Onde ver os 'filmes do Oscar' no streaming?

Passada a premiação maior do cinema americano, muita gente quer saber onde estão aqueles filmes do Oscar 2023 – muitos ainda desconhecidos do grande público, pois alguns deles passaram batidos nos cinemas. A maioria da lista dos que concorreram aos 10 melhores do ano já está no streaming. Portanto, é só procurar ou assinar o devido serviço. Alguns deles voltaram para uma breve reprise nos cinemas.

'Elvis' é um dos filmes do Oscar que já estão no streaming (HBO Max), e traz uma performance incrível de Austin Butler, como o rei do rock (Foto: divulgação)

A saber: ‘Nada de novo no front’ (chegou no começo do ano, no Netflix, sem passar pelos cinemas, também concorreu na categoria filme internacional, na qual ganhou), ‘Elvis’ (também já está, faz tempo, no HBO Max), ‘Top-Gun: Maverick’ (está no Paramount+ e no Telecine, mas rende muito mais no cinema, para onde voltou, temporariamente), ‘Os Banshees de Inisherin’ (chegou esta semana no Star+), ‘Triangulo da tristeza’ e o grande ganhador do ano, com sete estatuetas, inclusive a de melhor filme, ‘Tudo em todo lugar ao mesmo tempo' (os dois estão no Prime Video há duas semanas). Os demais da lista ainda não chegaram nas plataformas. Mas ‘Avatar: o caminho da água’ estará no Disney+, ainda sem data, pois é da Fox/Disney. Já ‘Os Fabelmans’, do Spielberg, está para alugar no AppleTV+, Amazon e Google Play; enquanto que ‘Tár’ e ‘Entre mulheres’ ainda não há previsão de onde estarão.



Para quem não os viu, breve resumo de cada um:



- ‘Nada de novo no Front’: remake de filme de guerra dos anos 1930, baseado em livro de quem esteve realmente no front. É grandioso sob todos os aspectos: desenho de som magnífico, fotografia deslumbrante e widescreen. Infelizmente, só temos o Netflix para assisti-lo. Deveria ir para os cinemas. Cotação: ****



- ‘Avatar: o caminho da água’, sequência tecnicamente deslumbrante, mas vazia de conteúdo. Em suas três horas (poderiam ser duas, facilmente) ficamos encantados com o 3D perfeito, som e imagem etc. Mas, o roteiro, é pífio. Cotação: **



- ‘Os Banshees de Inisherin’: é um filme bastante irlandês. E, talvez, quem curte o jeito de ser e humor daquele povo poderá fruí-lo totalmente. Mas tem boas atuações. Cotação: ***



- ‘Elvis’: a cinebiografia do rei do rock, feita pelo rei dos excessos, Baz Lurhman, impressiona pela dedicação do ator Austin Butler ao papel. MIL VEZES MELHOR do que o Freddie Mercury, do Rami Malek. E não ganhou Oscar! Cotação: ****

- ‘Tudo em todo lugar ao mesmo tempo’: é um tanto dèjá-vu, devido ao número de filmes e series passados em multiversos, recentes. E, sua duração, 2h20, faz a brincadeira se tornar cansativa antes do fim. Exageradas as suas premiações. Cotação: **



- ‘Os Fabelmans’: o recorte da infância/juventude de Spielberg com os nomes dos personagens trocados é bonitinho, mas um tanto piegas e com cara de novela. Quem curte o diretor - e cinema em geral - vai ter mais motivos para assistir. Cotação: **

- ‘Tár’: vale, sobretudo, pela atuação sobrenatural de Cate Blanchett. É impressionante como ela está em cena (é quem deveria ter levado o prêmio de atriz). É uma fake biografia sobre uma chefe de orquestra, Lydia Tár. Mas é muito mais. Cotação:****



- Top-Gun: Maverick’: o filme que trouxe de volta o gosto de ir ao cinema (pós-pandemia) e passar duas horas com a mente voando. As cenas aéreas, feitas sem CGI, são espetaculares para serem vistas no cinema. Não importa se você nunca viu o primeiro ou mesmo se odeia aquele. A gente nem sabia que queria ver essa sequência de um filme dos anos 80. Cotação: ****

- ‘Triângulo da Tristeza’: dupla de influencers ganha viagem grátis num iate de luxo, com algumas das pessoas mais ricas do mundo. E a gente sente nojo de como eles são e agem. Os muito ricos, realmente, vivem numa realidade paralela. Bizarro. Cotação: ***



- ‘Entre mulheres’ (‘Women talking’): não é um filme fácil de ver. Mas, traz uma realidade que é mais estranha do que a ficção, de algo que está acontecendo neste momento, apesar de parecer que foi em algum lugar do século retrasado. A diretora, Sarah Polley, mereceu o prêmio de roteiro. Interessante. Cotação: ***



STREAMINGS+

*Um dos filmes de terror mais assustadores da safra atual, ‘Sorria’ (‘Smile’), já está disponível no Paramount+. Sem o hype de outros títulos recentes, este é bastante eficaz no que se propõe: assustar.

*Aliás, o Paramount+ anunciou o lançamento no Brasil da primeira modalidade de assinatura exclusiva para dispositivos móveis. Por R$14,90 mensais, o usuário terá o conteúdo no smartphone ou tablet. O novo plano estará disponível a partir de 18 de abril.

'A maravilhosa Sra. Maisel' chega com sua quinta e última temporada, em abril, no Prime Video (Foto: divulgação)

*O filme nacional ‘O Faixa Preta – a verdadeira história de Fernando Tererê’ entrou no HBO Max. A trama acompanha a trajetória do pentacampeão mundial de jiu-jitsu Fernando Tererê (Raphael Logam).

*Em 1981, Mel Brooks lançou ‘A história do mundo - Parte I’, cujo título era uma brincadeira, porque jamais haveria uma parte II. No entanto, a improvável sequência do longa estreou, em formato de série, no Star+. Com oito episódios, ‘A história do mundo - Parte 2’, apresenta em cada um deles, sátiras a diferentes períodos da história da humanidade.

*O Prime Video anunciou que ‘O Senhor dos Anéis: os anéis do poder’ terá mais três novos atores no elenco em papéis recorrentes no segundo ano da produção, atualmente sendo filmada no Reino Unido. São eles: Ciarán Hinds (‘Roma’), Rory Kinnear e Tanya Moodie.

*No dia 12 de abril, estreia a segunda temporada de ‘A sogra que te pariu’. A comédia, que é a primeira sitcom multicâmera brasileira produzida pela Netflix, alcançou o sexto lugar no Top 10 Global de séries de língua não-inglesa do serviço internacional de streaming.

*O Prime Video anunciou que: a quinta e última temporada de ‘A Maravilhosa Sra. Maisel’ estreia 14 de abril com três episódios.



* “Rama Pankararu”, novo filme do diretor Pedro Sodré (de “Rio Mumbai”), chegou aos cinemas esta semana, no Rio e em Recife. O filme é um híbrido entre documentário e ficção, com uma trama que une uma jornalista carioca (interpretada pela atriz Tássia Leite) a Bia Pankararu (atriz, roteirista e produtora), uma representante dos Pankararu, etnia indígena estabelecida no sertão de Pernambuco.

