‘The Mandalorian’ é a melhor série do Disney+ oriunda do universo ‘star wars’. Nela, tudo deu certo

A terceira temporada de ‘The Mandalorian’ encerrou nesta semana (na última quarta-feira) e, desde já, podemos dizer que foi a mais satisfatória de todas. Não apenas foi a melhor das três temporadas, como foi, também, a melhor série oriunda do universo Star Wars produzida pelo Disney+, ainda que dispute este posto com ‘Andor’ no coração dos fãs da saga. A produção acompanha as jornadas do Mandaloriano (Pedro Pascal), um caçador de recompensas, e de Grogu (o baby Yoda). Nos novos episódios, enquanto a Nova República luta para se afastar do passado sombrio (como vimos nos filmes da trilogia original), Din Djarin (o nome real do Mandaloriano) cruzou caminhos com antigos aliados e fez novos inimigos, ao mesmo tempo em que ele e Grogu, continuam sua jornada pelas galáxias muito distantes.



O ator chileno Pedro Pascal, que por baixo do capacete faz Mando, está em um dos melhores momentos de sua carreira, depois de papéis de destaque em ‘Game of Thrones’, ‘Narcos’, e na recente ‘The last of us’. O elenco da série destaca ainda Katee Sackhoff (como a decidida Lady Bo-Katan Kryze), Carl Weathers (que dirigiu alguns episódios) e Giancarlo Esposito (como o maligno Moff Gideon). E Grogu, mais conhecido como Baby Yoda, que encantou os fãs e virou o parceiro de aventuras de Din Djarin. Nesta temporada, especificamente, formou-se uma curiosa dinâmica familiar entre Din, Bo-Katan e Grogu.

A Série Original da Lucasfilm foi bem recebida pela crítica e pelo público porque dá tudo o que os fãs querem, sem tentar reinventar nada. E tudo fez parte de um todo muito bem azeitado. A começar pela esmerada produção da Lucasfilm, produtora que faz os filmes e séries da saga Star Wars, além de outros sucessos, como os filmes ‘Indiana Jones’. A empresa também é pioneira no desenvolvimento de efeitos especiais, som e animação digital no cinema. E nós temos tudo isso em ‘The Mandalorian’: produção com qualidade de cinema.

Méritos também para Jon Favreau (que dirigiu os dois primeiros filmes do Homem de Ferro, além de ser produtor executivo de vários filmes da saga Vingadores), conhecido como Happy Hogan, nos filmes do Homem de Ferro e nos recentes Homem-Aranha. Ele é o criador, diretor, roteirista principal e um dos produtores executivos da série. Ao lado de Dave Filoni, é um dos responsáveis pelo bom caminho que o Universo Star Wars está percorrendo atualmente. E a ideia é, lá na frente, juntar os eventos mostrados em ‘O livro de Boba Fett’ e ‘O Mandaloriano’, num longa metragem para cinema. Isso vai ser muito bacana!



STREAMINGS+

*MUBI adquiriu os direitos, para América Latina e Itália, do novo curta de Pedro Almodóvar, ‘Strange way of life’, antes de sua estreia mundial no Festival de Cannes 2023. O filme chega em breve à plataforma e tem no elenco Ethan Hawke e Pedro Pascal, como cowboys gays.

*O Star+ lança dia 10 de maio, ‘Dois Tempos’, nova série original brasileira, que chegará com todos os episódios no dia 10 de maio. A trama acompanha a história de Paz (Sol Menezzes) e Cecília (Mari Oliveira), duas garotas que viajam no tempo e vão parar uma no corpo – e no século – da outra.

O novo curta de Almodóvar, 'Strange way of life', que vai estrear no Festival de Cannes deste ano, já foi comprado pela Mubi para exibição no Brasil (Foto: divulgação)

*A Pluto TV, serviço de streaming de televisão gratuito, estreia o novo canal, Yu-Gi-Oh, dedicado exclusivamente à série animada.

*No dia 26 de abril, estreia no Star+ ‘Império da Luz’. Dirigido por Sam Mendes. No elenco, Olivia Colman, Toby Jones e Colin Firth.

*Estreou, na íntegra, no Disney+, ‘Viagem ao Centro da Terra’, a nova série baseada no clássico de Jules Verne, com elenco todo latino.

*O Paramount+ e a Fórmula 1 acabam de anunciar um acordo para a temporada 2023-2024. Com o acordo, o Paramount+ se torna patrocinadora oficial da Fórmula 1.

*O Disney+ lança, em 28 de abril, o live-action ‘Peter Pan & Wendy’. O filme traz uma releitura do romance de J.M Barrie e da clássica animação de 1953, que também já foi inúmeras vezes levada ao cinema



*A Record News entrou no lineup do streaming Soul TV, com acesso gratuito. Basta baixar a plataforma na sua smart TV ou celular.

*Depois de colaborar com vários artistas, a estrela do grupo de k-pop BTS, Suga, está em ‘Suga: road do D-day’, documentário especial que estreia hoje, no Disney+, e acompanha sua jornada musical.

*O drama original da HBO ‘The Idol’ estreia no domingo, 4 de junho, às 22h, na HBO Max e na HBO. Com cocriação de Sam Levinson (‘Euphoria’), o multiartista Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye e Reza Fahim, a produção reúne no elenco Lily-Rose Depp, Troye Sivan e o próprio Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye, que, com sua persona The Weeknd, estará fazendo shows no Brasil, no segundo semestre deste ano.



