Howerton, muito bem no papel, como um tipo que não mede esforços para se dar bem), transformou completamente a forma como as pessoas se comunicavam, em 1996. Celebridades, políticos e empresários estavam viciados em seus BlackBerrys, e o valor da empresa canadense disparou. No entanto, em poucos anos, segredos obscuros, disputas pessoais e, o maior perigo de todos, a chegada do iPhone, ameaçaram o incrível sucesso da companhia. Que, assim como veio, se foi. A marca ainda existia na Índia, até janeiro de 2022, quando foi encerrada de vez.

*A HBO Max lança, dia 19 de outubro, a produção nacional ‘B.A: O Futuro está morto’. A série de oito episódios é livremente inspirada em ‘O beijo adolescente’, HQ de Rafael Coutinho.

*O Prime Video revelou a data de estreia da série espanhola Original Amazon ‘Rainha vermelha’: 29 de fevereiro de 2024.

'Era uma vez um estúdio' celebra os 100 anos da Disney Foto: divulgação

*A segunda temporada de ‘Loki’ chegou ao Disney+ nesta semana, com novos episódios todas as quintas-feiras, às 22h.

*A HBO Max anuncia o início das gravações da série original HBO, ‘Como água para chocolate’. A produção é baseada no romance de 1989, de Laura Esquivel, e adaptado para um dos filmes latino-americanos de maior sucesso, de 1992.

*Netflix divulgou que ‘Griselda’, protagonizado por Sofía Vergara, estreia na plataforma em 25 de janeiro de 2024.

*O Paramount+ anunciou sua nova série original, ‘Frasier’, que traz no elenco Kelsey Grammer, reprisando seu papel como Frasier Crane (1993-2004). A primeira temporada de 10 episódios estreará na sexta-feira, 13 de outubro.

*No dia em que a The Walt Disney Company completa 100 anos, o Disney+ estreia um curta especial que reúne personagens de produções lançadas ao longo do século. ‘Era uma vez um estúdio’ chega exclusivamente à plataforma em 16 de outubro.

*Divindades das religiões afro-brasileiras, os orixás representam uma força da natureza, um povo ou uma nação. E é sobre eles que se debruça a série inédita (16 episódios) ‘Caminhos dos Orixás’, que está disponível no Curta!On - Clube de Documentários – na ClaroTV+ e no site CurtaOn.com.br

*O site do Mercado Livre agora tem a aba ‘Mercado Play’, com filmes e séries para os assinantes do site e do serviço Meli+. Entre os títulos, constam ‘Django Livre’, de Tarantino; ‘O Rei Leão’, da Disney; ‘Spotlight: segredos revelados’ e muitos outros.



COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.