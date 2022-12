‘O paciente’, uma série tensa sobre um serial killer que mantém como refém o seu próprio psicanalista

Entrou no Star+ este mês, com todos os seus 10 episódios, ‘O Paciente’ (‘The Patient’), nova série dramática de Joel Fields e Joe Eisberg (os mesmos criadores da excelente série de espionagem ‘The americans’). Estrelada por Steve Carell (sempre lembrado como o chefe bobão da versão americana da série ‘The office’, que anda fazendo papéis mais dramáticos ultimamente) e Domhnall Gleeson (dos últimos filmes ‘Star wars’), a série é um thriller psicológico sobre um psicanalista, Alan Strauss (Carell), que é feito prisioneiro por um jovem paciente, Sam Fortner (Gleeson). Fortner se revela um serial killer e tem um pedido incomum para Alan: ajudá-lo a conter seus impulsos homicidas. Ainda que tenha de mantê-lo cativo para sessões particulares.

'O paciente' mostra a bizarra relação entre um psicanalista e um de seus pacientes, um serial killer, que o mantém refém durante o tratamento (Foto: Divulgação)

Para suportar os dias em que está aprisionado no porão da casa do psicopata, Alan deve tentar desvendar a mente de Sam e impedi-lo de cometer outro assassinato (que está prestes a acontecer). Contudo, Sam evita discutir assuntos cruciais para o tratamento, como falar sobre sua mãe, Candace (Linda Emond), que acaba aparecendo no local, e sabe o que o filho está fazendo. Sozinho e temendo ser morto, Alan examina seu próprio passado através de memórias de seu ex-terapeuta, Charlie (David Alan Grier), e enfrenta ondas de seus próprios problemas reprimidos, como a recente morte de sua esposa, Beth (Laura Niemi), de câncer; e o doloroso afastamento de seu filho religioso, Ezra (Andrew Leeds), que virou um judeu ultraortodoxo.

Ao longo de cerca de 25 tensos minutos por episódio (o que torna difícil ver apenas um por vez, a gente sempre quer ver mais um, o que a faz uma série boa para se ‘maratonar’), em sua reclusão, Alan descobre não apenas o quão profunda é a compulsão de Sam (que trabalha como fiscal sanitário e sempre traz um jantar diferente dos restaurantes que inspeciona, com preferência para orientais), mas também o quanto ele mesmo tem que trabalhar para consertar a ruptura criada em sua própria família. Com o tempo se esgotando, Alan luta desesperadamente para deter o metódico e imprevisível Sam antes de se tornar cúmplice de seus assassinatos. Ou sua próxima vítima.

Enfim, ‘O paciente’ não é uma boa série para se assistir antes de dormir, perturba. Mas vale muito a pena ser vista.



*A Pluto TV, serviço de streaming gratuito de televisão, revelou que, em 2022, o canal mais assistido no Brasil foi Nickelodeon Bob Esponja. Em segundo lugar no ranking está Pluto TV Cine Sucessos, que reúne filmes diversos de todos os tempos. Em terceiro, o canal MasterChef segue na concorrência dos preferidos pela audiência.

*"This Is Us” pode ter acabado, mas o legado da família Pearson é para sempre. No Star+, o público pode acompanhar todas as temporadas da produção, já que a plataforma é a única que possui de forma exclusiva a temporada final. Ao todo, são 106 episódios disponíveis para se emocionar, se apaixonar, rir e – claro – chorar muito!

Documentário sobre Nélida Piñon disponível, gratuitamente, no Cura!On (Foto: Divulgação)

*O Telecine fecha em grande estilo 2022 com uma das estreias mais esperadas do ano: ‘Top Gun: Maverick’. O blockbuster de Tom Cruise está na corrida ao Globo de Ouro, com indicações nas categorias Melhor Filme Drama e Melhor Canção Original em Filme com ‘Hold my hand’, de Lady Gaga e Bloodpop. O filme, que foi o maior sucesso de 2022, dá sequência ao clássico ‘Top Gun -- Ases Indomáveis’ (1986).

*O ano de 2023 chega repleto de novidades na Lionsgate+. Já na primeira sexta-feira do ano, dia 6, estreia a nova temporada da série ‘BMF’; No dia 20, retorna a série espanhola ‘Express’, estrelada por Maggie Civantos (“Vis a Vis”), com oito episódios; janeiro traz ainda os aguardados finais de temporada de ‘Ligações Perigosas’ (não renovou), ‘Gangs of London’ e ‘Tudo aquilo que nunca foi dito’.

*Em homenagem à escritora Nélida Piñon, falecida no dia 17 de dezembro, o Curta!On – Clube de Documentários disponibiliza para degustação gratuita o episódio da série “Imortais da Academia” dedicado à autora e à cadeira 30 da Academia Brasileira de Letras, ocupada por ela. Para assistir basta acessar a plataforma de streaming na ClaroTV+, ou através do site CurtaOn.com.br.

*O2 Play e MUBI, lançarão os vencedores de Cannes, ‘Holy Spider’ (19 de janeiro) e “Close’ (2 de março), nos cinemas brasileiros em 2023. Ambos os filmes estarão depois, exclusivamente, na plataforma MUBI.



