‘Babilônia’: este, sim, é uma ‘carta de amor ao cinema’. E um dos melhores filmes do ano, sem Oscars

Foi muito decepcionante ver a lista dos 10 filmes indicados ao Oscar 2023, e não ver nela ‘Babilônia’ (‘Babylon’), que é melhor do que uns três ou quatro que estavam lá, tranquilamente. O filme de Damien Chazelle (incensado por seus trabalhos anteriores, como ‘Whiplash’ e ‘La La Land’), que chegou ao Paramount+ esta semana, é cinema de primeira, ousado, de autor, de entrega. Mas parece que não adequado para os padrões comportamentais de hoje em dia.

Ele começa na segunda metade dos anos 1920 (conhecidos como ‘the roaring twenties’, onde valia tudo), quando o cinema ainda era mudo e não havia o código de decência Hayes, que dizia o que podia ou não ser mostrado nos filmes. Então não havia limites (a não ser o do sexo explícito). Os filmes eram feitos ‘na marra’, com sangue e suor. ‘Babilônia’ é conduzido por três personagens: o assistente/faz-tudo Manuel (Diego Calva), a aspirante a atriz Nellie LaRoy (Margo Robbie, em sua melhor atuação) e o astro Jack Conroy (Brad Pitt, um ator cada vez melhor). Os dois últimos são vagamente inspirados em astros reais: ela, na vamp Clara Bow; ele, em John Gilbert, galã dos filmes mudos. Muito do que é mostrado aconteceu, mais ou menos.

Muito se falou que o que matou a bilheteria do filme foi a sua longa duração: três horas e dez minutos. Que é a mesma do novo ‘Avatar’, por exemplo, mais cansativo. Enquanto que ‘Babilônia’ passa sem nem a gente notar. Pois ele nos pega pelas mãos e carrega até o fim, num pique só. Tudo bem embrulhado pela maravilhosa fotografia, cenografia e trilha sonora tonitruante. Não deixa ninguém piscar, e fica ecoando na cabeça horas depois que acabamos de assistir.

Talvez, cortar uns 15 ou 20 minutos teria lhe feito bem. Há uma sequência com Tobey Maguire (um dos investidores do filme) que poderia ter ficado para os extras do DVD ou para uma versão mais longa no streaming. Bem como sua ‘ceninha final’, na qual o diretor demonstra todo o seu amor pelo cinema, numa montagem que poderia ter rolado junto com os créditos, sem perder o seu impacto.

Seja como for, ‘Babilônia’ (que tem ainda no elenco Jean Smart, que faz a ‘voz’ da consciência do filme) é uma versão realista/bizarra de ‘Cantando na chuva’, mostrando como foi a transição do cinema mudo para o falado. E de como Hollywood era uma versão de Sodoma e Gomorra real. É um filme como nenhum outro que você verá este ano. Infelizmente, foi um tanto demais para os membros da Academia.



*Estreia hoje, no Star+, ‘O estrangulador de Boston’, filme true crime sobre os assassinatos que aconteceram em Boston na década de 1960. Com roteiro e direção de Matt Ruskin, o thriller é sobre as jornalistas Loretta McLaughlin (Keira Knightley), repórter do jornal ‘Record-American’ - a primeira a publicar a história conectando os crimes -, e sua colega de redação Jean Cole (Carrie Coon).

*A mesma plataforma lançou ‘A nova vida de Toby’, trazendo uma abordagem de como se torna a vida após uma separação, e levantando a questão: é possível recomeçar uma vida romântica aos 40 anos? No elenco da série estão Jesse Eisenberg, Claire Danes e Lizzy Kaplan.

Carrie Coon e Keira Knightley vivem duas jornalistas que, nos anos 1960, fazem o trabalho da polícia, ao rastrear a pista de um serial killer, na minissérie true crime 'O estrangulador de Boston', que estreia hoje no Star+ (Foto: divulgação)



*Em março, o canal Tastemade traz novidades: temporada inédita de ‘Receitas com Alex Atala’, e novos episódios de ‘Sempre quis ter’, programa de reviews de utensílios e eletrodomésticos.

*O Star+ anunciou sua nova série dramática, ‘As pequenas coisas da vida’, estrelada por Kathryn Hahn (‘Transparent’). A série chegará ao streaming na América Latina no dia 7 de abril, com todos os seus oito episódios. Baseada na coleção de ensaios best-seller de Cheryl Strayed, acompanha Clare (Hahn), escritora que se torna uma colunista de sucesso enquanto sua vida pessoal desmorona.

*O Disney+ anunciou a nova série original ‘Crossover’. A produção da Disney Branded Television, é baseada no aclamado romance best-seller de Kwame Alexander. A temporada completa estará disponível somente na plataforma a partir do dia 5 de abril.

*A maior empresa de distribuição de conteúdo asiático no Brasil, Sato Company, lança o melhor de seu conteúdo numa programação linear. Ou seja, o mesmo formato de exibição nos canais de TV aberta e a cabo, com horários programados. A Sato+ estreia no Samsung TV Plus, já está disponível, gratuitamente, desde o dia 8 de março.

*Neste mês, a Marvel Studios estreia quatro novas produções no Disney+. Um filme do Homem-Aranha (‘Homem-Aranha 3’), uma nova série animada (‘Garota da Lua’), e também um especial de Pantera Negra (‘Vozes em ascensão: a música de Wakanda Forever’), além de uma série documental em homenagem às mulheres, ‘MPOwer’.



*Estreia hoje, na Lionsgate+, a terceira temporada de ‘Power Book II: Ghost’. Produzida por Curtis “50 Cent” Jackson, Courtney A. Kemp e Mark Canton, a nova temporada será ainda mais explosiva, com traições, assassinatos, drama familiar e novas alianças.



COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.