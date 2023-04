Harrison Ford é o destaque na ótima comédia ‘Shrinking’ (‘Falando a real’), que já está completa na Appletv+

Uma das séries mais bacanas lançadas recentemente pela Apple TV+ é ‘Shrinking’, nova comédia de dez episódios estrelada, escrita e com produção executiva de Jason Segel (‘How I met your mother’). A série tem produção executiva de Bill Lawrence (um dos roteiristas), cocriador de ‘Ted Lasso’ (também da AppleTV+); e de Brett Goldstein, roteirista e coprodutor executivo de ‘Ted Lasso’. O destaque é Harrison Ford, em um de seus primeiros papéis de importância na televisão (ele também está em ‘1923’, spin-off de ‘Yellowstone’, no Paramount+). ‘Shrinking’ foi lançada em 27 de janeiro de 2023, no Apple TV+ e, faz duas semanas, encerrou a primeira temporada com uma segunda já garantida.



‘Shrinking’ acompanha Jimmy (Jason Segel), um terapeuta em luto (a esposa faleceu faz poucos meses) que começa a quebrar as regras e dizer aos clientes exatamente o que pensa. Ignorando seu treinamento e ética, ele acaba promovendo grandes e tumultuadas mudanças na vida das pessoas… incluindo na sua própria. Além disso, ele precisa lidar com a filha adolescente, Alice (Lukita Maxwell), que acha que ele não foi um pai/marido legal, com ela e a mãe/esposa.



Mas, quem rouba a cena, em suas rápidas aparições, é mesmo Harrison Ford, que faz Paul, um colega mais velho de Jimmy no centro de terapia onde trabalham. Arredio e avesso a contato com humanos, Paul sempre tem um conselho certeiro por trás de sua rabugice. Este também está tentando se conectar com sua filha, Meg (Lily Rabe), que mora em Nova York (a série se passa em Pasadena, na Califórnia), a qual raramente vê. Mas todo o elenco de ‘Shrinking’ merece destaque: Christa Miller (‘CSI: Miami’), que faz Liz, a vizinha enxerida de Jimmy; a ótima Jessica Williams, que faz Gaby, outra colega terapeuta de Jimmy, e que foi a melhor amiga de sua esposa; Michael Urie, que faz Ben, o melhor amigo (gay) de Jimmy; Luke Tennie (‘CSI: Vegas’), como Sean, um paciente que Jimmy acolhe em sua própria casa, já que este brigou com a família; e Ted McGinley, o eterno Jefferson, de ‘Um amor de família’, faz Derek, marido de Liz.



‘Shrinking’, que além do ótimo elenco se destaca também por seus diálogos ligeiros, espertos e divertidos, marca a segunda colaboração entre Apple TV+ e Segel (que conhecemos na cult série ‘Freaks & Geeks’, de Judd Apatow), após seu papel principal no filme original da Apple ‘O Céu está em todo lugar’. Agora que já está completa, vale a pena ‘maratona-la’, já que cada episódio dura cerca de meia hora, e passa voando, de tão gostoso de ver.



STREAMINGS+

*O serviço de streaming gratuito Vix programou uma seleção com produções religiosas para a Semana Santa. São doze títulos. Entre os destaques: ‘Jesus’, que conta a vida de Jesus de Nazaré, e ‘Os últimos dias no deserto’, filme de 2016 estrelado por Ewan McGregor. Todo o conteúdo pode ser acessado de graça pelo aplicativo ou site vix.com, sem precisar fazer login. É só dar play.



'Dead Ringers', com Rachel Weisz, é uma série que adapta, para os dias atuais, o filme de David Cronemberg 'Gêmeos: mórbida semelhança' (Foto: Divulgação)

*O Prime Video anunciou o novo thriller psicológico ‘Gêmeas – mórbida semelhança’, releitura moderna do suspense de 1988 ‘Gêmeos – Mórbida semelhança’ (‘Dead ringers’), dirigido por David Cronenberg. A minissérie é estrelada por Rachel Weisz na pele das personagens Beverly e Elliot Mantle, irmãs gêmeas idênticas que compartilham tudo na vida: drogas, amantes e o desejo de fazer tudo o que querem, sem culpas. Todos os seis episódios estreiam em 21 de abril exclusivamente no Prime Video.

*A série documental ‘O Amigo dos animais’ estreou no canal National Geographic. A produção leva o público a conhecer e mergulhar na diversidade dos ecossistemas da América Central e do Sul pelas mãos de Antônio Ripoll, um jovem apresentador autista, cujo fascínio pelo universo animal o tornou um profundo conhecedor das diferentes espécies que habitam essas regiões.

*A Lionsgate+ anunciou a sua nova série original, ‘The couple next door’. O thriller de seis partes será estrelado por Sam Heughan (“Outlander”), Eleanor Tomlinson (“The Outlaws”), Jessica De Gouw (“Pennyworth”), e pelo ator anglo-brasileiro Alfred Enoch (“How to Get Away with Murder”). A série é um drama psicológico sombrio, explorando a claustrofobia embrutecedora dos subúrbios e as consequências de perseguir seus desejos mais obscuros.

*No mês em que celebramos o Dia do Indígena (19 de abril), o Canal Brasil preparou uma mostra para incentivar o debate fundamental sobre a preservação da memória e das relações de poder entre colonizadores, órgãos oficiais e as populações nativas do Brasil. Durante o mês de abril, nos dias 1, 8 e 15, a partir das 17h, serão exibidos documentários e longas que tratam da temática indígena.

'Invasão Secreta' é a nova série da Marvel, que estreia em junho no Disney+ (Foto: Divulgação)

*’Invasão Secreta’, a nova série da Marvel Studios, que estreia dia 21 de junho no Disney+, é ambientada no MCU atual. Nela, Nick Fury (Samuel L. Jackson) descobre uma invasão clandestina da Terra por uma facção de metamorfos Skrulls. Fury é acompanhado por seus aliados, incluindo Maria Hill (Cobie Smulders) e os Skrull Talos. Juntos, eles correm contra o tempo para impedir uma invasão Skrull iminente e salvar a humanidade.

*O Prime Video anunciou o início das filmagens da nova série brasileira Original Amazon ‘Toda família tem’. A produção de comédia contará a história de Pê, um jovem de 19 anos cuja rotina muda repentinamente quando ele precisa retornar com a família para a casa da avó, no Rio de Janeiro, onde sua vida cheia de liberdade e conforto chega ao fim.