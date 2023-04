‘Nintendo e eu’: filme filipino, inspirado em ‘Conta comigo’, é pura nostalgia dos anos 90

Enquanto a animação do “Super Mario” (Nintendo) faz o maior sucesso mundialmente no momento (podendo ser o primeiro filme do ano a superar a marca do bilhão de dólares nas bilheterias mundiais), um modesto filme filipino entrou em cartaz esta semana. Trata-se de “Nintendo e eu” (“Death of Nintendo”, 2020), de Raya Martin. É um filme com um olhar nostálgico e carinhoso pela juventude dos anos de 1990, e que presta uma homenagem ao clássico dos anos 80 “Conta comigo” (“Stand by me”, 1986), baseado em obra de Stephen King. Ele trata da descoberta da sexualidade, do amor, a amizade e as tensões familiares entre um grupo de adolescentes, algo comum nessa fase da vida.

Exibido na Mostra Generation Kplus do Festival de Berlim, que conta com filmes sobre a juventude, o longa tem como protagonista o adolescente Paolo (Noel Comia Jr.), superprotegido por sua mãe, e apaixonado por videogame, até que uma série de terremotos causa a erupção do vulcão Pinatubo, cortando a energia elétrica por toda a Filipinas. Sem outra opção, ele e seus amigos terão de sair de casa para passar o tempo. O protagonista se apaixona por Shiara (Elijah Alejo), a menina mais popular do bairro, e não percebe que sua amiga, Mimaw (Kim Chloie Oquendo), gosta dele.

O roteiro é assinado por Valerie Castillo Martinez, que parte de experiências pessoais para criar a história de um grupo de adolescentes. “Eu me lembro perfeitamente da manhã em que houve a erupção. Isso me inspirou a criar essa história.”



O filme gira em torno de três adolescentes, entre 14 e 15 anos, à beira do fim da infância, próximos da vida como adultos, e seus encontros obsessivos com jogos da Nintendo. Fala também de seus interesses recém-descobertos por meninas e sobre a falta de jeito a esse respeito. As crianças se saem muito bem. Há alguns momentos que mantêm o filme interessante, outros nem tanto. O filme tem um bom visual retrô e traz, como maior novidade, ser uma produção filipina, coisa rara por aqui.





STREAMINGS+



*O filme inédito ‘Um broto legal’, que conta a história de Celly Campello, a primeira cantora de rock do país, estreou na programação do Canal Brasil. O canal também exibe o documentário ‘Celly & Tony Campello – Os brotos legais’ em sua programação.

Michelle Yeoh estará no novo filme original Star Trek 'Section 31' (Foto: Divulgação)



*O Paramount+ divulgou o início da produção do novo filme do universo Star Trek: ‘Star Trek: Section 31’, estrelado por Michelle Yeoh. Nele, Yeoh irá reviver seu papel como a Imperatriz Phillipa Georgiou, que interpretou na primeira temporada de ‘Star Trek: Discovery’.

*A MTV anunciou que Jennifer Coolidge (‘The White Lotus’) será homenageada com o prêmio Gênio da Comédia no MTV Movie & TV Awards 2023. A premiação será transmitida, ao vivo, direto do Barker Hangar, em Los Angeles, dia 07 de maio, às 21h, na MTV e Pluto TV.

*O Prime Video revelou a data de estreia da nova série de dramédia e terror ‘The horror of Dolores Roach’, do Spotify e da GloNation, baseada no podcast homônimo de sucesso. Todos os oito episódios estreiam exclusivamente no Prime Video no dia 7 de julho.

*A Lionsgate+ anunciou que a terceira temporada da série original ‘The Great’ (estrelada pelos ótimos Elle Fanning e Nicholas Hoult) estreia na sexta-feira, 14 de julho. A comédia satírica de época terá novos episódios lançados a cada sexta-feira.

*Vencedor do Urso de Prata de Melhor Curta-Metragem do Júri Internacional no Festival de Cinema de Berlim de 2022, ‘Manhã de domingo’ estreia com exclusividade no Curta! Inédita, a produção será exibida pela primeira vez na TV brasileira. Já na programação.

*Plataforma brasileira de streaming, a Lumine realizou seu primeiro filme no exterior: ‘A Via Sacra’. A produção foi a Jerusalém para mostrar de forma inédita o caminho percorrido por Jesus Cristo em sua paixão e crucificação, incluindo todas as 14 estações da Via Sacra. Em menos de uma semana, mais de 100 mil pessoas já assistiram ao longa-metragem, que está disponível gratuitamente no YouTube.



