‘Meu querido zelador’: série argentina com um toque de humor negro sobre um camarada ‘muy amigo’

Já que o assunto da semana foi Argentina, por motivos óbvios, nada como recomendar uma série vinda daquele país, que tem como protagonista o sempre confiável Guillermo Francella. Qualquer bom filme argentino que se preze, quando não tem o Ricardo Darin, tem ele. Diferentemente de Darin, Francella faz mais sucesso na TV portenha do que propriamente na telona. Por algum tempo, foi o pai de família na versão argentina da série de comédia americana ‘Married... with children’. Francella também fez mais comédias do que dramas. Seus últimos filmes por aqui foram o ótimo ‘Granizo’ (Netflix) e os longas para cinema ‘Minha obra-prima’ e ‘O cidadão ilustre’.



Guillermo Francella, o ator argentino mais conhecido (depois do Ricardo Darin), faz o ladino encarregado de um prédio em 'Meu querido zelador', do Star+ (Foto: divulgação)

Agora, ele reaparece na série ‘Meu querido zelador’ (‘El encargado’), do serviço de streaming Star+ (11 episódios de meia hora cada, todos já disponíveis; segunda temporada garantida para 2023), como Eliseo, o encarregado de um prédio de classe-média alta em Buenos Aires. Querido por quase todos no prédio (menos pelo chefe do conselho de moradores), ele faz um pouco de tudo: é o porteiro, zelador, quebra-galho e, por conta disso, conhece a fundo todos os moradores e seus segredos. Assim, quando o ‘síndico’, que não vai com a cara dele, planeja construir uma piscina no terraço do prédio (onde Eliseo mora, numa casinha), o que resultaria em sua demissão, ele tem todas as armas e truques nas mãos para sabotar o projeto, para quando chegar a hora da votação.



Nem sempre usando dos meios, digamos, mais corretos (ele tem um lado sinistro que aparece quando se faz necessário) e manipulando a todos com sua simpatia e mentiras, Eliseo (numa atuação cheia de nuances de Francella, que está brilhante) vai maquinando a minando o projeto aos poucos; e garantindo o seu cargo no prédio. Tudo com algum humor (por vezes, sombrio) e traçando um estudo dos diferentes tipos de pessoas que moram no prédio, revelando, de leve, um painel da própria sociedade argentina contemporânea. Muito interessante.



STREAMINGS+

*A MUBI vai exibir, no segundo semestre de 2023, a versão recém-restaurada de ‘Pixote, a lei do mais fraco’ (1980). O drama realista dirigido por Hector Babenco foi restaurado pelo World Cinema Project (de Martin Scorsese) e pela Cinemateca di Bologna.

*O Prime Video anunciou a segunda e última temporada da série de fantasia ‘Carnival Row’. Estrelada por Orlando Bloom e Cara Delevingne, a nova temporada estreia no dia 17 de fevereiro de 2023.

'Pixote, a lei do mais fraco' (1980), de Hector Babenco, será relançado no ano que vem, em versão restaurada, pela plataforma MUBI (Foto: divulgação)



*O Apple TV+ anunciou a nova série documental esportiva "Superliga: A Guerra do Futebol", que estreia em 13 de janeiro.

*A Lionsgate+ revelou que a comédia ‘Party Down’ estreia sua terceira temporada na sexta-feira, 24 de fevereiro, com seis episódios (novos, toda sexta-feira). A plataforma também lançou a série francesa ‘Tudo aquilo que nunca foi dito’, estrelada por Jean Reno e Alexandra Maria Lara, ambientada em cidades como Paris, Madri, Bruges e Berlim.

*A Pluto TV, serviço de streaming de televisão gratuito, estreou três novos canais em dezembro: Nickelodeon Rocket Power (canal 733), Oggy e as Baratas Tontas (722) e Pluto TV Kfood (554).

*Exibida pelo Paramount+, a série “The Handmaid’s Tale” já está disponível no Star+, com as quatro primeiras temporadas completas.



*A Netflix lança em 31 de janeiro o documentário ‘Pamela Anderson – uma história de amor’. Mostrando vídeos e diários pessoais, Pamela Anderson fala sobre a ascensão à fama, os romances turbulentos e o escândalo da sextape, visto na série ‘Pam & Tommy’, do Star+.

*Estreou no Star+, com todos os episódios, “O paciente”. A produção é um thriller psicológico escrito por Joel Fields e Joe Weisberg (‘The Americans’), sobre um terapeuta, Alan Strauss (Steve Carell), que é feito prisioneiro por um paciente, Sam Fortner (Domhnall Gleeson).

*Prevista para ser lançada no primeiro semestre de 2023, pelo Paramount+, ‘Grease: rise of the Pink Ladies’ é uma prequel do famoso filme musical dos anos 70. Antes disso, a plataforma estreia a série ‘Wolfpack’ e ‘Teen Wolf: the movie’’, dia 27 de janeiro.



#star+ #netflix #paramount+ #lionsgate+ #primevideo #appletv+



Redes Sociais: @tomleao