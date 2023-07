Olivia Colman: do cinema para a TV e vice-versa

A atriz inglesa Olivia Colman é bastante versátil. Pode tanto fazer uma rainha, como uma mulher do povo, com a mesma desenvoltura. Ela já mostrou isso em seus filmes, que incluem desde ‘A favorita’ (2018), que lhe deu o Oscar de melhor atriz por seu papel como Rainha Anne, ou a escritora de meia-idade, de férias, em ‘A filha perdida’ (Netflix). Ela transita muito bem entre o cinema e a TV/streaming. Agora, pode ser vista tanto na nova série da Marvel, ‘Invasão Secreta’ (Disney+), como em ‘Great Expectations’ (Star+). Aqui vão alguns títulos disponíveis no streaming, onde o talento de Colman pode ser conferido:



Na nova série da Marvel Studios, ‘Invasão Secreta’ (novos episódios toda quarta-feira, no Disney+), ambientada na fase 5 do MCU, Nick Fury descobre uma invasão da Terra por uma facção de metamorfos Skrulls (vistos no filme da Capitã Marvel). Na trama, Olivia Colman é agente Sonya Falsworth, do serviço de inteligência britânica MI6.



Baseada no romance de Charles Dickens, muitas vezes já levado às telas do cinema, a série ‘Grandes Expectativas’ chegou no final de junho, no Star+. A minissérie conta a história de Pip (Fionn Whitehead), um órfão que anseia por uma vida melhor, até que uma reviravolta do destino e as maquinações malignas da misteriosa e excêntrica Srta. Havisham (Colman) o levam a Londres e à alta roda.



Ambientado em uma cidade litorânea inglesa em 1980, ‘Império da Luz’ (‘Empire of Light’), de Sam Mendes, é um drama passado em tempos turbulentos na Inglaterra. No filme, Olivia Colman é Hilary, uma gerente de cinema que tenta lidar com sua saúde mental, enquanto se envolve com um jovem funcionário do cinema. Está no Star+



‘A Favorita’ (Star+) se passa na Inglaterra do início do século 18, e conta a relação entre a Rainha Anne (Colman) e Lady Sarah (Rachel Weisz), sua amiga íntima, que é ameaçada por uma nova criada (Emma Stone) que fará tudo para voltar às suas raízes aristocráticas. O filme, de Yorgos Lathimos, que está no Star+, tem um humor muito peculiar.

A minissérie ‘Landscapers’ (HBO) conta a história real e intrigante de Susan (Colman) e Christopher Edwards (David Thewlis), um casal britânico 'do bem' que assassinou os pais idosos de Susan, os enterrou no jardim e se escondeu por 15 na França. Até que, um dia...

Olivia também faz uma personagem recorrente na série ‘Fleabag’ (Prime Video), como a nova mulher do pai da protagonista. Em breve ele estará em ‘Heartstopper’, nova série da Netflix.



STREAMINGS+

*Este ano, a The Walt Disney Company comemora seu 100º aniversário, e como parte das comemorações, de julho até o início de outubro, 28 curtas clássicos recém-restaurados do Walt Disney Studios irão estrear na plataforma Disney+.

*A terceira e última temporada da série documental de comédia original da HBO, ‘How to with John Wilson’, estreia na sexta-feira, 28 de julho, à meia-noite, na HBO e HBO Max. Os novos capítulos da temporada de seis episódios estrearão nas sextas-feiras seguintes.

A série brasileira 'Cangaço Novo' estreia em agosto, no Prime Video, e terá lançamento de gala, no Festival de Gramado (Foto: Foto: divulgação)

*O grupo Tomorrow X Together se prepara para embarcar em sua primeira turnê mundial, e o documentário ‘Tomorrow X Together: our lost summer’, sobre os bastidores, chega ao Disney+ em 28 de julho.

*O Prime Video anunciou a data de estreia de ‘Cangaço Novo, a série brasileira Original Amazon: dia 18 de agosto. A produção terá première mundial no Festival de Cinema de Gramado.

*‘Freeks’, a nova série latino-americana do selo Disney+ Original Productions, já está disponível na íntegra. Acompanha o líder de uma banda de rock argentina que busca recuperar seu lugar no grupo após ser expulso por um roubo que não cometeu.

*O Paramount+ inicia o mês de julho ampliando seu catálogo com estreias exclusivas. Entre os destaques estão ‘Marcelo, Marmelo, Martelo’, ‘Operação: Lioness’, ‘Do que riem?’, ‘Obcecados’ e o longa ‘Babilônia’. Além de todos os filmes da série ‘Missão: Impossível’.

*Dentre os lançamentos de julho do Star+ estão as novas temporadas das séries animadas ‘Futurama’ (que volta com novos episódios) e ‘Os Simpsons’, as novas séries exclusivas ‘A verdade da mentira: uma nova missão’, ‘Em má companhia’, ‘Will Trent’, ‘Os segredos da Igreja Hillsong’ e ‘Jantar com Drags’, além do documentário ‘Imagine Dragons Live in Las Vegas’.

*A série ‘A Diplomata’, estrelada por Kerri Russell e Rufus Sewell, já garantiu a segunda temporada na Netflix. Mas só ano que vem.

*Com estreia em 19 de julho, a mundialmente famosa casa dos sonhos, da Mattel, ganha vida em ‘Barbie Dreamhouse Challenge’, nova série de competição apresentada por Ashley Graham, que será exibida no Discovery+, HBO Max e Discovery Home & Health.