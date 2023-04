‘Santo maldito’: uma boa série nacional, mas desfecho da temporada ficou aquém do esperado

O Star+ está com uma série brasileira que vale a olhada: ‘Santo Maldito’. A trama acompanha a história de Reinaldo (Felipe Camargo, muito bem no papel), um professor de cursinho e escritor ateu. Sua vida dá uma guinada radical quando sua esposa é atingida por uma bala perdida e fica em coma num hospital. Vendo a mulher sofrendo, Reinaldo toma a desesperada atitude de colocar um fim nisso e vai ao quarto dela para desligar os aparelhos. Mas, por um ‘milagre’, Maria Clara (Ana Flávia Cavalcanti) acorda no exato momento em que ele toca nela. O que aconteceu? A partir daí, Reinaldo vive um grande conflito interno: ele é ou não é capaz de realizar milagres?

Sem saber, Reinaldo foi filmado pelo enfermeiro, um fanático religioso, na hora do momento ‘milagroso’. Para o enfermeiro, um fenômeno divino aconteceu. Este leva o vídeo para Samuel (Augusto Madeira), pastor de uma pequena igreja de periferia, que fica impressionado com o que viu. Então, Samuel oferece uma boa quantia em dinheiro para que Reinaldo pregue aos seus fiéis, acreditando estar diante de um homem santo. Reinaldo acaba topando fazer um culto/palestra, para ajudar a pagar a altíssima conta do hospital. É um pregador que não crê em Deus (e não esconde isso), mas que tem suas convicções abaladas a partir de fatos que passam a acontecer em sua vida dali em diante.



O bacana da série é que ela toca num tema espinhoso (a fé religiosa) com bastante cuidado, sem nunca zombar, mas também sem defender. Inclusive, dando várias voltas no que poderia ser uma trama previsível e repleta de clichês. E por vezes tocando em temas que estão mais para o filosófico e existencial, nos fazendo pensar no assunto.

O elenco conta ainda com Bárbara Luz, como a filha adolescente de Reinaldo, que, a princípio, não entende o que o pai está fazendo pela mãe e pela família, até que passará por uma provação. O renomado Othon Bastos (‘São Bernardo’) faz uma participação especial. O que faz a série ser melhor do que a média é justamente não vir de nenhuma produtora badalada ou ter elenco estelar, o que os deixou soltos para tocar o barco mais livremente contra as regras impostas atualmente ao audiovisual, seja aqui ou no exterior. Por vezes ela trilha a senda do suspense sobrenatural. Mas nunca realmente é o que parece.

Pena que, na reta final, alguns elementos óbvios entram em cena e, após 7 bons episódios, a trama leva para um desfecho anticlimático, no oitavo e último, apontando para uma provável continuação.

STREAMINGS+

* Já está disponível no Paramount+ o longa-metragem original ‘Escola da quebrada’. O filme, o segundo da divisão de estúdios da Paramount produzido no Brasil, foi feito em parceria com Kondzilla. É uma comédia juvenil que retrata a cultura jovem das favelas de São Paulo, onde a presença do funk brasileiro tem uma grande influência no estilo.

'Escola da quebrada' mostra o cotidiano de jovens da periferia paulista, amantes do funk, numa vibe a la high school americana (Foto: divulgação)

* A O2 Filmes anuncia novos projetos audiovisuais, entre longas-metragens e séries, que serão produzidos ao longo de 2023. Nos próximos meses, devem iniciar as filmagens: uma série spin-off, a biografia de um dos grandes ídolos do rock brasileiro; um longa-metragem de ação aos moldes de ‘Duro de Matar’ nas comunidades do Rio de Janeiro, produzido por Fernando Meirelles; além de um filme de aventura e ficção científica que se passa num futuro distópico.

* MUBI anunciou a data de estreia de ‘Please, baby please’. O drama musical de Amanda Kramer chega à plataforma em 31 de março. O filme é estrelado por Andrea Riseborough (indicada ao Oscar 2023).

* O Star+ anunciou que a segunda temporada da série biográfica ‘O rei da TV’ chegará na plataforma, na íntegra, no dia 29 de março. A história recomeça em 1989, quando Silvio Santos se candidata à Presidência da República, e passa por um dos momentos mais dramáticos da família Abravanel: o sequestro da filha Patrícia.

* A Lionsgate+ divulgou a data de estreia na América Latina da segunda temporada da série original ‘The Capture’, com novos episódios na plataforma a partir da sexta-feira, 7 de abril de 2023.

* ‘Peter Pan & Wendy’, uma nova versão em live-action do romance de J.M. Barrie e do clássico da animação de 1953, será lançada exclusivamente no Disney+ em 28 de abril de 2023.

* A O2 Play e a MUBI anunciaram mais uma colaboração: levarão aos cinemas brasileiros ‘Os cinco diabos’ (‘Les cinq diables’) no dia 30 de março e, em 12 de maio, o filme chegará à plataforma de streaming.

*A Pluto TV, serviço de streaming gratuito, lançou quatro novos canais, já disponíveis: Detetives Médicos (canal 306), Pluto TV Séries Sci-Fi (canal 116), Super Onze (canal 333) e Runtime (canal 76).



#mubi #disney+ #paramount+ #lionsgate+ #star+ #tomleao