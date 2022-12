‘O urso’: uma série tensa, mas que dá ‘fome’ de ver

Recentemente, entrou na plataforma de streaming Star+ a série americana “O urso” (‘The bear’), desde já, uma das melhores do ano. Nela acompanhamos a rotina de Carmen Berzatto (Jeremy Allen White), um renomado chef de cozinha que trabalhou no melhor restaurante de Nova York. Mas largou tudo quando recebeu a notícia de que seu irmão se suicidou, deixando como herança a antiga lanchonete italiana da família, em Chicago.

A lanchonete se chama Chicago Beef e é baseada numa que existe, de verdade, no centro velho da cidade, chamada Mr. Beef (que, desde a estreia e sucesso da série, vive lotada e com fila de espera), cuja especialidade é um tipo de sanduíche hot dog feito com carne picada e temperada, em vez de salsichas.

Jeremy Allen White vive o mega estressado chef de um pequeno restaurante em Chicago, na série 'O urso', do Star+, desde já, uma das melhores do ano (Foto: divulgação)

A série, que tem apenas oito episódios de meia hora (sendo que é apenas no tenso episódio 7 que os créditos são mostrados!), nos revela como é dura a vida de um chef (e dos empregados) de qualquer estabelecimento que lide com comida. Seja uma lanchonete simples (como a mostrada) ou um restaurante renomado. A barra é pesada. O clima é sempre tenso (o episódio piloto é quase insuportável de ver) e, por isso, os profissionais quase sempre se envolvem com álcool e outras drogas.

Entremeando a rotina do restaurante com um bem urdido drama familiar (o complicado irmão de Carmen, Richie, é seu sócio no negócio; ele não tem vida sentimental), ‘O urso’ é o tipo de série que vale ver de uma vez só, para que seu surpreendente desfecho fique ainda mais impactante. Pensada para ter apenas uma temporada, o sucesso alcançado fez com que uma segunda temporada esteja sendo desenvolvida. Dificilmente será melhor.



Para se preparar para o papel, Jeremy Allen White -- que acaba de ser indicado na categoria ator em ‘comédia’ (?!?) no Globo de Ouro --, ‘trabalhou’ por cerca de um mês num restaurante de Los Angeles se envolvendo em todos os estágios (atendimento, serviço, cozinha etc) para entender o funcionamento de um estabelecimento do tipo. Vale destacar também a trilha sonora. Cada episódio fecha com uma música que traduz o mood do dia. Não perca. Mas, se estiver tenso, deixe para ver depois...



STREAMINGS+

*O AppleTV+ lançou ‘Emancipation’, filme estrelado e produzido por Will Smith, com direção de Antoine Fuqua (‘Dia de treinamento’), sobre um escravo fugindo de caçadores nos pântanos da Louisiana.

*Chega dia 6 de janeiro ao MUBI, ‘Aftersun’, estrelado por Paul Mescal (‘Normal People’) e Frankie Corio. O filme estreou no Festival de Cannes de 2022, onde ganhou o French Touch Jury Prize.

*O Paramount+ acaba de anunciar que a segunda temporada de ‘Your Honor’, estrelada e produzida por Bryan Cranston (‘Breaking Bad’), terá sua segunda temporada em breve no serviço de streaming.

A série espanhola 'Express' volta ao Lionsgate+ no dia 20 de janeiro (Foto: Rhubarb/divulgação)



*Outra que terá segunda (e última) temporada é ‘Hunters’, do Prime Video, na qual Al Pacino comanda um grupo de caçadores de nazistas. Os oito novos episódios serão lançados em 13 de janeiro.

*E ‘O Rei da TV’, que retrata a vida de Sílvio Santos, acaba de ter a sua segunda temporada anunciada para 2023, no Star+

*Também voltará para segunda temporada a série espanhola ‘Express’, do Lionsgate+, com estreia anunciada para 20 de janeiro.

*Entra hoje no catálogo da HBO Max, ‘Adão Negro’ (‘Black Adam’), filme de super-herói (na verdade, ele é um vilão do universo Shazam), com Dwayne ‘The Rock’ Johnson, que faz parte do DCU.

*A partir de 4 de janeiro, o CCBB-RJ recebe a Mostra Tim Burton, que irá exibir filmes do diretor americano e expor objetos referentes às produções. Depois, a mostra segue para os CCBB de SP e BH.

*‘The Last of Us’ -- baseada no videogame de PlayStation -- estreará em 15 de janeiro na HBO Max e no HBO. A série é estrelada por Pedro Pascal (‘O Mandaloriano’); e Bella Ramsey (‘Game of Thrones’).

2- A esperada 'The last of us' chega ao HBO e HBO Max em 15 de janeiro (Foto: divulgação)





*E a animação ‘Mundo estranho’, que fracassou nos cinemas dos EUA, e ainda está em cartaz aqui, chega no dia 23 de dezembro ao Disney+

*A Pluto TV vai transmitir, ao vivo, ‘The Helping Hands Concert’, do Metallica, nesta sexta-feira, 16 de dezembro, a partir das 22h30, na Pluto TV, canal MTV Pluto TV (157), direto de Los Angeles.

